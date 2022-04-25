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Новини Війна
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Внаслідок артилерійського обстрілу окупантів на Харківщині загинула 72-річна жінка, - прокуратура. ФОТО

Внаслідок артилерійського обстрілу російськими військами смт Золочів (Харківська область) загинула жінка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Внаслідок артилерійського обстрілу окупантів на Харківщині загинула 72-річна жінка, - прокуратура 01

За даними слідства, 25 квітня 2022 року російські окупанти здійснили артилерійський обстріл смт Золочів Богодухівського району.

"Загинула 72-річна жінка, яка під час обстрілу перебувала на вулиці. Ще двоє мирних мешканців отримали поранення. Пошкоджено 8 житлових будинків", - йдеться у повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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ответка по БЕЛГОРОДУ иначе это не остановится
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26.04.2022 07:30 Відповісти
 
 