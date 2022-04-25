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Маск купить Twitter за $44 млрд, - Reuters

маск

Головний виконавчий директор Tesla Ілон Маск уклав угоду про купівлю Twitter Inc за 44 мільярди доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Twitter почав переговори з Маском.

"Свобода слова є основою функціонуючої демократії, а Twitter – це цифровий майданчик, де обговорюються питання, життєво важливі для майбутнього людства", - сказав Маск.

Після цієї новини акції Twitter зросли приблизно на 6%.

Також читайте: Маск cтав членом ради директорів Twitter

Автор: 

Twitter (291) соціальні мережі (1186) Маск Ілон (654)


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Топ коментарі
+15
Рогозин напрягся
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25.04.2022 22:12
+9
капец..какой-то мессенджер - 44 лярда зелени....
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25.04.2022 22:19
+7
Маск (кстати наш соотечественник) елинственный из мега-бизнесменов который не служит соросам-швабам. То, как выступил Твиттер во время свержения Трампа, это полностью подтверждает. И вот чувак ценой своих очень больших денег решил выправить перекос. Молодец. Надеюсь это его не разорит.
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25.04.2022 22:20
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Рогозин напрягся
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25.04.2022 22:12 Відповісти
В атвет він купить акції ***********)))
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25.04.2022 22:21 Відповісти
купил еще яхту и просрал еще денег
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25.04.2022 22:22 Відповісти
ура!
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25.04.2022 22:15 Відповісти
чого Уря? Тепер одна людина визначатиме політику твіттера. Що у цьому хорошого?
Сьогодні він за Україну, а завтра все залежатиме від його настрою. Буде як Фейсбук Цукера
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25.04.2022 22:29 Відповісти
вова, где ты и где Маск. иногда лучше жевать чем говорить
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25.04.2022 22:37 Відповісти
а до цього твітер ніби був незалежний)))
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25.04.2022 22:37 Відповісти
Nu ti i sravnil zoloto s gavnom , lol
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25.04.2022 22:43 Відповісти
якби Маск не один визначав політику SpaceX, то рашка б і досі панувала на ринку орбітальних перевезень
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25.04.2022 22:50 Відповісти
ти не плутай кацапію і Америку, бізнесмена і якесь х...ло, ти вузьколобо мислиш
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25.04.2022 23:00 Відповісти
А так типа не всегда было?
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26.04.2022 03:03 Відповісти
Норм інвестиція!
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25.04.2022 22:17 Відповісти
ніколи в житті не користувався твіттером,невже це чудо може генерувати такі прибутки,що на нього не шкода такої астрономічної суми.Дав би зо 10 млрд на ЗСУ,то весь український народ молився б за його здоров*я до кінця його днів.
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25.04.2022 22:18 Відповісти
зелені би більшу частину розікрали а залишок витратили би на дороги, нам би краще на еквівалент ударну авіагруппу з томагавками
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25.04.2022 22:31 Відповісти
якщо не розумієш, то краще промовч
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25.04.2022 22:41 Відповісти
Маск знає що робить! 🤔
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25.04.2022 22:19 Відповісти
капец..какой-то мессенджер - 44 лярда зелени....
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25.04.2022 22:19 Відповісти
Это стоимость аудитории, которой можно парить рекламу, собирать их данные и управлять их мнением. Стоимость же самогО мессенджера, как технического средства, по сути копейки.
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26.04.2022 01:35 Відповісти
Маск (кстати наш соотечественник) елинственный из мега-бизнесменов который не служит соросам-швабам. То, как выступил Твиттер во время свержения Трампа, это полностью подтверждает. И вот чувак ценой своих очень больших денег решил выправить перекос. Молодец. Надеюсь это его не разорит.
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25.04.2022 22:20 Відповісти
Да! Королевский Университет в Кингстоне!
Вот флаг универа, кстати (жовто-синій і корона у вигляді тризуба)
https://images.app.goo.gl/VaAcLXsJF6YnJh3u6
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25.04.2022 22:31 Відповісти
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25.04.2022 22:42 Відповісти
Маск (кстати наш соотечественник)
**********
Так він афро-американець.
Чи ви також з Південної Африки?

