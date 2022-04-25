Рашисти в окупованому Мелітополі примусово "мобілізують" чоловіків, - мер Федоров

Російські загарбники блокують виїзд чоловіків з Мелітополя з метою примусово мобілізувати їх до лав російської армії.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В Мелітополі блокують виїзд чоловіків. Це розпочалось кілька тижнів тому, коли на блокпостах вони почали пропонувати вступати до збройних сил російської армії. Зараз вони почали повноцінну мобілізацію до лав російської армії", - зазначив він.

Також він додав, що "жителі Мелітополя почали отримувати повідомлення, у яких їм пропонують поїхати до Криму через те, що нібито українські військові збираються обстрілювати мирний квартал".

За словами мера, людей намагаються обманом депортувати, попередньо довівши до паніки.

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