Оккупанты увеличили интенсивность обстрелов Днепропетровщины, пытались переходить в атаку, - Вилкул

Российские оккупанты пытались переходить в атаку на Херсонщине в направлении Днепропетровщины, но понесли потери.

Об этом сообщил глава Военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

"Орки сегодня несколько раз пытались переходить в атаку на линии столкновения, которая проходит внутри Херсонской области, с использованием бронетехники и пехотных подразделений. Благодаря мужеству и героизму наших солдат успеха не имели. Враг отступил, понеся значительные потери в технике и живой силе", - говорится в сообщении.

Также он добавил, что за последние сутки значительно увеличилась интенсивность обстрелов со стороны оккупантов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия готовит наступление на Кривой Рог из Херсонской области. Город готов к наступлению, - Вилкул