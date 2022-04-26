Кулеба про погрози Кремля: Москва відчуває поразку в Україні

Розмови про можливість Третьої світової війни свідчать про поразку Росії в Україні.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія втрачає останню надію відлякати світ від підтримки України. Звідси розмови про "реальну" небезпеку Третьої світової. Це лише означає, що Москва відчуває поразку в Україні. Тому світ має ще більше нас підтримати, аби ми перемогли і захистили європейську та глобальну безпеку", - наголосив він.

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