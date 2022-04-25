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Новини Війна
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Дерусифікація має відбутись по всіх напрямках нашого життя, - Данілов

данилов,данілов

Вплив Росії на території України варто зупинити по всіх напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Відповідаючи на питання, чи треба забороняти РПЦ, він заявив: "Я вважаю, що це будуть робити миряни і вони обов’язково зроблять. Тому що все, що пов’язане з Москвою, має бути знищено на території України. Мені дивно, що навіть в так дні (Великдень. - Ред.) деякі народні депутати рядяться в попівські ряси московського патріархату і при цьому вони заявляють, що вони є прибічниками незалежної країни. Я хочу нагадати, що це дуже небезпечна річ. У нас дерусифікація має відбутись по всіх напрямках нашого життя: в економіці, в політиці і в інших сферах нашої життєдіяльності. Але те, що стосується церкви, це мають миряни вирішувати і я більш, ніж впевнений, що 99% прихожан тої чи іншої церкви обов’язково вирішать так, як буде потрібно на користь нашої держави".

За його словами, вплив Росії, започаткований Харківськими угодами, має бути припинено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Всі президенти та прем’єр-міністри сідали на гачок РФ", - Данілов назвав помилки України, які призвели до війни

Автор: 

Данілов Олексій (1259)


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Топ коментарі
+22
Свіжак:
У полон військових ЗСУ потрапив російський військовий-окупант Роман Биковський, якого дружина у розмові телефоном просила ґвалтувати українських жінок.
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25.04.2022 22:03
+14
Почнемо з мови.
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25.04.2022 22:05
+13
Сподіваюсь на дерусифікацію пам'ятника катерині в Одесі, хоча вона і німкеня. Французів-засновників і будівельників міста можна залишить
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25.04.2022 22:10
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Шось дивне сталося тут
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25.04.2022 22:20 Відповісти
Молодець.
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25.04.2022 22:03 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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25.04.2022 22:03 Відповісти
Свіжак:
У полон військових ЗСУ потрапив російський військовий-окупант Роман Биковський, якого дружина у розмові телефоном просила ґвалтувати українських жінок.
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25.04.2022 22:03 Відповісти
Отлично !
Слава ЗСУ !!!
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25.04.2022 22:25 Відповісти
Тепер його будуть гвалтувати українські воїни
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25.04.2022 22:29 Відповісти
віддати кадиркам-диркам
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25.04.2022 23:59 Відповісти
в Європу вивести до "г.е.ї.в" на сезон
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26.04.2022 00:00 Відповісти
Інфа точна? І нащо признавалися, що взяли в полон?
Тепер обміняють...
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25.04.2022 22:36 Відповісти
на палю гандона!
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26.04.2022 00:12 Відповісти
Яйця йому відірвати по-живому і відіслати його самці.
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26.04.2022 06:31 Відповісти
так! і добре би чимшвидше!
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25.04.2022 22:05 Відповісти
Почнемо з мови.
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25.04.2022 22:05 Відповісти
Українцям треба збагнути,що російська мова - це мова гвалтівників, вбивць та мародерів.

.
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25.04.2022 22:17 Відповісти
то есть х запретить и защитникам отечетва говорить по РУССки??? может и набор в армию проводить только для тех кто владеет МОВОЙ?ПОЙДИ НА ФРОНТ данилов И РАССКАЖИ русскоязычным что им запретят говорить по русски....ты игаешь данилов на руку "рашитам-освободителям"... в том что причина войны угнетение русскоязычных и прихожан церкви православной
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26.04.2022 08:42 Відповісти
Кожен українець має збагнути ,що російська мова -це мова вбивць ,гвалтівників,та мародерів.
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25.04.2022 22:23 Відповісти
Я з Західної України, все життя спілкуюсь на українській мові, вважаю що не треба починати з мови, це не першочергове
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25.04.2022 23:48 Відповісти


Нема такого топоніму, як «Західна Україна», є захід України, по-перше. Не діли державу, валянок.

