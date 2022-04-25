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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ризик ядерної війни зростає, - Лавров

лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 25 квітня заявив про реальність ризику ядерної війни.

Як інормує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РИА Новости

Лавров дав інтерв'ю російському "Першому каналу". Головними темами були Україна, НАТО та США. Також російський високопосадовець зробив заяву про потенційну ядерну війну.

За його словами, "ризик ядерної війни реальний", і цю небезпеку "не можна недооцінювати".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адекватна людина не може використати ядерну зброю, - Зеленський

Автор: 

Лавров Сергій (1592) ядерна зброя (1156)


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Топ коментарі
+68
Когда у них что-то идёт не так они начинают трясти ядерной ракетой. Примета такая
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25.04.2022 23:39
+66
Ну і що він пропонує?
Всім українцям кинути зброю та здатися до їх концентраційних таборів, на тортури та гвалтування?!
А НАМ НЕ ПОФІГ ТОДІ?!
ЙДИ за КОРАБЛЕМ НАХ!
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25.04.2022 23:40
+65
Значит дела у московии плохи...
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25.04.2022 23:39
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Сторінка 2 з 2
На поле боя применение тактического ЯО бессмысленно, так как наши войска рассредоточены. Удар тактическим боеприпасом 50 кт по Киеву скажем в Печерский район приведет к следующим последствиям. 800 метров от эпицентра взрыва - полное разрушение. 2-5 километров - дома выстоят, окна вылетят от ударной волны, возможны пожары от теплового излучения. Ну и еще есть действие радиации, это уже совсем другая история, зависит от направления ветра.
Бункер на Банковой, равно как и ближайшие станции метро, легко выдержат удар 1 мт
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26.04.2022 00:32 Відповісти
Только ядерная война разрешит конликт рашки+Азии и Запада.Чем скорее она начнется тем скорее рашка и азиатские диктатуры будут стерты с лица Земли.
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26.04.2022 00:32 Відповісти
Метафизический смысл заявления Лаврова:: " рф будет бомбить сама себя"
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26.04.2022 00:32 Відповісти
******* роздай патрони.
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26.04.2022 00:33 Відповісти
І-го-го!Хуйові діла на фронті?Пішов в сраку,нас вже ничім не злякати.СлаваУкраїні!Героям Слава!Смерть ворогам!
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26.04.2022 00:39 Відповісти
Це добре що Лаврушка таке каже... У московитів, все потрібно трактувати навпаки... Мабуть знають про незадовільний стан цього, ще совкового ЯЗ..тому навряд чи будуть його застосовувати....
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26.04.2022 00:40 Відповісти
А Кабаєва і її випердиші у Швейцарії згодні?
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26.04.2022 00:46 Відповісти
дiд кабай
кндр ким че ын
рефе кон чен ый
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26.04.2022 12:16 Відповісти
А кто его из конюшни выпустил?
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26.04.2022 00:47 Відповісти
Калантарян,тебе вже Жирік дочекатись не може,вмирає без тебе.
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26.04.2022 00:48 Відповісти
"вмирає"
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26.04.2022 00:57 Відповісти
Лошадь почав іржати про ризик ядерної війни, бо ***** поставили в стійло.

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0jrb3lbD3AhXJwosKHXTYAO0QtwJ6BAgLEAI&url=https%3A%2F%2Fworld.segodnya.ua%2Fua%2Fworld%2Fusa%2Fssha-pripugnuli-putina-yadernym-oruzhiem-piontkovskiy-1616210.html&usg=AOvVaw0qtsle2fIuwMJVmf2OhJdd США налякали Путіна ядерною зброєю - Піонтковський

Оскільки росіяни шантажують світ давно, за ці роки американці створили новий клас зброї - маленькі боєголовки від 2 до 5 тонн. Тепер у Штатів є інша відповідь, маленькі бомби, що проникають у будь-який бункер. Крім того, американці показали свої наднові засоби шпигунства, з чого випливає, що їм відомо, де ховається російський диктатор.

https://www.5.ua/polityka/bez-konsultatsii-z-nato-brytaniia-zavdast-udaru-u-vidpovid-iakshcho-rosiia-vykorystaie-zbroiu-masovoho-urazhennia-po-ukraini-dzhonson-275117.html "У разі застосування зброї масового ураження Велика Британія залишає за собою право самостійно, не консультуючись з іншими країнами НАТО, завдати удару у відповідь", - наголосив Джонсон.

