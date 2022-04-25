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Новини Війна
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Війська РФ здійснили провокаційний обстріл Сумщини, постраждалих немає, - Живицький

рф,окупанти

Російські окупанти здійснили провокаційний обстріл території Білопільської громади.

Про це повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Білопільська громада. Сьогодні ввечері відбувся провокаційний обстріл нашої території з позицій ворога, що розташовані у росії. Постраждалих з нашої сторони немає", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські війська обстріляли з артилерії два села на Сумщині, - ОВА. ФОТО

Автор: 

Сумська область (3720) Живицький Дмитро (466)


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А чи відбувся обстріл у відповідь? І якщо не відбувся - то чому?
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25.04.2022 21:35 Відповісти
Дивно друге,що війна,а вони про провокації.
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25.04.2022 21:51 Відповісти
Ты не внимательно читал. Там же написано контрольное слово - "провокационный". Это любимое слово всех сцыкунов и лжецов. Т.е. обстрел был никакой не "провокационный", а вполне конкретный, имеющий целью нанести разрушения и жертвы и, естественно, на него никто не ответил.
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25.04.2022 22:11 Відповісти
А "провокаційний" - це як? Як на мене обстріл території України - це обстріл території України, а провокація - це, наприклад, дупу з того боку кордону показувати. Якась термінологія ідіотська...
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25.04.2022 22:00 Відповісти
 
 