По-друге, єдина мова є основою, фундаментом успіху України. А ти просто тупий манкуртик.
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26.04.2022 02:22 Відповісти
З одного боку згодний, з другого сам Данілов, постать трохи неприємна. То йому українці мають перейти на латиницю, то нападу Россії не може бути.
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25.04.2022 22:06 Відповісти
Підтримую кожне слово і повністю згоден.
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25.04.2022 22:09 Відповісти
Сподіваюсь на дерусифікацію пам'ятника катерині в Одесі, хоча вона і німкеня. Французів-засновників і будівельників міста можна залишить
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25.04.2022 22:10 Відповісти
тут головне не наробити шкоди...в першу чергу в державних установах має бути тільки українська,без виняткив для будь яких меньшин!

кожен державний діяч має здати іспит на знання української мови перш ніж обійняти посаду,-без виняткив на кшталт розумію,але говорити не можу! не можешь,тоді за кораблем!
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25.04.2022 22:10 Відповісти
не тільки мови, а й з історичних засад Украіни
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25.04.2022 22:27 Відповісти
Займись делом наконец!
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25.04.2022 22:12 Відповісти
оце і є справа: вбити кацапа в собі.
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25.04.2022 22:29 Відповісти
дерусифікація, синонім - дефашистизація. позбавляємось тієї, окупаційної зарази, назавжди.
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25.04.2022 22:14 Відповісти
Молодець Данілов!! Тілки починати дерусифікацію треба не з проукраїнських (опозиційних) телеканалів, а з абсолютно русифікованої продукції СТУДІЯ 95 КВАРТАЛ !!! А так ,да! Ідея хороша, начасі...
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25.04.2022 22:14 Відповісти
В тому і проблема!З цим треба вирішувати після війни,на виборах!
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25.04.2022 22:38 Відповісти
Цікаво,що новенького завтра в росії буде палати?
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25.04.2022 22:16 Відповісти
Хто напише перший комент кацапською?
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25.04.2022 22:16 Відповісти
Прозріли за 30 років
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25.04.2022 22:21 Відповісти
"Тому що все, що пов'язане з Москвою, має бути знищено на території України."

Повністю згоден!!!
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25.04.2022 22:23 Відповісти
Сподіваюсь на дерусифікацію офісу зеленського, особливо конкретно мілкого клопа тимошенка,відкритого любителя московського попа онуфрія
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25.04.2022 22:25 Відповісти
в першу чергу потрібно в душі бути патріотом нашої держави, все решта не суттєво.
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25.04.2022 22:27 Відповісти
"не суттєво. "
геть хибна думка.
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26.04.2022 00:56 Відповісти
Данілов, за яку дерусифікацію ти свистиш? Якщо на практиці в вашій ОПі - підігрування рашистам та їх опеженілим адептам! Наприклад, ось такий факт:
"16/02.2022р. В.Зеленський своїм указом №57/2022 змінив раніше накладені санкції РНБО щодо видань "Страна.UA", "Шарій.Нет", а також керівництва зазначених ЗМІ в частині посилення обмежень. Відповідний указ оприлюднений на сайті президента.
Посилення обмежень передбачає блокування не тільки основних доменів "Страна.UA" та ТОВ "Інформаційне агентство "Шарій.Нет", а також блокування доступу до веб-ресурсів та сервісів, аналогічних за змістом.

Але...Саме сьогодні прес-секретар Президента С.Нікіфоров дає їм обом коментар з розшифруванням позиції української влади в переговорах з представниками уряду США Е.Блінкіним і Л.Остіном"

