УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12263 відвідувача онлайн
Новини Війна
3 745 23

Є дві причини зростання цін: COVID-19 та Путін, - Байден

путин,байден

Президент США Джо Байден заявив, що причиною підвищення цін є пандемія COVID-19 та президент РФ Володимир Путін.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Давайте прояснимо дві причини, чому ціни, включаючи ціну на газ, зараз настільки високі: COVID і Володимир Путін. Я роблю все можливе, щоб знизити витрати для американців, і настав час діяти і Конгресу", - повідомив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден номінував Бріджит Брінк на посаду посла США в Україні

Автор: 

Байден Джо (2888) путін володимир (23878) США (23054)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
Байден, ми скинемся, пускай еще дороже. Замочи ублюдка.
показати весь коментар
25.04.2022 20:58
+6
Перекажіть Байдену, шо ковідла в українських підвалах кудись щезла.
показати весь коментар
25.04.2022 21:07
+5
Ех, старина Байденко жже
Так єйо, агалтєлую русафобію!
показати весь коментар
25.04.2022 20:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ех, старина Байденко жже
Так єйо, агалтєлую русафобію!
показати весь коментар
25.04.2022 20:55 Відповісти
А путька ще гIРше КовIда- скотина дика, завистлива та пIдла.
показати весь коментар
25.04.2022 21:25 Відповісти
Байден жжот!
показати весь коментар
25.04.2022 20:56 Відповісти
может путен здохнет завтра, на годовщину Чернобыля?
показати весь коментар
25.04.2022 20:57 Відповісти
Байден, ми скинемся, пускай еще дороже. Замочи ублюдка.
показати весь коментар
25.04.2022 20:58 Відповісти
Ну нормально же всё идёт по поводу русню переламывать только начали💥❗И тут этот старый петух опять про баранофикус👎.
показати весь коментар
25.04.2022 21:01 Відповісти
Не хочеться витягувати брудну білизну, але третьою причиною Джо називає "спекулянтів" і абсолютно не згадує $1,9 трлн. надрукованих рік тому як хабар для ширнармас а також загрозу друкування ще $4 трлн. т.зв. BBB (яка наразі відбита.)
Це щоб ви не дуже зачаровувались та не мали болісного розчарування у майбутньому.
показати весь коментар
25.04.2022 21:02 Відповісти
для таких як Бвйден усі бізнесмени - спекулянти а піпл хаває
показати весь коментар
25.04.2022 21:21 Відповісти
Пруфы будут?
показати весь коментар
25.04.2022 21:30 Відповісти
From horse's mouth:
Or they [ oil companies ] can, as some of them are doing, exploit the situation: sit back, ship those profits to their investors, and - while American families struggle to make ends meet.
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/03/31/remarks-by-president-biden-on-actions-to-lower-gas-prices-at-the-pump-for-american-families/
показати весь коментар
25.04.2022 21:38 Відповісти
WOW! Але я б підправив - не дві причини, а дві хвороби.
показати весь коментар
25.04.2022 21:06 Відповісти
Перекажіть Байдену, шо ковідла в українських підвалах кудись щезла.
показати весь коментар
25.04.2022 21:07 Відповісти
А тут "боротьба" триває. Шмати і далі є, надзв. стан - також. Шиза конкретно зайняла черепушки "борців".
показати весь коментар
25.04.2022 21:20 Відповісти
А самі люди шо з цього приводу думають?
показати весь коментар
25.04.2022 21:47 Відповісти
Привіт.

ковідка - це ж політика. Тому я на цю тему розмовляю лише з кількома людьми, які дотримуються такої ж думки, як і я. Решту - не чіпаю.

З 24.02. місцевих новин не читаю. Що там піпл пише на цю тему - не в курсі.

Але, щоб ти уявляла рівень шизи, одна з дуже частих причин інвалідності з минулого року (тобто, особа отримує довідку від лікаря і не працює певний час) - тривожність. Через ковідку: ото сидить таке психопатичне і трясеться, що на нього вірус нападе, аж працювати не здатне. І до психологів черги з таких. Дай їм не те, що війну, а реально серйозну проблему. Все, кінець. Буде істерика і сказ.

І саме такі психопати (що в Україні, що скрізь) верещать, щоб все тримати закритим і "ізгоїв" ізолювати.

Мені дуже жаль за те, що тобі довелося пережити.
Житло збережене ? Допомога якась потрібна ?
показати весь коментар
27.04.2022 00:23 Відповісти
Справді, най ВОЗ порекомендує наші бомбосховища як виздоровчі заклади. Може й фінансування буде?
показати весь коментар
25.04.2022 21:25 Відповісти
Я як людина, яка це пережила, не можу таке радити поки нікому, крім москалів.
показати весь коментар
25.04.2022 21:56 Відповісти
А по яких підвалах ти швендялась?

У мого кума мама майже місяць лежала у лікарні з ковідом, ледь не померла, тому що була без щеплення. Знайома в Італії два тижні тому перехворіла на ковід.

Може Байдену щось інше переказати? Наприклад, подякувати йому за підтримку, за зброю та за гроші. Нє?
показати весь коментар
25.04.2022 22:30 Відповісти
Чомусь русько-фашистьських загарбників ковід не бере?
показати весь коментар
25.04.2022 21:28 Відповісти
Ну наконец-то кто-то о ковиде вспомнил. А я все думал - ну когда? Дальше стряхнут пыль с омикрона и по шаблону: пятая прививка, самоизоляция, маски и т.д. и т.п.
показати весь коментар
25.04.2022 21:36 Відповісти
Антиваксів й досі прьот. От же ж іпанутим нема спокою.
показати весь коментар
25.04.2022 22:32 Відповісти
 
 