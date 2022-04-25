В оккупированном Волчанске на Харьковщине решители обустроили концлагерь, где пытают гражданских, - прокуратура
Во временно оккупированном Волчанске войска РФ на одном из заводов обустроили концлагерь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковщины.
"По данным следствия, в оккупированном Волчанске российские военнослужащие украли и вывезли в РФ оборудование одного из заводов, а в его помещении обустроили концлагерь.
Оккупанты незаконно удерживают людей, подвергая их физическому и психическому насилию. В первую очередь, российские захватчики заставляют сотрудничать с ними и становиться в ряды ВС РФ", - говорится в сообщении.
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Валентина Саюн
показать весь комментарий25.04.2022 19:54 Ответить Мне нравится 1
And Kansay
показать весь комментарий25.04.2022 20:14 Ответить Мне нравится 1
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