Є дві причини зростання цін: COVID-19 та Путін, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що причиною підвищення цін є пандемія COVID-19 та президент РФ Володимир Путін.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Давайте прояснимо дві причини, чому ціни, включаючи ціну на газ, зараз настільки високі: COVID і Володимир Путін. Я роблю все можливе, щоб знизити витрати для американців, і настав час діяти і Конгресу", - повідомив він.

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