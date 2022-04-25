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Польща передала Україні свої танки, - Моравецький
Республіка Польща передала Україні свої танки для захисту від російської агресії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Polska Times, про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матуеш Моравецький.
В нього запитали, чи відповідає дійсності заява прем'єра Великої Британії Джонсона щодо передачі Польщею Україні танків.
"Так", - відповів Моравецький.
Водночас він не сказав, скільки танків передала Польща.
"Сьогодні я не буду про це говорити. Ми надамо інформацію про це свого часу", - додав прем'єр Польщі.
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Кацааапы. На бутылки прыг❗
Наскільки вони *******?
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/22/7138245/
не кажіть скільки і де і коли і що за "цяці" - най сюрпризом для русні підуть !!!! ))))
https://www.youtube.com/watch?v=cjB-kjQzsmQ