РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11708 посетителей онлайн
Новости
7 360 48

Маск купит Twitter за $44 млрд, - Reuters

маск

Главный исполнительный директор Tesla Илон Маск заключил соглашение о покупке Twitter Inc за 44 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Twitter начал переговоры с Маском.

"Свобода слова является основой функционирующей демократии, а Twitter – это цифровая площадка, где обсуждаются вопросы, жизненно важные для будущего человечества", - сказал Маск.

После этой новости акции Twitter выросли примерно на 6%.

Читайте: Маск стал членом совета директоров Twitter

Twitter (134) социальные сети (643) Маск Илон (229)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+15
Рогозин напрягся
показать весь комментарий
25.04.2022 22:12
+9
капец..какой-то мессенджер - 44 лярда зелени....
показать весь комментарий
25.04.2022 22:19
+7
Маск (кстати наш соотечественник) елинственный из мега-бизнесменов который не служит соросам-швабам. То, как выступил Твиттер во время свержения Трампа, это полностью подтверждает. И вот чувак ценой своих очень больших денег решил выправить перекос. Молодец. Надеюсь это его не разорит.
показать весь комментарий
25.04.2022 22:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рогозин напрягся
показать весь комментарий
25.04.2022 22:12 Ответить
В атвет він купить акції ***********)))
показать весь комментарий
25.04.2022 22:21 Ответить
купил еще яхту и просрал еще денег
показать весь комментарий
25.04.2022 22:22 Ответить
ура!
показать весь комментарий
25.04.2022 22:15 Ответить
чого Уря? Тепер одна людина визначатиме політику твіттера. Що у цьому хорошого?
Сьогодні він за Україну, а завтра все залежатиме від його настрою. Буде як Фейсбук Цукера
показать весь комментарий
25.04.2022 22:29 Ответить
вова, где ты и где Маск. иногда лучше жевать чем говорить
показать весь комментарий
25.04.2022 22:37 Ответить
а до цього твітер ніби був незалежний)))
показать весь комментарий
25.04.2022 22:37 Ответить
Nu ti i sravnil zoloto s gavnom , lol
показать весь комментарий
25.04.2022 22:43 Ответить
якби Маск не один визначав політику SpaceX, то рашка б і досі панувала на ринку орбітальних перевезень
показать весь комментарий
25.04.2022 22:50 Ответить
ти не плутай кацапію і Америку, бізнесмена і якесь х...ло, ти вузьколобо мислиш
показать весь комментарий
25.04.2022 23:00 Ответить
А так типа не всегда было?
показать весь комментарий
26.04.2022 03:03 Ответить
Норм інвестиція!
показать весь комментарий
25.04.2022 22:17 Ответить
ніколи в житті не користувався твіттером,невже це чудо може генерувати такі прибутки,що на нього не шкода такої астрономічної суми.Дав би зо 10 млрд на ЗСУ,то весь український народ молився б за його здоров*я до кінця його днів.
показать весь комментарий
25.04.2022 22:18 Ответить
зелені би більшу частину розікрали а залишок витратили би на дороги, нам би краще на еквівалент ударну авіагруппу з томагавками
показать весь комментарий
25.04.2022 22:31 Ответить
якщо не розумієш, то краще промовч
показать весь комментарий
25.04.2022 22:41 Ответить
Маск знає що робить! 🤔
показать весь комментарий
25.04.2022 22:19 Ответить
капец..какой-то мессенджер - 44 лярда зелени....
показать весь комментарий
25.04.2022 22:19 Ответить
Это стоимость аудитории, которой можно парить рекламу, собирать их данные и управлять их мнением. Стоимость же самогО мессенджера, как технического средства, по сути копейки.
показать весь комментарий
26.04.2022 01:35 Ответить
Маск (кстати наш соотечественник) елинственный из мега-бизнесменов который не служит соросам-швабам. То, как выступил Твиттер во время свержения Трампа, это полностью подтверждает. И вот чувак ценой своих очень больших денег решил выправить перекос. Молодец. Надеюсь это его не разорит.
показать весь комментарий
25.04.2022 22:20 Ответить
Да! Королевский Университет в Кингстоне!
Вот флаг универа, кстати (жовто-синій і корона у вигляді тризуба)
https://images.app.goo.gl/VaAcLXsJF6YnJh3u6
показать весь комментарий
25.04.2022 22:31 Ответить
показать весь комментарий
25.04.2022 22:42 Ответить
Маск (кстати наш соотечественник)
**********
Так він афро-американець.
Чи ви також з Південної Африки?

