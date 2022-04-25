Ризик ядерної війни зростає, - Лавров
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 25 квітня заявив про реальність ризику ядерної війни.
Як інормує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РИА Новости
Лавров дав інтерв'ю російському "Першому каналу". Головними темами були Україна, НАТО та США. Також російський високопосадовець зробив заяву про потенційну ядерну війну.
За його словами, "ризик ядерної війни реальний", і цю небезпеку "не можна недооцінювати".
Топ коментарі
+68 Юрий Педаченко
показати весь коментар25.04.2022 23:39
+66 Small Jerboa
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+65 Михаил Сомов #454446
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Бункер на Банковой, равно как и ближайшие станции метро, легко выдержат удар 1 мт
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Оскільки росіяни шантажують світ давно, за ці роки американці створили новий клас зброї - маленькі боєголовки від 2 до 5 тонн. Тепер у Штатів є інша відповідь, маленькі бомби, що проникають у будь-який бункер. Крім того, американці показали свої наднові засоби шпигунства, з чого випливає, що їм відомо, де ховається російський диктатор.
https://www.5.ua/polityka/bez-konsultatsii-z-nato-brytaniia-zavdast-udaru-u-vidpovid-iakshcho-rosiia-vykorystaie-zbroiu-masovoho-urazhennia-po-ukraini-dzhonson-275117.html "У разі застосування зброї масового ураження Велика Британія залишає за собою право самостійно, не консультуючись з іншими країнами НАТО, завдати удару у відповідь", - наголосив Джонсон.
https://www.5.ua/polityka/bez-konsultatsii-z-nato-brytaniia-zavdast-udaru-u-vidpovid-iakshcho-rosiia-vykorystaie-zbroiu-masovoho-urazhennia-po-ukraini-dzhonson-275117.html "У разі застосування зброї масового ураження Велика Британія залишає за собою право самостійно, не консультуючись з іншими країнами НАТО, завдати удару у відповідь", - наголосив Джонсон.
А чи зна вiн що вже британськi субмарини з ЯО цiлодобово несуть бойову вахту з усiма потрiбними коордiонатами.
Сильно не хейтите,так,мысли вслух.полякам не мешало бы Патриоты подогнать к границе и прикрывать хотя бы приграничные области Украины и логистические коридоры.проблема только в том что хер угадаешь в какой ракете Искандера будет ядерный заряд.скорее всего удар с территории Беларуси,дальность примерно 750 км.от восточных границ далековато поэтому так,плюс Таракана замазать в крови.
Возможны варианты,предлагайте.шанс процентов 90,если плешивый не откинется ну и надежда что рукожопые накуевертят что во время старта что то пойдёт не так.
45 процентов кацапов за удар ЯО по Украине,а в кремле социологию мониторят.
Звісно, нам від того не легше. Але й діватися нема куди.
средства, вроде бы, имеются, включая конвенциональные, но, с учётом современных технологий, имеющие не меньшую останавливающую энергию.
В ходе проверки рефрижераторных контейнеров, в которых по документам перевозили бананы из Эквадора, власти обнаружили 72 черных мешка.
Груз судна, следующего из Эквадора, составляли контейнеры, страной назначения которых была Российская Федерация. Это одно из самых больших количеств кокаина, изъятых в регионах стран Балтии и Северной Европы. Его розничная стоимость составляет около 500 миллионов евро.
И теперь лошадке очень грустно.
Кроме того, существует опасность от такого необдуманного решения непосредственно для Путина:
Достаточно ясно прозвучало, что не секрет для Западных служб, где находится Путин, в каком именно бункере. И не надо думать, что не существует методов, в случае, когда все ограничения сняты (а применение ядерного оружия - это снятие ограничений), целевого удара по тому месту, где находится лично Путин.
https://war.segodnya.ua/war/vtorzhenie/avakov-specsluzhby-obnaruzhili-bunker-v-kotorom-sidit-putin-1617248.html
.
Щоб ризики не наростати приберіть фуйла.
Убрати з екранів скобєєву,соловйова,кісільова...
И что этим падлам мирно не живется
Чи ти довбодрот разом із путлєром готові і своїх дітей убивати як зробив ваш кумир гітлєр?
Горіть в аду суки!
У вас війна, ні вибачай, спецоперація (навіть війну війною назвати побоюватесь сцикуни) в Україні чи вже в усьому світі. Бо в України немає ядерної зброї. Нащі сраколізи Кравчук і Кучма подарували вам усю ядерну зброю, навіть не запитавши про це в народу України. Тепер все це полетить на голови українців, не зважаючи на те, що ви підписали зобов"язання не застосовувати ядерну зброю проти України, не застосовувати ядерної зброї першими. Хоча про що я. Ви же брехуни, яких світ не бачив, і вірити вам не можна.
І оця гидота називається міністр закордонних справ. А справи-то кримінальні. В росіі вже поважних дипломатів не залишилось. А як же студенти МГИМО? Чому ви їх навчаєте? Як брехати, як вбивати, як кривдити. Я вважаю, що вони не про таке мріяли. Ти же звів на нівець всі здобутки російської дипломатії за сотні років (якщо вони такі були). Як так можна підіймати росію з колін і вляпатись мордою у дерьмо. І найважніше в цьому те, що змивати з обличчя це дерьмо будуть прийдешні покоління.
В сраку собі засунь ту атомну бомбу, закрий вуха та взірвись вже к **@ні матері...