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25.04.2022 22:33 Відповісти
Отец южноафриканец, мать канадка. После школы приехал в Канаду учиться и сразу восстановил гражданство. В США поехал делать бизнес позже...
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25.04.2022 22:44 Відповісти
Свобода слова бесценна!
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25.04.2022 22:48 Відповісти
Так. Тільки вона не існує зараз.
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25.04.2022 23:45 Відповісти
Не разорит. На 11 марта его состояние оценивалось в 219 миллиардов долларов.
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26.04.2022 07:35 Відповісти
як би не стало гірше - Макс звичайно Чел в авторитеті та допомагає Україні, АЛЕ 100% власності може зіпсувати все. Мене твіттер зараз влаштовує у всьому - єдина нормальна соціальна мережа з усіх

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25.04.2022 22:21 Відповісти
Твіттер давно лайно

Купівля Маском його, нічого гіршого не зробить....
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25.04.2022 23:32 Відповісти
Твиттер всегда был левацкой помойкой
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26.04.2022 03:05 Відповісти
Я просто обожаю твиттер и жду позитивных изменений, Маск красавчик!
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25.04.2022 22:22 Відповісти
согласен. а еще и заработал 2.64 млрд за день. он ваще спит ночами? уникальный чел.
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25.04.2022 22:43 Відповісти
Думав я придбати трохи акцій((Довго думав(
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25.04.2022 22:23 Відповісти
Спершу запропонували увійти в склад директорів) Маск подумав і вирішив купити весь твітер) Ну прям Тоні Старк))
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25.04.2022 22:32 Відповісти
Это отличная новость для свободы слова в США и монополии на рецензию свободы слова от демократической партии и остальных биг тек гигантов. Наконец то!
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25.04.2022 22:47 Відповісти
Твітер авжеж не поганий, але 44 лярди?!
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25.04.2022 22:52 Відповісти
пошел, за хотдогами, газет не купил, журналов нема, инет сбоит, марсиане шалят, ну, куплю Твиттер. Ну, а что? бабло, есть, хочу, приму, хочу, гаванские)))
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25.04.2022 23:04 Відповісти
А чим твіттер кращий за фейсбук? Мене дратують всі месенжери
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25.04.2022 23:12 Відповісти
Не нравится политика твитера ? Купи весь твитер. Красава.
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25.04.2022 23:14 Відповісти
Ничего себе за хлебушком сзодил.😀
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25.04.2022 23:16 Відповісти
а у меня 150 грн щитай рука в гомне....а почему гомно мессенджер которым не кому не нужен стоит 44 млрд это же в инете сайт..маразм шокккккккккккккккккккккккк
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25.04.2022 23:39 Відповісти
Илон Маск проти Рашистів и не змініє думку щодня як Цукерберг, допомагає Україні. Чого б це мені засмучуватись з приводу купівлі ним акцій Твітера? Може він зробить цікавішим цей мессенджер, який вже втрачає пупулярність.
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26.04.2022 01:43 Відповісти
Ілон придбай ще кордон з Мексикою тому що наш уряд не може дати собі ради
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26.04.2022 03:03 Відповісти
Народ, имейте ввиду, что Маск против любой цензуры. Вообще против любой,
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26.04.2022 03:07 Відповісти
Плохо
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26.04.2022 06:45 Відповісти
Где ты такое вычитал?
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26.04.2022 07:39 Відповісти
Оно того не стоит, неразумная трата средств!
Маску с его популярностью проще и дещевле было бы С НУЛЯ создать свою СОЦСЕТЬ на принципиально другой платформе и набором интерактива!
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26.04.2022 08:30 Відповісти
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26.04.2022 08:38 Відповісти
Такой, как Маск, эту возможность обязательно бы рассмотрел.
Если он космические носители начал сам выпускать,
можно в этом не сомневаться.
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26.04.2022 10:53 Відповісти
 
 