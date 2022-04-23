Адекватна людина не може використати ядерну зброю, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський прокоментував можливість застосування ядерної зброї Росією.
Про це він повідомив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.
"Я не вважаю, що сьогодні у світі адекватна людина може використати ядерну зброю. Не тоді, коли вона загнана у кут, а коли втратила зв'язок із реальністю. Якщо керівництво РФ не втратить зв'язку з реальністю, воно не використовуватиме ядерну зброю.
Чи може це бути? Може. Чи вірю я в це? Щиро кажучи, вірити в таке не хочеться", - сказав президент.
Топ коментарі
+26 Vadym Tsyrkalyuk
показати весь коментар23.04.2022 21:30
+25 Alex 999 #470283
показати весь коментар23.04.2022 21:32
+24 Vadym Tsyrkalyuk
показати весь коментар23.04.2022 21:32
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Даже визы для свинорылых отказался вводить.
- чому ми програємо *****?
- бо воно *******. Нам здається що воно ну ось так не зробить, а воно робить
Путин неадекватен и может жахнуть бимбою,поэтому я буду через свою переговорную группу внедрять план под названием "Сойдемся посредине"
Зеленский сказал, то можно понять что он практически уверен, что путлер применит ЯО
Дорогие наши украинцы!!!! будьте бдительны, не игнорируйте воздушные тревоги, все прячемся и берегите себя!!! Молюсь, чтобы инфа была фейком!