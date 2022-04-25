Польща передала Україні свої танки, - Моравецький

Республіка Польща передала Україні свої танки для захисту від російської агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Polska Times, про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матуеш Моравецький.

В нього запитали, чи відповідає дійсності заява прем'єра Великої Британії Джонсона щодо передачі Польщею Україні танків.

"Так", - відповів Моравецький.

Водночас він не сказав, скільки танків передала Польща.

"Сьогодні я не буду про це говорити. Ми надамо інформацію про це свого часу", - додав прем'єр Польщі.

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