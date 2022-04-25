В результате артиллерийских обстрелов оккупантов на Харьковщине погибла 72-летняя женщина, - прокуратура. ФОТО
В результате артиллерийского обстрела российскими войсками пгт Золочева (Харьковская область) погибла женщина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
По данным следствия, 25 апреля 2022 года российские оккупанты произвели артиллерийский обстрел пгт Золочев Богодуховского района.
"Погибла 72-летняя женщина, которая во время обстрела находилась на улице. Еще двое мирных жителей получили ранения. Повреждены 8 жилых домов", - говорится в сообщении.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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Злой Карлик
показать весь комментарий26.04.2022 07:30 Ответить Мне нравится 0
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