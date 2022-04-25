Ризик ядерної війни зростає, - Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 25 квітня заявив про реальність ризику ядерної війни.

Як інормує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РИА Новости

Лавров дав інтерв'ю російському "Першому каналу". Головними темами були Україна, НАТО та США. Також російський високопосадовець зробив заяву про потенційну ядерну війну.

За його словами, "ризик ядерної війни реальний", і цю небезпеку "не можна недооцінювати".

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