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Польша передала Украине свои танки, - Моравецкий

танк

Республика Польша передала Украину свои танки для защиты от российской агрессии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polska Times, об этом сообщил премьер-министр Польши Матуеш Моравецкий.

У него спросили, соответствует ли действительности заявление премьера Великобритании Джонсона по поводу передачи Польшей Украине танков.

"Да", - ответил Моравецкий.

В то же время, он не сказал, сколько танков передала Польша.

"Сегодня я не буду об этом говорить. Мы предоставим информацию об этом в свое время", – добавил премьер Польши.

Также читайте: Моравецкий встретится с Шольцем: Обсудят восстановление Украины

Польша (8435) помощь (7822) танк (2260) Моравецкий Матеуш (287)


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Топ комментарии
+53
Велика подяка польскому братньому народу!
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25.04.2022 21:41
+41
Дякуємо!
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25.04.2022 21:41
+39
Моравецкий понимает, что бандюгана нужно мочить подальше от порога
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25.04.2022 21:40
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25.04.2022 21:38 Ответить
Речь вроде о 120 танках👍💥
Кацааапы. На бутылки прыг❗
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25.04.2022 21:56 Ответить
Моравецкий понимает, что бандюгана нужно мочить подальше от порога
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25.04.2022 21:40 Ответить
Ще древні казали: "Воювати за свій дім треба якнайдалі від свого дому"
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25.04.2022 21:51 Ответить
Чомусь ніде не вказують модель танків...
Наскільки вони *******?
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25.04.2022 22:47 Ответить
Укрправда с посиланням на ББС повідомляла про Т-72. На скільки модифіковані - невідомо.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/22/7138245/
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26.04.2022 02:11 Ответить
Велика подяка польскому братньому народу!
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25.04.2022 21:41 Ответить
Дякуємо!
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25.04.2022 21:41 Ответить
це те про що я писав вчора. до них прийшли нови. тильки чехи буксують. або ми чьогось не знаемо.
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25.04.2022 21:54 Ответить
чехи уже передали давно
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25.04.2022 22:23 Ответить
Зеленський працює
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25.04.2022 21:42 Ответить
ЗСУ працює і Залужний.
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25.04.2022 21:50 Ответить
ти ********?
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25.04.2022 21:50 Ответить
Та махніть на нього... Зепоклоньство - це як наркозалежність.
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25.04.2022 22:07 Ответить
так, на всю голову - епічний зебілоїд
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25.04.2022 23:37 Ответить
Знову зіграв?
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25.04.2022 21:56 Ответить
знову підор лижеш
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25.04.2022 22:27 Ответить
дякуємо!!!!
не кажіть скільки і де і коли і що за "цяці" - най сюрпризом для русні підуть !!!! ))))
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25.04.2022 21:43 Ответить
Непогано. Бог в поміч, українські танкісти! А полякам -- подяка. 💙💛🇺🇦🇵🇱
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25.04.2022 21:44 Ответить
А наша немецкая ганьба сегодня ротом штайнмайера "решительно осудила путинское обоснование войны". Москва выслала 40 немецких дипломатов. Хоршо, что "глубочайшую озабоченность" не высказали - а то как бы не было ядерной войны.
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25.04.2022 21:53 Ответить
Предыдущий мой комментарий - сарказм, если чо.
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25.04.2022 21:54 Ответить
Так, я розумію. Самому буває соромно за країну, у якій [тимчасово] мешкаю.
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25.04.2022 22:34 Ответить
ХО-РО-ЩО ..а где САМОЛЁТЫ ..полагаю ,что тоже уже в Украине ...
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25.04.2022 21:45 Ответить
Самальоти - вчорашній день. Важкі ударні безпілотники збережуть багато життів (пілотів).
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25.04.2022 23:30 Ответить
Спасибо братьям полякам!!!
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25.04.2022 21:46 Ответить
Поляки справжні друзі! Дякуємо!
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25.04.2022 21:47 Ответить
Дякуємо Польші!
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25.04.2022 21:48 Ответить
Во це по-нашому. Ви дали танки - так. Каци козли? Так. Все інше від лукавого. Слава козаку Капусті.
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25.04.2022 21:48 Ответить
И в нагрузку, четыре танкиста и собаку.
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25.04.2022 21:51 Ответить
Они старие ужо .. (
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25.04.2022 22:13 Ответить
єще Польська не згінева!
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25.04.2022 21:52 Ответить
Спасибо полякам!
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25.04.2022 21:55 Ответить
Поляки не зважаючи на розбіжності в минулому близькі для України і по духу, і по тілу.
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25.04.2022 21:55 Ответить
Ще Кобзар писав:"...Чим хвалитеся ви? Польщу воювади? Польща впала і нас придавила..."Поляки добре навчились на своїх минулих історичних помилках.
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25.04.2022 22:23 Ответить
Спасибо Братья!!!
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25.04.2022 22:04 Ответить
Пора уд наступать по танкам уже преимущество украины, по самолетам больше чем до войны, дальная артиллерия передана, по людам преимущество также..
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25.04.2022 22:04 Ответить
Танки точно в відмінному стані! Не той хлам, що з баз зберігання.
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25.04.2022 22:05 Ответить
Польський священник увімкнув «Ой, у лузі червона калина» під час служби:

https://www.youtube.com/watch?v=cjB-kjQzsmQ

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25.04.2022 22:11 Ответить
не словом а ділом!
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25.04.2022 22:39 Ответить
Никто раньше не думал, что может порадовать фраза - "на Киев идут немецкие танки" або На москву...йдуть німецькі танки з українськими екіпажами.
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25.04.2022 22:54 Ответить
У поляків біля 400 Т-72. В першому лоті ніби передали 100.
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25.04.2022 23:00 Ответить
Polska przekazała dużo więcej ale o tym nie mówi. Samoloty też. Historycznie czasem nie było nam po drodze ale kiedyś też byliśmy razem jako Rzeczpospolita.
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26.04.2022 07:44 Ответить
 
 