В оккупированном Волчанске на Харьковщине решители обустроили концлагерь, где пытают гражданских, - прокуратура

Во временно оккупированном Волчанске войска РФ на одном из заводов обустроили концлагерь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковщины.

"По данным следствия, в оккупированном Волчанске российские военнослужащие украли и вывезли в РФ оборудование одного из заводов, а в его помещении обустроили концлагерь.

Оккупанты незаконно удерживают людей, подвергая их физическому и психическому насилию. В первую очередь, российские захватчики заставляют сотрудничать с ними и становиться в ряды ВС РФ", - говорится в сообщении.

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