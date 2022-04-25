Дерусификация должна состояться во всех направлениях нашей жизни, - Данилов
Влияние России на территории Украины следует остановить по всем направлениям.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Отвечая на вопрос, нужно ли запрещать РПЦ, он заявил: "Я считаю, что это будут делать миряне и они обязательно сделают. Потому что все, что связано с Москвой, должно быть уничтожено на территории Украины. Мне удивительно, что даже в так дни (Пасха. – Ред.) некоторые народные депутаты наряжаются в поповские рясы московского патриархата и при этом они заявляют, что они являются сторонниками независимой страны. Я хочу напомнить, что это очень опасная вещь. У нас дерусификация должна состояться во всех направлениях нашей жизни: в экономике, в политике и других сферах нашей жизнедеятельности. Но то, что касается церкви, это должны миряне решать и я более чем уверен, что 99% прихожан той или иной церкви обязательно решат так, как потребуется в пользу нашего государства".
По его словам, влияние России, начатое Харьковскими соглашениями, должно быть прекращено.
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ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
У полон військових ЗСУ потрапив російський військовий-окупант Роман Биковський, якого дружина у розмові телефоном просила ґвалтувати українських жінок.
Слава ЗСУ !!!
Тепер обміняють...
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Нема такого топоніму, як «Західна Україна», є захід України, по-перше. Не діли державу, валянок.
По-друге, єдина мова є основою, фундаментом успіху України. А ти просто тупий манкуртик.
кожен державний діяч має здати іспит на знання української мови перш ніж обійняти посаду,-без виняткив на кшталт розумію,але говорити не можу! не можешь,тоді за кораблем!
Повністю згоден!!!
геть хибна думка.
"16/02.2022р. В.Зеленський своїм указом №57/2022 змінив раніше накладені санкції РНБО щодо видань "Страна.UA", "Шарій.Нет", а також керівництва зазначених ЗМІ в частині посилення обмежень. Відповідний указ оприлюднений на сайті президента.
Посилення обмежень передбачає блокування не тільки основних доменів "Страна.UA" та ТОВ "Інформаційне агентство "Шарій.Нет", а також блокування доступу до веб-ресурсів та сервісів, аналогічних за змістом.
Але...Саме сьогодні прес-секретар Президента С.Нікіфоров дає їм обом коментар з розшифруванням позиції української влади в переговорах з представниками уряду США Е.Блінкіним і Л.Остіном"
* https://t.me/BerezaJuice/13929 На підтвердження цього факту - скрін тут, в телеграм-каналі Борислава Берези :
Так сталося, що я рідко помиляюся.
Отже, на мою думку ***** спиниться після окупації Харкова, Миколаєва та Одеси. Чому так думаю?
Зняття оборони з Перекопського перешийку, відведення військ з Херсона, щойно протягнута високовольтна гілка з Енергодару до Каховки- все це вказує на явні домовленості Зеленського з *****м.
Що отримує Кремль?- Вихід до Придністров'я, Україна відрізана від моря, шалені рейтинги.
Що отримує Зеленський? - Шалені рейтинги, пару десятків лярдів в офшорах, Герой Боневтік і 100% перемогу на наступних виборах, плюс можливість запустити шкодливі рученята в міжнародну допомогу.
Отакі думки... Спостерігаємо...
"рускій язьік" немає жодного стосунку до Русі. Якщо ви поглянете в енциклопедичну літературу російської імперії XIX ст., то ви маєте дізнаєтися, що московська пропаганда навмисно запровадила такий фейковий термін, як "Московская Русь", щоб привласнити москві історію України. І відповідно, "рускій язьік" - це фашио, на якому тримається весь рускій рейх. Також ви б мали змогу бачити там те, що термін "рускій" є абсолютно тотожнім терміну "російський". Себто "Руская Імпєрія" дивись "Російска Імперія".
1. Припинити пиз...ти москальською мовою на офіціальному рівні, включно президента.
2. Припинити діяльність московського патріархату на території України.
3. Далі буде...