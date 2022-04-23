Адекватна людина не може використати ядерну зброю, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував можливість застосування ядерної зброї Росією.

Про це він повідомив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не вважаю, що сьогодні у світі адекватна людина може використати ядерну зброю. Не тоді, коли вона загнана у кут, а коли втратила зв'язок із реальністю. Якщо керівництво РФ не втратить зв'язку з реальністю, воно не використовуватиме ядерну зброю.

Чи може це бути? Може. Чи вірю я в це? Щиро кажучи, вірити в таке не хочеться", - сказав президент.

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