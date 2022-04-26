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Новости Война
15 040 11

Кулеба об угрозах Кремля: Москва чувствует поражение в Украине

путін

Разговоры о возможности Третьей мировой войны свидетельствуют о поражении России в Украине.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Россия теряет последнюю надежду отпугнуть мир от поддержки Украины. Отсюда разговоры о "реальной" опасности Третьей мировой. Это лишь значит, что Москва чувствует поражение в Украине. Поэтому мир должен еще больше нас поддержать, чтобы мы победили и защитили европейскую и глобальную безопасность" , – подчеркнул он.

Читайте: Кулеба и Ле Дриан обсудили санкции против РФ и поставки оружия: "Франция будет еще сильнее поддерживать Украину"

Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+7
Может к 30 апреля в "бункере" будет разыгран сценарий с Гитлером.
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26.04.2022 02:03
+5
" - Будь проклят этот Путин!" визжит мамаша оккупанта, узнавшая от майора Чернобаева о кончине своего фаршика.

Так будет визжать каждая кацапская мразь, отправившая своего ******* убивать украинцев!

https://t.me/prankota_ch/14173
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26.04.2022 02:18
+3
ну так, ці ж фетішисти ******* усілякі там дати, носяться з ними.
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26.04.2022 02:23
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Может к 30 апреля в "бункере" будет разыгран сценарий с Гитлером.
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26.04.2022 02:03 Ответить
ну так, ці ж фетішисти ******* усілякі там дати, носяться з ними.
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26.04.2022 02:23 Ответить
к 9 мая
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26.04.2022 06:28 Ответить
" - Будь проклят этот Путин!" визжит мамаша оккупанта, узнавшая от майора Чернобаева о кончине своего фаршика.

Так будет визжать каждая кацапская мразь, отправившая своего ******* убивать украинцев!

https://t.me/prankota_ch/14173
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26.04.2022 02:18 Ответить
в винде не открывается
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26.04.2022 03:07 Ответить
В Телеграмі знайди Євгеній Вольнов.
В нього там багато різних підйоб...ОЙ,,тролингів😉
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26.04.2022 08:33 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=X4ApdL0_w18
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26.04.2022 11:26 Ответить
***** видит себя великим хладнокровным начальником России, а весь мир видит его вялым холодеющим концом засРашки.
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26.04.2022 02:25 Ответить
члено грыз ботоксный уже полу-труп - ходит как кибернетический организм со трубочками во всех своих дырках
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26.04.2022 03:09 Ответить
/100%
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26.04.2022 02:36 Ответить
Тому то ви поспішаєте домовлятись..
Навіщо перемовини? Кацапи здохнуть, але від планів не відмовляться.
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26.04.2022 07:44 Ответить
 
 