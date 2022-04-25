РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10348 посетителей онлайн
Новости Война
5 800 2

В оккупированном Волчанске на Харьковщине решители обустроили концлагерь, где пытают гражданских, - прокуратура

рф,окупанти

Во временно оккупированном Волчанске войска РФ на одном из заводов обустроили концлагерь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковщины.

"По данным следствия, в оккупированном Волчанске российские военнослужащие украли и вывезли в РФ оборудование одного из заводов, а в его помещении обустроили концлагерь.

Оккупанты незаконно удерживают людей, подвергая их физическому и психическому насилию. В первую очередь, российские захватчики заставляют сотрудничать с ними и становиться в ряды ВС РФ", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты создали "фильтрационные лагеря" и депортируют украинцев в Сибирь, - Зеленский

Автор: 

концлагерь (44) Харьковщина (5577)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це вже вчора було. Навіщо новини ділити і старе перепечатка.
показать весь комментарий
25.04.2022 19:54 Ответить
У меня дед там похоронен, всю 2ю войнушку прошел. Какие ж ви ублюдки, кацапи.
показать весь комментарий
25.04.2022 20:14 Ответить
 
 