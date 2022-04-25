Війська РФ здійснили провокаційний обстріл Сумщини, постраждалих немає, - Живицький
Російські окупанти здійснили провокаційний обстріл території Білопільської громади.
Про це повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.
"Білопільська громада. Сьогодні ввечері відбувся провокаційний обстріл нашої території з позицій ворога, що розташовані у росії. Постраждалих з нашої сторони немає", - зазначив він.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Sashko Slastyon
показати весь коментар25.04.2022 21:35 Відповісти Мені подобається 2
Валентина Саюн
показати весь коментар25.04.2022 21:51 Відповісти Мені подобається 3
Jonathan Jones
показати весь коментар25.04.2022 22:11 Відповісти Мені подобається 0
Kindrat74
показати весь коментар25.04.2022 22:00 Відповісти Мені подобається 3
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль