Маск купить Twitter за $44 млрд, - Reuters
Головний виконавчий директор Tesla Ілон Маск уклав угоду про купівлю Twitter Inc за 44 мільярди доларів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Twitter почав переговори з Маском.
"Свобода слова є основою функціонуючої демократії, а Twitter – це цифровий майданчик, де обговорюються питання, життєво важливі для майбутнього людства", - сказав Маск.
Після цієї новини акції Twitter зросли приблизно на 6%.
Топ коментарі
+15 Gozzalik salonu
показати весь коментар25.04.2022 22:12
+9 Николай Ворошилов
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+7 Alex Zverev #512929
показати весь коментар25.04.2022 22:20
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Сьогодні він за Україну, а завтра все залежатиме від його настрою. Буде як Фейсбук Цукера
Вот флаг универа, кстати (жовто-синій і корона у вигляді тризуба)
https://images.app.goo.gl/VaAcLXsJF6YnJh3u6
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Так він афро-американець.
Чи ви також з Південної Африки?
Купівля Маском його, нічого гіршого не зробить....
Маску с его популярностью проще и дещевле было бы С НУЛЯ создать свою СОЦСЕТЬ на принципиально другой платформе и набором интерактива!
Если он космические носители начал сам выпускать,
можно в этом не сомневаться.