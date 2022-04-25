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Польша передала Украине свои танки, - Моравецкий
Республика Польша передала Украину свои танки для защиты от российской агрессии.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polska Times, об этом сообщил премьер-министр Польши Матуеш Моравецкий.
У него спросили, соответствует ли действительности заявление премьера Великобритании Джонсона по поводу передачи Польшей Украине танков.
"Да", - ответил Моравецкий.
В то же время, он не сказал, сколько танков передала Польша.
"Сегодня я не буду об этом говорить. Мы предоставим информацию об этом в свое время", – добавил премьер Польши.
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Кацааапы. На бутылки прыг❗
Наскільки вони *******?
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/22/7138245/
не кажіть скільки і де і коли і що за "цяці" - най сюрпризом для русні підуть !!!! ))))
https://www.youtube.com/watch?v=cjB-kjQzsmQ