https://www.5.ua/polityka/bez-konsultatsii-z-nato-brytaniia-zavdast-udaru-u-vidpovid-iakshcho-rosiia-vykorystaie-zbroiu-masovoho-urazhennia-po-ukraini-dzhonson-275117.html "У разі застосування зброї масового ураження Велика Британія залишає за собою право самостійно, не консультуючись з іншими країнами НАТО, завдати удару у відповідь", - наголосив Джонсон.
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26.04.2022 00:48 Відповісти
Значит хорошее оружие амеры везут, надо брать.
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26.04.2022 00:57 Відповісти
Дешеві понти, значить у них все ****** в військовому плані))
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26.04.2022 01:03 Відповісти
Лавроконь хоче взяти на понт, та краще нехай вiзьме на клик
А чи зна вiн що вже британськi субмарини з ЯО цiлодобово несуть бойову вахту з усiма потрiбними коордiонатами.
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26.04.2022 01:03 Відповісти
+ три французькі субмарини з 156 головками. А ще є американці... В ********** (як і в інших країнах) не існує такого бункера в якому можна вижити навіть теоретично.
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26.04.2022 01:25 Відповісти
Кацапы, вам пызда, даже ядрёнбатон вам не поможет.
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26.04.2022 01:07 Відповісти
чья-то лошадь обосралась
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26.04.2022 01:14 Відповісти
22 июня в 4 утра.число примерное но обязательно символичное,главное ветер западный.место Яворив.перекрывают логистику минимум на две недели с Шегини и Краковец,кацапня ссыться от счастья,ударили по центру бандеровщины,напугать НАТО.ответки к сожалению не будет.второй удар по обстоятельствам,будут дули крутить,мол Америке можно Хиросима и Нагасаки и мы мол ничем не хуже.
Сильно не хейтите,так,мысли вслух.полякам не мешало бы Патриоты подогнать к границе и прикрывать хотя бы приграничные области Украины и логистические коридоры.проблема только в том что хер угадаешь в какой ракете Искандера будет ядерный заряд.скорее всего удар с территории Беларуси,дальность примерно 750 км.от восточных границ далековато поэтому так,плюс Таракана замазать в крови.
Возможны варианты,предлагайте.шанс процентов 90,если плешивый не откинется ну и надежда что рукожопые накуевертят что во время старта что то пойдёт не так.
45 процентов кацапов за удар ЯО по Украине,а в кремле социологию мониторят.
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26.04.2022 01:18 Відповісти
Відповідь буде ще до вибуху. І опрацьовано, куди - саме по Білорусі.
Звісно, нам від того не легше. Але й діватися нема куди.
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26.04.2022 02:09 Відповісти
Сциклива маячня у гарячці))))
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26.04.2022 08:05 Відповісти
ну, вроде как, уже высказались те, кто имеет на это право и обязан это по должности, что, независимо от мощности удара, ответ будет даваться в расчёте на то, чтобы оттуда уже некому и нечем будет отвечать.
средства, вроде бы, имеются, включая конвенциональные, но, с учётом современных технологий, имеющие не меньшую останавливающую энергию.
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26.04.2022 08:51 Відповісти
Навпроти посольства росії у Відні з'явився синьо-жовтий паркан https://www.youtube.com/watch?v=3lqo32nRHe0
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26.04.2022 01:23 Відповісти
ЭТОТ КОНЬ ТОЖЕ ГОПНИК ИЗПОДВОРОТНИ
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26.04.2022 01:38 Відповісти
Начали войну.Обосрались по полной. Теперь грозят ядеркой
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26.04.2022 02:02 Відповісти
Может печальный мерин и просто по привычке пургу несет,а может,потому что Сотрудники следственного отдела Налогово-таможенного департамента (НТД) Эстонии в сотрудничестве с голландской полицией, финской таможней и Европолом обнаружили в порту Мууга 3,5 тонны наркотического вещества.

В ходе проверки рефрижераторных контейнеров, в которых по документам перевозили бананы из Эквадора, власти обнаружили 72 черных мешка.

Груз судна, следующего из Эквадора, составляли контейнеры, страной назначения которых была Российская Федерация. Это одно из самых больших количеств кокаина, изъятых в регионах стран Балтии и Северной Европы. Его розничная стоимость составляет около 500 миллионов евро.

