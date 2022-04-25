Дерусификация должна состояться во всех направлениях нашей жизни, - Данилов

Влияние России на территории Украины следует остановить по всем направлениям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Отвечая на вопрос, нужно ли запрещать РПЦ, он заявил: "Я считаю, что это будут делать миряне и они обязательно сделают. Потому что все, что связано с Москвой, должно быть уничтожено на территории Украины. Мне удивительно, что даже в так дни (Пасха. – Ред.) некоторые народные депутаты наряжаются в поповские рясы московского патриархата и при этом они заявляют, что они являются сторонниками независимой страны. Я хочу напомнить, что это очень опасная вещь. У нас дерусификация должна состояться во всех направлениях нашей жизни: в экономике, в политике и других сферах нашей жизнедеятельности. Но то, что касается церкви, это должны миряне решать и я более чем уверен, что 99% прихожан той или иной церкви обязательно решат так, как потребуется в пользу нашего государства".

По его словам, влияние России, начатое Харьковскими соглашениями, должно быть прекращено.

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