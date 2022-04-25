Рашисты в оккупированном Мелитополе принудительно "мобилизуют" мужчин, - мэр Федоров

Российские захватчики блокируют выезд мужчин из Мелитополя с целью принудительно мобилизовать их в ряды российской армии.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Мелитополе блокируют выезд мужчин. Это началось несколько недель назад, когда на блокпостах они начали предлагать вступать в вооруженные силы российской армии. Сейчас они начали полноценную мобилизацию в ряды российской армии", - отметил он.

Также он добавил, что "жители Мелитополя начали получать сообщения, в которых им предлагают поехать в Крым из-за того, что якобы украинские военные собираются обстреливать мирный квартал".

По словам мэра, людей пытаются обманом депортировать, предварительно доведя до паники.

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