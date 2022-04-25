Есть две причины роста цен: COVID-19 и Путин, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что причиной повышения цен является пандемия COVID-19 и президент РФ Владимир Путин.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Давайте проясним две причины, почему цены, включая цену на газ, сейчас настолько высоки: COVID и Владимир Путин. Я делаю все возможное, чтобы снизить расходы для американцев, и пора действовать и Конгрессу", - сообщил он.

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