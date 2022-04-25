Є дві причини зростання цін: COVID-19 та Путін, - Байден
Президент США Джо Байден заявив, що причиною підвищення цін є пандемія COVID-19 та президент РФ Володимир Путін.
Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Давайте прояснимо дві причини, чому ціни, включаючи ціну на газ, зараз настільки високі: COVID і Володимир Путін. Я роблю все можливе, щоб знизити витрати для американців, і настав час діяти і Конгресу", - повідомив він.
Топ коментарі
+6 And Kansay
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+6 Меркава
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+5 Онотоле Онотольевич
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Так єйо, агалтєлую русафобію!
Це щоб ви не дуже зачаровувались та не мали болісного розчарування у майбутньому.
Or they [ oil companies ] can, as some of them are doing, exploit the situation: sit back, ship those profits to their investors, and - while American families struggle to make ends meet.
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/03/31/remarks-by-president-biden-on-actions-to-lower-gas-prices-at-the-pump-for-american-families/
ковідка - це ж політика. Тому я на цю тему розмовляю лише з кількома людьми, які дотримуються такої ж думки, як і я. Решту - не чіпаю.
З 24.02. місцевих новин не читаю. Що там піпл пише на цю тему - не в курсі.
Але, щоб ти уявляла рівень шизи, одна з дуже частих причин інвалідності з минулого року (тобто, особа отримує довідку від лікаря і не працює певний час) - тривожність. Через ковідку: ото сидить таке психопатичне і трясеться, що на нього вірус нападе, аж працювати не здатне. І до психологів черги з таких. Дай їм не те, що війну, а реально серйозну проблему. Все, кінець. Буде істерика і сказ.
І саме такі психопати (що в Україні, що скрізь) верещать, щоб все тримати закритим і "ізгоїв" ізолювати.
Мені дуже жаль за те, що тобі довелося пережити.
Житло збережене ? Допомога якась потрібна ?
У мого кума мама майже місяць лежала у лікарні з ковідом, ледь не померла, тому що була без щеплення. Знайома в Італії два тижні тому перехворіла на ковід.
Може Байдену щось інше переказати? Наприклад, подякувати йому за підтримку, за зброю та за гроші. Нє?