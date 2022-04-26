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Новини Війна
15 040 11

Кулеба про погрози Кремля: Москва відчуває поразку в Україні

путін

Розмови про можливість Третьої світової війни свідчать про поразку Росії в Україні.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія втрачає останню надію відлякати світ від підтримки України. Звідси розмови про "реальну" небезпеку Третьої світової. Це лише означає, що Москва відчуває поразку в Україні. Тому світ має ще більше нас підтримати, аби ми перемогли і захистили європейську та глобальну безпеку", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ризик ядерної війни зростає, - Лавров

Автор: 

ядерна зброя (1156) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+7
Может к 30 апреля в "бункере" будет разыгран сценарий с Гитлером.
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26.04.2022 02:03
+5
" - Будь проклят этот Путин!" визжит мамаша оккупанта, узнавшая от майора Чернобаева о кончине своего фаршика.

Так будет визжать каждая кацапская мразь, отправившая своего ******* убивать украинцев!

https://t.me/prankota_ch/14173
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26.04.2022 02:18
+3
ну так, ці ж фетішисти ******* усілякі там дати, носяться з ними.
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26.04.2022 02:23
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Может к 30 апреля в "бункере" будет разыгран сценарий с Гитлером.
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26.04.2022 02:03 Відповісти
ну так, ці ж фетішисти ******* усілякі там дати, носяться з ними.
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26.04.2022 02:23 Відповісти
к 9 мая
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26.04.2022 06:28 Відповісти
" - Будь проклят этот Путин!" визжит мамаша оккупанта, узнавшая от майора Чернобаева о кончине своего фаршика.

Так будет визжать каждая кацапская мразь, отправившая своего ******* убивать украинцев!

https://t.me/prankota_ch/14173
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26.04.2022 02:18 Відповісти
в винде не открывается
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26.04.2022 03:07 Відповісти
В Телеграмі знайди Євгеній Вольнов.
В нього там багато різних підйоб...ОЙ,,тролингів😉
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26.04.2022 08:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=X4ApdL0_w18
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26.04.2022 11:26 Відповісти
***** видит себя великим хладнокровным начальником России, а весь мир видит его вялым холодеющим концом засРашки.
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26.04.2022 02:25 Відповісти
члено грыз ботоксный уже полу-труп - ходит как кибернетический организм со трубочками во всех своих дырках
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26.04.2022 03:09 Відповісти
/100%
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26.04.2022 02:36 Відповісти
Тому то ви поспішаєте домовлятись..
Навіщо перемовини? Кацапи здохнуть, але від планів не відмовляться.
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26.04.2022 07:44 Відповісти
 
 