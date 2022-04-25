Дерусифікація має відбутись по всіх напрямках нашого життя, - Данілов

Вплив Росії на території України варто зупинити по всіх напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Відповідаючи на питання, чи треба забороняти РПЦ, він заявив: "Я вважаю, що це будуть робити миряни і вони обов’язково зроблять. Тому що все, що пов’язане з Москвою, має бути знищено на території України. Мені дивно, що навіть в так дні (Великдень. - Ред.) деякі народні депутати рядяться в попівські ряси московського патріархату і при цьому вони заявляють, що вони є прибічниками незалежної країни. Я хочу нагадати, що це дуже небезпечна річ. У нас дерусифікація має відбутись по всіх напрямках нашого життя: в економіці, в політиці і в інших сферах нашої життєдіяльності. Але те, що стосується церкви, це мають миряни вирішувати і я більш, ніж впевнений, що 99% прихожан тої чи іншої церкви обов’язково вирішать так, як буде потрібно на користь нашої держави".

За його словами, вплив Росії, започаткований Харківськими угодами, має бути припинено.

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