Війська РФ здійснили провокаційний обстріл Сумщини, постраждалих немає, - Живицький

Російські окупанти здійснили провокаційний обстріл території Білопільської громади.

Про це повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Білопільська громада. Сьогодні ввечері відбувся провокаційний обстріл нашої території з позицій ворога, що розташовані у росії. Постраждалих з нашої сторони немає", - зазначив він.

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