И теперь лошадке очень грустно.
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26.04.2022 02:02 Відповісти
Старый и уже безъядерный конь - сивый мерин - снова бред несет.
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26.04.2022 02:17 Відповісти
Важным сдерживающим фактором является заявление наших стран-партнеров, в частности британцев, о возможном превентивном ударе. И это все меняет.
Кроме того, существует опасность от такого необдуманного решения непосредственно для Путина:

Достаточно ясно прозвучало, что не секрет для Западных служб, где находится Путин, в каком именно бункере. И не надо думать, что не существует методов, в случае, когда все ограничения сняты (а применение ядерного оружия - это снятие ограничений), целевого удара по тому месту, где находится лично Путин.
https://war.segodnya.ua/war/vtorzhenie/avakov-specsluzhby-obnaruzhili-bunker-v-kotorom-sidit-putin-1617248.html

.
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26.04.2022 02:34 Відповісти
Уж кого-кого, но украинцев после устроенного насилия и геноцида мирного населения ордой рашистстких орков в городах Буча, Ирпень, Мариуполь и сотнях других разрушенных населенных пунктов, ядерным ударом не испугать.
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26.04.2022 02:40 Відповісти
Де там Кисилиця та Кулеба???
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26.04.2022 02:53 Відповісти
кретин.
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26.04.2022 03:08 Відповісти
ДЕБИЛ *** !)
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26.04.2022 04:35 Відповісти
****, у Украины нет ядерки значит Рашка угрожает, **** вероятно жить больше не хочет.
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26.04.2022 04:45 Відповісти
Ахахах, оце диьіли!
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26.04.2022 06:31 Відповісти
ризик ядерної війни дорівнює НУЛЮ!
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26.04.2022 06:58 Відповісти
русишвайны выпрашивают превентивного удара по своему свинарнику
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26.04.2022 07:25 Відповісти
Прийшов кацапні великий гаплик, тому вона і лякає увесь світ.
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26.04.2022 07:29 Відповісти
Лавруша, не треба думати що тільки ви стрілятимете. Особисто бімбу в хату получиш.
Щоб ризики не наростати приберіть фуйла.
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26.04.2022 07:43 Відповісти
Одним ****** не закінчити з рашкою.Потрібно поміняти риторику на зомбоящику.
Убрати з екранів скобєєву,соловйова,кісільова...
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26.04.2022 08:10 Відповісти
навіщо з екранів - це лайно треба прибрати взагалі, щоб кисень дорогоцінний не випалювало
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26.04.2022 10:28 Відповісти
Лошадь давно пора на забой отправить.
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26.04.2022 08:02 Відповісти
Яке кончене.....
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26.04.2022 08:16 Відповісти
Цього буцефала знову випустили людей пугати.
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26.04.2022 08:17 Відповісти
"Паниковский иногда выходил во двор, озабоченно раскрывал рот ближайшей лошади, глядел в зубы и бормотал: «Добрый жеребец», хотя перед ним стояла добрая кобыла."
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26.04.2022 08:38 Відповісти
Лошадь пэрднула
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26.04.2022 08:44 Відповісти
Ненависть просто висит в воздухе. Ее можно потрогать. Она холодная как лед и острая как бритва. И она душит как петля. Так, что дышать трудно…Слава Украине!
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26.04.2022 08:44 Відповісти
Давно би пора Україні "тихенько" зробити бомбу - тільки "свої" ж і здадуть!
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26.04.2022 08:45 Відповісти
ядерний дИбіл(
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26.04.2022 08:46 Відповісти
Ненависть просто висит в воздухе. Ее можно потрогать. Она холодная как лед и острая как бритва. И она душит как петля. Так, что дышать трудно…Слава Украине!
И что этим падлам мирно не живется
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26.04.2022 08:49 Відповісти
На жаль, до використання ТЯО треба бути готовими, бо є висока йм., що буде застосовано (потрібно мати хоча б протигази, запас питної води, знати де нормальне сховище і т.д.). Можливо буде спочатку провокація на АС або удар по "мозольному" місту (Маріуполь, Харків, Миколаїв, можливо Львів і Київ) або у місцях відч. спротиву наших ЗСУ і своїх шкода не буде (район Попасна, Рубіжне і т.д.).
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26.04.2022 08:51 Відповісти
Возможность пожаров увеличивается, напомнил многозначительно поджигатель.
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26.04.2022 09:06 Відповісти
..
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26.04.2022 09:11 Відповісти
Лавруха, іди *****!
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26.04.2022 09:16 Відповісти
Застрелись, сивий мерин, якщо жити надоїло, а людей ядерною зброєю лякати не треба. Душман, однако...
