Войска РФ совершили провокационный обстрел Сумщины, пострадавших нет, - Живицкий

Российские оккупанты произвели провокационный обстрел территории Белопольской громады.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Белопольская громада. Сегодня вечером произошел провокационный обстрел нашей территории с позиций врага, которые расположены в России. Пострадавших с нашей стороны нет", - отметил он.

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