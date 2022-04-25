Маск купить Twitter за $44 млрд, - Reuters

Головний виконавчий директор Tesla Ілон Маск уклав угоду про купівлю Twitter Inc за 44 мільярди доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Twitter почав переговори з Маском.

"Свобода слова є основою функціонуючої демократії, а Twitter – це цифровий майданчик, де обговорюються питання, життєво важливі для майбутнього людства", - сказав Маск.

Після цієї новини акції Twitter зросли приблизно на 6%.

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