Маск купит Twitter за $44 млрд, - Reuters
Главный исполнительный директор Tesla Илон Маск заключил соглашение о покупке Twitter Inc за 44 миллиарда долларов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Twitter начал переговоры с Маском.
"Свобода слова является основой функционирующей демократии, а Twitter – это цифровая площадка, где обсуждаются вопросы, жизненно важные для будущего человечества", - сказал Маск.
После этой новости акции Twitter выросли примерно на 6%.
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+15 Gozzalik salonu
показать весь комментарий25.04.2022 22:12
+9 Николай Ворошилов
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+7 Alex Zverev #512929
показать весь комментарий25.04.2022 22:20
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Сьогодні він за Україну, а завтра все залежатиме від його настрою. Буде як Фейсбук Цукера
Вот флаг универа, кстати (жовто-синій і корона у вигляді тризуба)
https://images.app.goo.gl/VaAcLXsJF6YnJh3u6
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Так він афро-американець.
Чи ви також з Південної Африки?
Купівля Маском його, нічого гіршого не зробить....
Маску с его популярностью проще и дещевле было бы С НУЛЯ создать свою СОЦСЕТЬ на принципиально другой платформе и набором интерактива!
Если он космические носители начал сам выпускать,
можно в этом не сомневаться.