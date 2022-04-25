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Есть две причины роста цен: COVID-19 и Путин, - Байден

путин,байден

Президент США Джо Байден заявил, что причиной повышения цен является пандемия COVID-19 и президент РФ Владимир Путин.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Давайте проясним две причины, почему цены, включая цену на газ, сейчас настолько высоки: COVID и Владимир Путин. Я делаю все возможное, чтобы снизить расходы для американцев, и пора действовать и Конгрессу", - сообщил он.

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Байден Джо (2790) путин владимир (31325) США (26853)


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Топ комментарии
+6
Байден, ми скинемся, пускай еще дороже. Замочи ублюдка.
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25.04.2022 20:58
+6
Перекажіть Байдену, шо ковідла в українських підвалах кудись щезла.
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25.04.2022 21:07
+5
Ех, старина Байденко жже
Так єйо, агалтєлую русафобію!
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25.04.2022 20:55
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Ех, старина Байденко жже
Так єйо, агалтєлую русафобію!
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25.04.2022 20:55 Ответить
А путька ще гIРше КовIда- скотина дика, завистлива та пIдла.
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25.04.2022 21:25 Ответить
Байден жжот!
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25.04.2022 20:56 Ответить
может путен здохнет завтра, на годовщину Чернобыля?
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25.04.2022 20:57 Ответить
Байден, ми скинемся, пускай еще дороже. Замочи ублюдка.
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25.04.2022 20:58 Ответить
Ну нормально же всё идёт по поводу русню переламывать только начали💥❗И тут этот старый петух опять про баранофикус👎.
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25.04.2022 21:01 Ответить
Не хочеться витягувати брудну білизну, але третьою причиною Джо називає "спекулянтів" і абсолютно не згадує $1,9 трлн. надрукованих рік тому як хабар для ширнармас а також загрозу друкування ще $4 трлн. т.зв. BBB (яка наразі відбита.)
Це щоб ви не дуже зачаровувались та не мали болісного розчарування у майбутньому.
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25.04.2022 21:02 Ответить
для таких як Бвйден усі бізнесмени - спекулянти а піпл хаває
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25.04.2022 21:21 Ответить
Пруфы будут?
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25.04.2022 21:30 Ответить
From horse's mouth:
Or they [ oil companies ] can, as some of them are doing, exploit the situation: sit back, ship those profits to their investors, and - while American families struggle to make ends meet.
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/03/31/remarks-by-president-biden-on-actions-to-lower-gas-prices-at-the-pump-for-american-families/
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25.04.2022 21:38 Ответить
WOW! Але я б підправив - не дві причини, а дві хвороби.
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25.04.2022 21:06 Ответить
Перекажіть Байдену, шо ковідла в українських підвалах кудись щезла.
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25.04.2022 21:07 Ответить
А тут "боротьба" триває. Шмати і далі є, надзв. стан - також. Шиза конкретно зайняла черепушки "борців".
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25.04.2022 21:20 Ответить
А самі люди шо з цього приводу думають?
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25.04.2022 21:47 Ответить
Привіт.

ковідка - це ж політика. Тому я на цю тему розмовляю лише з кількома людьми, які дотримуються такої ж думки, як і я. Решту - не чіпаю.

З 24.02. місцевих новин не читаю. Що там піпл пише на цю тему - не в курсі.

Але, щоб ти уявляла рівень шизи, одна з дуже частих причин інвалідності з минулого року (тобто, особа отримує довідку від лікаря і не працює певний час) - тривожність. Через ковідку: ото сидить таке психопатичне і трясеться, що на нього вірус нападе, аж працювати не здатне. І до психологів черги з таких. Дай їм не те, що війну, а реально серйозну проблему. Все, кінець. Буде істерика і сказ.

І саме такі психопати (що в Україні, що скрізь) верещать, щоб все тримати закритим і "ізгоїв" ізолювати.

Мені дуже жаль за те, що тобі довелося пережити.
Житло збережене ? Допомога якась потрібна ?
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27.04.2022 00:23 Ответить
Справді, най ВОЗ порекомендує наші бомбосховища як виздоровчі заклади. Може й фінансування буде?
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25.04.2022 21:25 Ответить
Я як людина, яка це пережила, не можу таке радити поки нікому, крім москалів.
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25.04.2022 21:56 Ответить
А по яких підвалах ти швендялась?

У мого кума мама майже місяць лежала у лікарні з ковідом, ледь не померла, тому що була без щеплення. Знайома в Італії два тижні тому перехворіла на ковід.

Може Байдену щось інше переказати? Наприклад, подякувати йому за підтримку, за зброю та за гроші. Нє?
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25.04.2022 22:30 Ответить
Чомусь русько-фашистьських загарбників ковід не бере?
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25.04.2022 21:28 Ответить
Ну наконец-то кто-то о ковиде вспомнил. А я все думал - ну когда? Дальше стряхнут пыль с омикрона и по шаблону: пятая прививка, самоизоляция, маски и т.д. и т.п.
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25.04.2022 21:36 Ответить
Антиваксів й досі прьот. От же ж іпанутим нема спокою.
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25.04.2022 22:32 Ответить
 
 