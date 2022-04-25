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Новости Война
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Войска РФ совершили провокационный обстрел Сумщины, пострадавших нет, - Живицкий

рф,окупанти

Российские оккупанты произвели провокационный обстрел территории Белопольской громады.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Белопольская громада. Сегодня вечером произошел провокационный обстрел нашей территории с позиций врага, которые расположены в России. Пострадавших с нашей стороны нет", - отметил он.

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Сумская область (3172) Живицкий Дмитрий (242)


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А чи відбувся обстріл у відповідь? І якщо не відбувся - то чому?
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25.04.2022 21:35 Ответить
Дивно друге,що війна,а вони про провокації.
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25.04.2022 21:51 Ответить
Ты не внимательно читал. Там же написано контрольное слово - "провокационный". Это любимое слово всех сцыкунов и лжецов. Т.е. обстрел был никакой не "провокационный", а вполне конкретный, имеющий целью нанести разрушения и жертвы и, естественно, на него никто не ответил.
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25.04.2022 22:11 Ответить
А "провокаційний" - це як? Як на мене обстріл території України - це обстріл території України, а провокація - це, наприклад, дупу з того боку кордону показувати. Якась термінологія ідіотська...
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25.04.2022 22:00 Ответить
 
 