Внаслідок артилерійського обстрілу окупантів на Харківщині загинула 72-річна жінка, - прокуратура. ФОТО

Внаслідок артилерійського обстрілу російськими військами смт Золочів (Харківська область) загинула жінка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 25 квітня 2022 року російські окупанти здійснили артилерійський обстріл смт Золочів Богодухівського району.

"Загинула 72-річна жінка, яка під час обстрілу перебувала на вулиці. Ще двоє мирних мешканців отримали поранення. Пошкоджено 8 житлових будинків", - йдеться у повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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