* https://t.me/BerezaJuice/13929 На підтвердження цього факту - скрін тут, в телеграм-каналі Борислава Берези :
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25.04.2022 22:29 Відповісти
Мав трохи часу на роздуми.Вперше за два місяці. Автомат якось до роздумів не надихає. Висновки та прогноз невтішні.
Так сталося, що я рідко помиляюся.
Отже, на мою думку ***** спиниться після окупації Харкова, Миколаєва та Одеси. Чому так думаю?
Зняття оборони з Перекопського перешийку, відведення військ з Херсона, щойно протягнута високовольтна гілка з Енергодару до Каховки- все це вказує на явні домовленості Зеленського з *****м.
Що отримує Кремль?- Вихід до Придністров'я, Україна відрізана від моря, шалені рейтинги.
Що отримує Зеленський? - Шалені рейтинги, пару десятків лярдів в офшорах, Герой Боневтік і 100% перемогу на наступних виборах, плюс можливість запустити шкодливі рученята в міжнародну допомогу.
Отакі думки... Спостерігаємо...
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25.04.2022 22:33 Відповісти
І Ви "оце" називаєте роздумами? Дійсно, схоже Ви не мали часу думати а з "озарінням" усе явно не складається.
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25.04.2022 23:26 Відповісти
Не бачити йому другого терміну, як Черчиллю. Така сутність переможців.
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26.04.2022 00:04 Відповісти
почему не взорвали мост на ЧОНГАРЕ.... почему его не заминировали в феврале когда весь мир говорил о войне Это предатели
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26.04.2022 09:01 Відповісти
Не дерусифікація, а знемосковлення, бо Русь - це Україна.
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25.04.2022 22:36 Відповісти
"бо Русь - це Україна."
"рускій язьік" немає жодного стосунку до Русі. Якщо ви поглянете в енциклопедичну літературу російської імперії XIX ст., то ви маєте дізнаєтися, що московська пропаганда навмисно запровадила такий фейковий термін, як "Московская Русь", щоб привласнити москві історію України. І відповідно, "рускій язьік" - це фашио, на якому тримається весь рускій рейх. Також ви б мали змогу бачити там те, що термін "рускій" є абсолютно тотожнім терміну "російський". Себто "Руская Імпєрія" дивись "Російска Імперія".
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26.04.2022 01:15 Відповісти
А мені образливо. Яка може бути дерусифікація? Яке відношення ця наволоч має до Русі? Декацапизація-це правильна назва цього процесу. І їх "руський мир" нічого не має спільного з Руссю. Вони нас історично обікрали. Ми не маємо на це погоджуватися.
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25.04.2022 23:00 Відповісти
То нехай Данілов почне з себе і натуралізується змінивши прізвище на схоже українське. ... хоча може статися як в тому анекдоті де комуністи вимагали бородатого дядько поголитися щоб він не ьув схожим на Маркса - "Бороду то я сбрєю, а вот уміще куда дєвать?" ...
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25.04.2022 23:21 Відповісти
"Вплив Росії на території України варто зупинити по всіх напрямках " то пропоную:
1. Припинити пиз...ти москальською мовою на офіціальному рівні, включно президента.
2. Припинити діяльність московського патріархату на території України.
3. Далі буде...
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25.04.2022 23:36 Відповісти
Пане Хорошунов, чи не настав час відкинути з прізвищ деяких дописувачів оці "-ов", "-єв", "-ін"?
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26.04.2022 06:26 Відповісти
Надо начать с себя фамилия Данилюк
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25.04.2022 23:49 Відповісти
буде - Данилів
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26.04.2022 00:05 Відповісти
Дерусифікацію будуть робити "російськомовні націоналісти"
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26.04.2022 00:06 Відповісти
В европейских странах разговаривают на нескольких языках, в чем проблема? Из за таки лозунгов и начинается така х-ня. Я, моя семья, мои друзья разговариваем на русском языке. И мы все за Украину.
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26.04.2022 00:09 Відповісти
Невже позбудемося нарешті гундяєвських чортів в Україні ? Аж не віриться .
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26.04.2022 01:42 Відповісти
Пропоную запровадити спрощений та безкоштовний порядок офіційної зміни громадянами своїх прізвищ з "-ов" та "-ін" шляхом отримання нових паспортів громадян України та інших офіційних доків
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26.04.2022 06:20 Відповісти
Якщо сподіватися на тупориле віруюче бидло (мирян) у питаннях державної безпеки, то Україна назавжди залишиться совковою недокраїною
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26.04.2022 09:15 Відповісти
не вірю слугам.Данілов одне несе а стефанчук заявляє що не буде рада розглядати заборону рпц-бо це розколює
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26.04.2022 09:38 Відповісти
 
 