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26.04.2022 09:25 Відповісти
Чем дольше проживет бункерная КРЫСА, тем более вероятнее становится война с применением ядерного оружия! Вопрос безопасности мира - это быстрая физическая ликвидация кремлевского УПЫРЯ любыми средствами и способами!
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26.04.2022 09:27 Відповісти
Ну мерина пуйло может и пустит к себе в бункер, а миллионьІ блатньІх масквичей да питерцев там разве поместятся? Думаю туда не поместятся и семьи тех офицеров, которьІе должньІ будут вьІполнить команду "пуск".
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26.04.2022 09:46 Відповісти
****** лошадь обломала свои гнилые зубы об Украину, теперь мычит...
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26.04.2022 09:49 Відповісти
Лошадь в стойло.
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26.04.2022 09:50 Відповісти
Кобила Пржевальського - а як же твої онуки в Ізраелі?
Чи ти довбодрот разом із путлєром готові і своїх дітей убивати як зробив ваш кумир гітлєр?
Горіть в аду суки!
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26.04.2022 09:58 Відповісти
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26.04.2022 10:25 Відповісти
Гицель щось варнякає. З задоволенням вкинув би йому в могилу лавровий вінок, щоб не смерділо.
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26.04.2022 10:38 Відповісти
Мабудь я щось не помітив.
У вас війна, ні вибачай, спецоперація (навіть війну війною назвати побоюватесь сцикуни) в Україні чи вже в усьому світі. Бо в України немає ядерної зброї. Нащі сраколізи Кравчук і Кучма подарували вам усю ядерну зброю, навіть не запитавши про це в народу України. Тепер все це полетить на голови українців, не зважаючи на те, що ви підписали зобов"язання не застосовувати ядерну зброю проти України, не застосовувати ядерної зброї першими. Хоча про що я. Ви же брехуни, яких світ не бачив, і вірити вам не можна.
І оця гидота називається міністр закордонних справ. А справи-то кримінальні. В росіі вже поважних дипломатів не залишилось. А як же студенти МГИМО? Чому ви їх навчаєте? Як брехати, як вбивати, як кривдити. Я вважаю, що вони не про таке мріяли. Ти же звів на нівець всі здобутки російської дипломатії за сотні років (якщо вони такі були). Як так можна підіймати росію з колін і вляпатись мордою у дерьмо. І найважніше в цьому те, що змивати з обличчя це дерьмо будуть прийдешні покоління.
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26.04.2022 10:43 Відповісти
А шо такое коняка? абасрались асвабадители ? ядреную бимбу мы тебе в очко засунем вместе с путлером.
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26.04.2022 10:46 Відповісти
расея должна быть разрушена.
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26.04.2022 10:50 Відповісти
На мою власну думку, він бреше, як сивий мерін. Хтож йому дасть застосувати ЯЗ . США , її першими не застосують
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26.04.2022 10:57 Відповісти
Интересно, конь думает его спасет бункер?
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26.04.2022 11:04 Відповісти
Позвольте с Вами не согласится ! Есть несколько весомых причин , почему они этого не сделают ,а Вы попробуйте опровергнуть . Во-первых они загадять пахотные земли Украины и не только , начнется голод по всему миру . Во-вторых это сильно повлияет на качество воздуха в Европе .В -третьих они нарушат статус кво , это прецедент , для других атомных держав . В общем ввиду перечисленных выше причин и опираясь на разведку НАТО , при малейшей попытке будет задействован превентивный удар .
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26.04.2022 11:16 Відповісти
Лавро3.14дар, ще раз кажу - Йди **** нах@й!
В сраку собі засунь ту атомну бомбу, закрий вуха та взірвись вже к **@ні матері...
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26.04.2022 11:51 Відповісти
Засунь собі свої іржаві ракети до одного місця коняка кацапська.
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26.04.2022 12:06 Відповісти
Риск для таких шлюх как Лавров быть повешенным растет
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26.04.2022 12:23 Відповісти
кличте негайно ветеринара!тут кінь обнюханий!
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26.04.2022 12:49 Відповісти
лаврик, береги руки... когда будешь сдаваться в плен, то покажешь готовность сдаться путем поднятия двух рук...
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26.04.2022 12:52 Відповісти
Только забывает сказать..этот конь, что первая их.. запущенная ракета, гарантированно даёт в их сторону.. 10. И если на Западе система PRO.. построена и она работает, то на расии.. никуя.. нет
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26.04.2022 13:14 Відповісти
**** как вы достали кацапы гребаные.вас бьют как тех чертей а вы ***** не каетесь.вам все мало.будьте прокляты все.когда вы подохните все от мало до старого.ненавижу.
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26.04.2022 14:10 Відповісти
Лавров такой: "скоро из за того что мы такие долбое#@ 99 россиян погибнут" россияне: урааа, наконец-то!
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26.04.2022 20:25 Відповісти
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