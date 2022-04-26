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Новости Война
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Оккупанты увеличили интенсивность обстрелов Днепропетровщины, пытались переходить в атаку, - Вилкул

рф

Российские оккупанты пытались переходить в атаку на Херсонщине в направлении Днепропетровщины, но понесли потери.

Об этом сообщил глава Военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

"Орки сегодня несколько раз пытались переходить в атаку на линии столкновения, которая проходит внутри Херсонской области, с использованием бронетехники и пехотных подразделений. Благодаря мужеству и героизму наших солдат успеха не имели. Враг отступил, понеся значительные потери в технике и живой силе", - говорится в сообщении.

Также он добавил, что за последние сутки значительно увеличилась интенсивность обстрелов со стороны оккупантов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия готовит наступление на Кривой Рог из Херсонской области. Город готов к наступлению, - Вилкул

Вилкул Александр (475) Кривой Рог (1403)


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Топ комментарии
+17
https://twitter.****************** Роман Щуцький:

Наш капелан через два спальні місця від мене набиває магазини і вішає їх на бронежилет. Я його під'їбав: спитав, чи благословляє він кожну кулю, чи філонить і благословляє весь магазин оптом. Він відповів, що не благословляє, бо "тварин треба вбивати із скорботою".
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26.04.2022 01:11
+14
Когда Вилкул заявит, что 2 мировую войну развязала Россия с Германией в 1939 году, а Степан Бандера герой Украины, я перестану вспоминать ему рыгоанальное прошлое.
.
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26.04.2022 01:09
+10
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3817229.html Вот почему у Лаврова сегодня истерика и угрозы - до "Унылой Лошади" не доехал кокаин)

Сотрудники следственного отдела Налогово-таможенного департамента (НТД) Эстонии в сотрудничестве с голландской полицией, финской таможней и Европолом обнаружили в порту Мууга 3,5 тонны наркотического вещества.
В ходе проверки рефрижераторных контейнеров, в которых по документам перевозили бананы из Эквадора, власти обнаружили 72 черных мешка.
Груз судна, следующего из Эквадора, составляли контейнеры, страной назначения которых была Российская Федерация.
Это одно из самых больших количеств кокаина, изъятых в регионах стран Балтии и Северной Европы.
Его розничная стоимость составляет около 500 миллионов евро.
P.S. Вот что значит эквадорская партия не доехала до Лаврова, и сразу получите…
Т.Березовец
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26.04.2022 01:08
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тепер ще й вілкул?
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26.04.2022 01:05 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3817229.html Вот почему у Лаврова сегодня истерика и угрозы - до "Унылой Лошади" не доехал кокаин)

Сотрудники следственного отдела Налогово-таможенного департамента (НТД) Эстонии в сотрудничестве с голландской полицией, финской таможней и Европолом обнаружили в порту Мууга 3,5 тонны наркотического вещества.
В ходе проверки рефрижераторных контейнеров, в которых по документам перевозили бананы из Эквадора, власти обнаружили 72 черных мешка.
Груз судна, следующего из Эквадора, составляли контейнеры, страной назначения которых была Российская Федерация.
Это одно из самых больших количеств кокаина, изъятых в регионах стран Балтии и Северной Европы.
Его розничная стоимость составляет около 500 миллионов евро.
P.S. Вот что значит эквадорская партия не доехала до Лаврова, и сразу получите…
Т.Березовец
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26.04.2022 01:08 Ответить
Когда Вилкул заявит, что 2 мировую войну развязала Россия с Германией в 1939 году, а Степан Бандера герой Украины, я перестану вспоминать ему рыгоанальное прошлое.
.
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26.04.2022 01:09 Ответить
Таня Чорновол недавно писала,що Вілкул визнав правоту бандерівців,і що "армія,мова,віра"-це найважливіше,і якби Україна пішла цим шляхом 20 років тому,то кацапи зараз не змогли б на нас напасти.
Ось такі справи ,хочеться вірити ,що все то від душі і щиро
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26.04.2022 01:50 Ответить
Пуля многое меняет в голове, даже если она попала в задницу, как говорил герой фильма "Крёстный отец".
Возможно, такая трансформация произошла и с Вилкулом.
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26.04.2022 11:57 Ответить
Так уже:

''Ты знаешь, Таня, когда это началось, я звонил друзьям и говорил одно: бандеровцы были правы....Таки "армия, мова, вера" - это самое важное. Если бы мы пошли по этому пути 20 лет назад, то у рашки не было бы идеологического основания лезть в Украину...''
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26.04.2022 08:43 Ответить
https://twitter.****************** Роман Щуцький:

Наш капелан через два спальні місця від мене набиває магазини і вішає їх на бронежилет. Я його під'їбав: спитав, чи благословляє він кожну кулю, чи філонить і благословляє весь магазин оптом. Він відповів, що не благословляє, бо "тварин треба вбивати із скорботою".
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26.04.2022 01:11 Ответить
Меня одного больше пугает что глава военной администрации это вилкул?
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26.04.2022 01:18 Ответить
Там був вибір: або Юзік, або Вілкул. Зеленський вибрав Вілкула. Той вже визнав, що Бандера - це найкраще, чого бояться москалі.
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26.04.2022 02:21 Ответить
Пускай вас лучше пугает хилая подготовка запорожских властей к обороне. У Вилкула все как раз отлично. Еще и соседям помогают. Суперпатриотичный болтунизм некоторых - не синоним реально надлежащего подхода к обороне страны и регионов. Некоторых...
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26.04.2022 08:36 Ответить
Скільки ця падла платить за такі "новини"?
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26.04.2022 09:25 Ответить
 
 