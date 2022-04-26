Оккупанты увеличили интенсивность обстрелов Днепропетровщины, пытались переходить в атаку, - Вилкул
Российские оккупанты пытались переходить в атаку на Херсонщине в направлении Днепропетровщины, но понесли потери.
Об этом сообщил глава Военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.
"Орки сегодня несколько раз пытались переходить в атаку на линии столкновения, которая проходит внутри Херсонской области, с использованием бронетехники и пехотных подразделений. Благодаря мужеству и героизму наших солдат успеха не имели. Враг отступил, понеся значительные потери в технике и живой силе", - говорится в сообщении.
Также он добавил, что за последние сутки значительно увеличилась интенсивность обстрелов со стороны оккупантов.
Топ комментарии
+17 Urs
показать весь комментарий26.04.2022 01:11
+14 Психиатрическая больница No1
показать весь комментарий26.04.2022 01:09
+10 Amber
показать весь комментарий26.04.2022 01:08
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сотрудники следственного отдела Налогово-таможенного департамента (НТД) Эстонии в сотрудничестве с голландской полицией, финской таможней и Европолом обнаружили в порту Мууга 3,5 тонны наркотического вещества.
В ходе проверки рефрижераторных контейнеров, в которых по документам перевозили бананы из Эквадора, власти обнаружили 72 черных мешка.
Груз судна, следующего из Эквадора, составляли контейнеры, страной назначения которых была Российская Федерация.
Это одно из самых больших количеств кокаина, изъятых в регионах стран Балтии и Северной Европы.
Его розничная стоимость составляет около 500 миллионов евро.
P.S. Вот что значит эквадорская партия не доехала до Лаврова, и сразу получите…
Т.Березовец
.
Ось такі справи ,хочеться вірити ,що все то від душі і щиро
Возможно, такая трансформация произошла и с Вилкулом.
''Ты знаешь, Таня, когда это началось, я звонил друзьям и говорил одно: бандеровцы были правы....Таки "армия, мова, вера" - это самое важное. Если бы мы пошли по этому пути 20 лет назад, то у рашки не было бы идеологического основания лезть в Украину...''
Наш капелан через два спальні місця від мене набиває магазини і вішає їх на бронежилет. Я його під'їбав: спитав, чи благословляє він кожну кулю, чи філонить і благословляє весь магазин оптом. Він відповів, що не благословляє, бо "тварин треба вбивати із скорботою".