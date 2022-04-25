РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10597 посетителей онлайн
Новости Война
7 400 19

Рашисты в оккупированном Мелитополе принудительно "мобилизуют" мужчин, - мэр Федоров

мелітополь

Российские захватчики блокируют выезд мужчин из Мелитополя с целью принудительно мобилизовать их в ряды российской армии.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Мелитополе блокируют выезд мужчин. Это началось несколько недель назад, когда на блокпостах они начали предлагать вступать в вооруженные силы российской армии. Сейчас они начали полноценную мобилизацию в ряды российской армии", - отметил он.

Также он добавил, что "жители Мелитополя начали получать сообщения, в которых им предлагают поехать в Крым из-за того, что якобы украинские военные собираются обстреливать мирный квартал".

По словам мэра, людей пытаются обманом депортировать, предварительно доведя до паники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во временно оккупированном Мелитополе захватчики создали четыре военные базы, - мэр Федоров

Мелитополь (614) оккупация (10167)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
Вони нічого б і не встигли. Оборона Перекопського перешийку була знята за тиждень до вторгнення, кацапи проїхали як на параді.
Гадаю, все було домовлено я про здачу півдня, , але ***** лохонув Боневтіка і попер ще й на Київ.
Боневтік образився.
показать весь комментарий
25.04.2022 21:17
+5
Можливо прозвучить цинічно але, ''чоловіки'' які не захотіли захищати свій дім від орків рашистів,якім було ''амкая разніца'' а тепер їх ''примусово мобілізують її,щоб вбивати українців,мають понести за це повну кримінальну відповідальність.
показать весь комментарий
25.04.2022 21:14
+5
Не скажи. Багато проукраїнських виїхало десь місяць назад. Залишилась так звана "мовчазна більшість" яких там 70% і деякий процент вати. І коли Україна почне вбивати мобіків з цієї "мовчазної більшості" їхні жінки і родичу будут в великому стрессі, а значить легший матеріал для моральної обробки, плюс почнуть ненавидити і Україну і Россію, але будуть сцяти щось зробити проти окупантів.
показать весь комментарий
25.04.2022 21:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яка дурна новина. Тільки ідіоти мобілізують нелояльне населення.
показать весь комментарий
25.04.2022 21:05 Ответить
Мета їх- знищення українців. Погонять ;загранотрядамі; на смерть.
показать весь комментарий
25.04.2022 21:14 Ответить
Не скажи. Багато проукраїнських виїхало десь місяць назад. Залишилась так звана "мовчазна більшість" яких там 70% і деякий процент вати. І коли Україна почне вбивати мобіків з цієї "мовчазної більшості" їхні жінки і родичу будут в великому стрессі, а значить легший матеріал для моральної обробки, плюс почнуть ненавидити і Україну і Россію, але будуть сцяти щось зробити проти окупантів.
показать весь комментарий
25.04.2022 21:24 Ответить
Не хотели "мелитопольцы" идти в тероборону , заставят орки идти в наступление в первых рядах на украинские позиции.
показать весь комментарий
25.04.2022 21:14 Ответить
Вони нічого б і не встигли. Оборона Перекопського перешийку була знята за тиждень до вторгнення, кацапи проїхали як на параді.
Гадаю, все було домовлено я про здачу півдня, , але ***** лохонув Боневтіка і попер ще й на Київ.
Боневтік образився.
показать весь комментарий
25.04.2022 21:17 Ответить
СБУ інформували про настрої в місті, ніхто нічого не зробив. Місто здали не тому,що не встигли, а тому,що не захотіли.Цей мер якийсь дивний.
показать весь комментарий
25.04.2022 21:58 Ответить
Судя по флагу, ты конкретный патриот - теробороновец ***
показать весь комментарий
25.04.2022 21:37 Ответить
Можливо прозвучить цинічно але, ''чоловіки'' які не захотіли захищати свій дім від орків рашистів,якім було ''амкая разніца'' а тепер їх ''примусово мобілізують її,щоб вбивати українців,мають понести за це повну кримінальну відповідальність.
показать весь комментарий
25.04.2022 21:14 Ответить
всяко бывает конечно,но я в такую принудиловку не сильно верю-максимум на какие то работы могут поставить -подносить,копать,медслужба,вынос ранненных и т.п.,и то надо будет за ними следить ,даже если равномерно раскидать среди луггандонцев.
показать весь комментарий
25.04.2022 21:31 Ответить
Так и есть , знакомого на блокпосту в Васильевке забрали ,пытался выехать ,сейчас в дырляндии именно этим и занимается
показать весь комментарий
25.04.2022 21:55 Ответить
напевне з окопа строчиш, херой
показать весь комментарий
25.04.2022 21:35 Ответить
Чим захищати? Руками?
показать весь комментарий
25.04.2022 21:38 Ответить
Да, и ещё головой во время выборов. Но это в прошлом. Сейчас руская мобилизация. И вы думаете не пойдут?
показать весь комментарий
25.04.2022 21:56 Ответить
Напевно зокопу строчиш?
показать весь комментарий
25.04.2022 21:42 Ответить
Це питання я задавала Маріуполю з 400 000 населенням. Як думаєте скільки там було чоловіків для допомоги в захисті міста.....а тепер їх вороги призивають. Я розумію, що не всі воїни, але боротися і героїчно померти,чи просто померти...
показать весь комментарий
25.04.2022 22:01 Ответить
Золотая орда в своём амплуа, лишнехромосоные свинособаки коленоходячие, вы хоть курицу мутанта монгольского, уберите со своего аквафреша! "Дебилы бл#ядь"...
показать весь комментарий
25.04.2022 21:54 Ответить
Все военкоматы были закрыты 24 февраля в Мелитополе, Херсоне, Бердянске и в целом юге. Как же бесят комментарии у которых все сводится к "сами виноваты", "вата сдала город". Лишь в Бердянске предлагали пойти в тер.оборону Мариуполя, несмотря на возможность 1-но дневной подготовки к обороне Бердянска. У меня в Херсоне 23 февраля военкоматы работали, а 24 февраля началась война, все просыпаются от ракетных ударов, утром идут в военкомат, а он закрыт *****. Все силовое ведомство будто свалило из города еще до рассвета.
показать весь комментарий
25.04.2022 22:08 Ответить
Вот этого я саме большее и боялся-простых граждан, загребут во вражескую армию.Фрицы таким бы делом, погнушались...Это метод Орды-с покоренных народов,брать людской резерв, для покорения новых...
показать весь комментарий
25.04.2022 22:32 Ответить
 
 