Польша передала Украине свои танки, - Моравецкий

Республика Польша передала Украину свои танки для защиты от российской агрессии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polska Times, об этом сообщил премьер-министр Польши Матуеш Моравецкий.

У него спросили, соответствует ли действительности заявление премьера Великобритании Джонсона по поводу передачи Польшей Украине танков.

"Да", - ответил Моравецкий.

В то же время, он не сказал, сколько танков передала Польша.

"Сегодня я не буду об этом говорить. Мы предоставим информацию об этом в свое время", – добавил премьер Польши.

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