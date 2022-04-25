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Рашисти в окупованому Мелітополі примусово "мобілізують" чоловіків, - мер Федоров

мелітополь

Російські загарбники блокують виїзд чоловіків з Мелітополя з метою примусово мобілізувати їх до лав російської армії.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В Мелітополі блокують виїзд чоловіків. Це розпочалось кілька тижнів тому, коли на блокпостах вони почали пропонувати вступати до збройних сил російської армії. Зараз вони почали повноцінну мобілізацію до лав російської армії", - зазначив він.

Також він додав, що "жителі Мелітополя почали отримувати повідомлення, у яких їм пропонують поїхати до Криму через те, що нібито українські військові збираються обстрілювати мирний квартал".

За словами мера, людей намагаються обманом депортувати, попередньо довівши до паніки.

Також читайте: З 30 квітня рашисти в Мелітополі закривають виїзд до окупованого Криму, аби не зривати "призовну кампанію", - ОВА

Автор: 

Мелітополь (771) окупація (6718)


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Топ коментарі
+7
Вони нічого б і не встигли. Оборона Перекопського перешийку була знята за тиждень до вторгнення, кацапи проїхали як на параді.
Гадаю, все було домовлено я про здачу півдня, , але ***** лохонув Боневтіка і попер ще й на Київ.
Боневтік образився.
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25.04.2022 21:17
+5
Можливо прозвучить цинічно але, ''чоловіки'' які не захотіли захищати свій дім від орків рашистів,якім було ''амкая разніца'' а тепер їх ''примусово мобілізують її,щоб вбивати українців,мають понести за це повну кримінальну відповідальність.
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25.04.2022 21:14
+5
Не скажи. Багато проукраїнських виїхало десь місяць назад. Залишилась так звана "мовчазна більшість" яких там 70% і деякий процент вати. І коли Україна почне вбивати мобіків з цієї "мовчазної більшості" їхні жінки і родичу будут в великому стрессі, а значить легший матеріал для моральної обробки, плюс почнуть ненавидити і Україну і Россію, але будуть сцяти щось зробити проти окупантів.
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25.04.2022 21:24
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Яка дурна новина. Тільки ідіоти мобілізують нелояльне населення.
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25.04.2022 21:05 Відповісти
Мета їх- знищення українців. Погонять ;загранотрядамі; на смерть.
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25.04.2022 21:14 Відповісти
Не скажи. Багато проукраїнських виїхало десь місяць назад. Залишилась так звана "мовчазна більшість" яких там 70% і деякий процент вати. І коли Україна почне вбивати мобіків з цієї "мовчазної більшості" їхні жінки і родичу будут в великому стрессі, а значить легший матеріал для моральної обробки, плюс почнуть ненавидити і Україну і Россію, але будуть сцяти щось зробити проти окупантів.
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25.04.2022 21:24 Відповісти
Не хотели "мелитопольцы" идти в тероборону , заставят орки идти в наступление в первых рядах на украинские позиции.
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25.04.2022 21:14 Відповісти
Вони нічого б і не встигли. Оборона Перекопського перешийку була знята за тиждень до вторгнення, кацапи проїхали як на параді.
Гадаю, все було домовлено я про здачу півдня, , але ***** лохонув Боневтіка і попер ще й на Київ.
Боневтік образився.
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25.04.2022 21:17 Відповісти
СБУ інформували про настрої в місті, ніхто нічого не зробив. Місто здали не тому,що не встигли, а тому,що не захотіли.Цей мер якийсь дивний.
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25.04.2022 21:58 Відповісти
Судя по флагу, ты конкретный патриот - теробороновец ***
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25.04.2022 21:37 Відповісти
Можливо прозвучить цинічно але, ''чоловіки'' які не захотіли захищати свій дім від орків рашистів,якім було ''амкая разніца'' а тепер їх ''примусово мобілізують її,щоб вбивати українців,мають понести за це повну кримінальну відповідальність.
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25.04.2022 21:14 Відповісти
всяко бывает конечно,но я в такую принудиловку не сильно верю-максимум на какие то работы могут поставить -подносить,копать,медслужба,вынос ранненных и т.п.,и то надо будет за ними следить ,даже если равномерно раскидать среди луггандонцев.
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25.04.2022 21:31 Відповісти
Так и есть , знакомого на блокпосту в Васильевке забрали ,пытался выехать ,сейчас в дырляндии именно этим и занимается
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25.04.2022 21:55 Відповісти
напевне з окопа строчиш, херой
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25.04.2022 21:35 Відповісти
Чим захищати? Руками?
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25.04.2022 21:38 Відповісти
Да, и ещё головой во время выборов. Но это в прошлом. Сейчас руская мобилизация. И вы думаете не пойдут?
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25.04.2022 21:56 Відповісти
Напевно зокопу строчиш?
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25.04.2022 21:42 Відповісти
Це питання я задавала Маріуполю з 400 000 населенням. Як думаєте скільки там було чоловіків для допомоги в захисті міста.....а тепер їх вороги призивають. Я розумію, що не всі воїни, але боротися і героїчно померти,чи просто померти...
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25.04.2022 22:01 Відповісти
Золотая орда в своём амплуа, лишнехромосоные свинособаки коленоходячие, вы хоть курицу мутанта монгольского, уберите со своего аквафреша! "Дебилы бл#ядь"...
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25.04.2022 21:54 Відповісти
Все военкоматы были закрыты 24 февраля в Мелитополе, Херсоне, Бердянске и в целом юге. Как же бесят комментарии у которых все сводится к "сами виноваты", "вата сдала город". Лишь в Бердянске предлагали пойти в тер.оборону Мариуполя, несмотря на возможность 1-но дневной подготовки к обороне Бердянска. У меня в Херсоне 23 февраля военкоматы работали, а 24 февраля началась война, все просыпаются от ракетных ударов, утром идут в военкомат, а он закрыт *****. Все силовое ведомство будто свалило из города еще до рассвета.
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25.04.2022 22:08 Відповісти
Вот этого я саме большее и боялся-простых граждан, загребут во вражескую армию.Фрицы таким бы делом, погнушались...Это метод Орды-с покоренных народов,брать людской резерв, для покорения новых...
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25.04.2022 22:32 Відповісти
 
 