показать весь комментарий
25.04.2022 22:33 Ответить
Отец южноафриканец, мать канадка. После школы приехал в Канаду учиться и сразу восстановил гражданство. В США поехал делать бизнес позже...
показать весь комментарий
25.04.2022 22:44 Ответить
Свобода слова бесценна!
показать весь комментарий
25.04.2022 22:48 Ответить
Так. Тільки вона не існує зараз.
показать весь комментарий
25.04.2022 23:45 Ответить
Не разорит. На 11 марта его состояние оценивалось в 219 миллиардов долларов.
показать весь комментарий
26.04.2022 07:35 Ответить
як би не стало гірше - Макс звичайно Чел в авторитеті та допомагає Україні, АЛЕ 100% власності може зіпсувати все. Мене твіттер зараз влаштовує у всьому - єдина нормальна соціальна мережа з усіх

показать весь комментарий
25.04.2022 22:21 Ответить
Твіттер давно лайно

Купівля Маском його, нічого гіршого не зробить....
показать весь комментарий
25.04.2022 23:32 Ответить
Твиттер всегда был левацкой помойкой
показать весь комментарий
26.04.2022 03:05 Ответить
Я просто обожаю твиттер и жду позитивных изменений, Маск красавчик!
показать весь комментарий
25.04.2022 22:22 Ответить
согласен. а еще и заработал 2.64 млрд за день. он ваще спит ночами? уникальный чел.
показать весь комментарий
25.04.2022 22:43 Ответить
Думав я придбати трохи акцій((Довго думав(
показать весь комментарий
25.04.2022 22:23 Ответить
Спершу запропонували увійти в склад директорів) Маск подумав і вирішив купити весь твітер) Ну прям Тоні Старк))
показать весь комментарий
25.04.2022 22:32 Ответить
Это отличная новость для свободы слова в США и монополии на рецензию свободы слова от демократической партии и остальных биг тек гигантов. Наконец то!
показать весь комментарий
25.04.2022 22:47 Ответить
Твітер авжеж не поганий, але 44 лярди?!
показать весь комментарий
25.04.2022 22:52 Ответить
пошел, за хотдогами, газет не купил, журналов нема, инет сбоит, марсиане шалят, ну, куплю Твиттер. Ну, а что? бабло, есть, хочу, приму, хочу, гаванские)))
показать весь комментарий
25.04.2022 23:04 Ответить
А чим твіттер кращий за фейсбук? Мене дратують всі месенжери
показать весь комментарий
25.04.2022 23:12 Ответить
Не нравится политика твитера ? Купи весь твитер. Красава.
показать весь комментарий
25.04.2022 23:14 Ответить
Ничего себе за хлебушком сзодил.😀
показать весь комментарий
25.04.2022 23:16 Ответить
а у меня 150 грн щитай рука в гомне....а почему гомно мессенджер которым не кому не нужен стоит 44 млрд это же в инете сайт..маразм шокккккккккккккккккккккккк
показать весь комментарий
25.04.2022 23:39 Ответить
Илон Маск проти Рашистів и не змініє думку щодня як Цукерберг, допомагає Україні. Чого б це мені засмучуватись з приводу купівлі ним акцій Твітера? Може він зробить цікавішим цей мессенджер, який вже втрачає пупулярність.
показать весь комментарий
26.04.2022 01:43 Ответить
Ілон придбай ще кордон з Мексикою тому що наш уряд не може дати собі ради
показать весь комментарий
26.04.2022 03:03 Ответить
Народ, имейте ввиду, что Маск против любой цензуры. Вообще против любой,
показать весь комментарий
26.04.2022 03:07 Ответить
Плохо
показать весь комментарий
26.04.2022 06:45 Ответить
Где ты такое вычитал?
показать весь комментарий
26.04.2022 07:39 Ответить
Оно того не стоит, неразумная трата средств!
Маску с его популярностью проще и дещевле было бы С НУЛЯ создать свою СОЦСЕТЬ на принципиально другой платформе и набором интерактива!
показать весь комментарий
26.04.2022 08:30 Ответить
показать весь комментарий
26.04.2022 08:38 Ответить
Такой, как Маск, эту возможность обязательно бы рассмотрел.
Если он космические носители начал сам выпускать,
можно в этом не сомневаться.
показать весь комментарий
26.04.2022 10:53 Ответить
 
 