Войска РФ совершили провокационный обстрел Сумщины, пострадавших нет, - Живицкий
Российские оккупанты произвели провокационный обстрел территории Белопольской громады.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Белопольская громада. Сегодня вечером произошел провокационный обстрел нашей территории с позиций врага, которые расположены в России. Пострадавших с нашей стороны нет", - отметил он.
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