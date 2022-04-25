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Новости Война
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В результате артиллерийских обстрелов оккупантов на Харьковщине погибла 72-летняя женщина, - прокуратура. ФОТО

В результате артиллерийского обстрела российскими войсками пгт Золочева (Харьковская область) погибла женщина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

В результате артиллерийских обстрелов оккупантов на Харьковщине погибла 72-летняя женщина, - прокуратура 01

По данным следствия, 25 апреля 2022 года российские оккупанты произвели артиллерийский обстрел пгт Золочев Богодуховского района.

"Погибла 72-летняя женщина, которая во время обстрела находилась на улице. Еще двое мирных жителей получили ранения. Повреждены 8 жилых домов", - говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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ответка по БЕЛГОРОДУ иначе это не остановится
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26.04.2022 07:30 Ответить
 
 