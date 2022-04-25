Маск купит Twitter за $44 млрд, - Reuters

Главный исполнительный директор Tesla Илон Маск заключил соглашение о покупке Twitter Inc за 44 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Twitter начал переговоры с Маском.

"Свобода слова является основой функционирующей демократии, а Twitter – это цифровая площадка, где обсуждаются вопросы, жизненно важные для будущего человечества", - сказал Маск.

После этой новости акции Twitter выросли примерно на 6%.

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