Окупанти збільшили інтенсивність обстрілів Дніпропетровщини, намагалися переходити в атаку, - Вілкул
Російські окупанти намагалися переходити в атаку на Херсонщині у напрямку Дніпропетровщини, але зазнали втрат.
Про це повідомив очільник Військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.
"Орки сьогодні кілька разів намагалися переходити в атаку на лінії зіткнення, яка проходить усередині Херсонської області, з використанням бронетехніки та піхотних підрозділів. Завдяки мужності та героїзму наших солдатів успіху не мали. Ворог відступив, зазнавши значних втрат у техніці та живій силі", - йдеться в повідомленні.
Також, він додав, що за останню добу значно збільшилася інтенсивність обстрілів із боку окупантів.
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