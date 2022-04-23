УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8610 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 640 36

Адекватна людина не може використати ядерну зброю, - Зеленський

рф,зброя,ядерна

Президент Володимир Зеленський прокоментував можливість застосування ядерної зброї Росією.

Про це він повідомив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не вважаю, що сьогодні у світі адекватна людина може використати ядерну зброю. Не тоді, коли вона загнана у кут, а коли втратила зв'язок із реальністю. Якщо керівництво РФ не втратить зв'язку з реальністю, воно не використовуватиме ядерну зброю.

Чи може це бути? Може. Чи вірю я в це? Щиро кажучи, вірити в таке не хочеться", - сказав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ розганяє фейки про хімічну, біологічну чи ядерну атаку в Україні, - Центр протидії дезінформації при РНБО

Автор: 

Зеленський Володимир (23927) ядерна зброя (1155)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+26
так куйло неадекватный, ты ещё не понял? ты профнепригодный
показати весь коментар
23.04.2022 21:30
+25
Угу.Россияне тоже люди они не нападут на Украину-говорил недавно.
Даже визы для свинорылых отказался вводить.
показати весь коментар
23.04.2022 21:32
+24
неадекват тут только зеля, который ніц ничо не понимает
показати весь коментар
23.04.2022 21:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
«Спасибо, Кэп»
показати весь коментар
23.04.2022 21:29 Відповісти
так куйло неадекватный, ты ещё не понял? ты профнепригодный
показати весь коментар
23.04.2022 21:30 Відповісти
Угу.Россияне тоже люди они не нападут на Украину-говорил недавно.
Даже визы для свинорылых отказался вводить.
показати весь коментар
23.04.2022 21:32 Відповісти
неадекват тут только зеля, который ніц ничо не понимает
показати весь коментар
23.04.2022 21:32 Відповісти
**** влад, ти что опять тормозную в прямую кишку клизмиш. бережеш гортань??
показати весь коментар
26.04.2022 08:34 Відповісти
От дурень. Він ще до війни казав що російський народ не зможе напасти на Україну.
показати весь коментар
23.04.2022 21:34 Відповісти
якось у Борі Нємцова спитали:
- чому ми програємо *****?
- бо воно *******. Нам здається що воно ну ось так не зробить, а воно робить
показати весь коментар
23.04.2022 21:34 Відповісти
Переведу для лохтората.

Путин неадекватен и может жахнуть бимбою,поэтому я буду через свою переговорную группу внедрять план под названием "Сойдемся посредине"
показати весь коментар
23.04.2022 21:34 Відповісти
два місяці тому ви не вірили шо воно нападе, і шо?
показати весь коментар
23.04.2022 21:36 Відповісти
ЯО называли оружием сдерживания,оружием возмездия.Для пупкина это может стать оружием отчаяния.Есть опасност
показати весь коментар
23.04.2022 21:36 Відповісти
зелох сам неадекват, который верит в глаз, когда над ним ядерный удар
показати весь коментар
23.04.2022 21:36 Відповісти
Я слушал как он это говорил. Если прислушаться, то как
Зеленский сказал, то можно понять что он практически уверен, что путлер применит ЯО
показати весь коментар
23.04.2022 21:41 Відповісти
показати весь коментар
23.04.2022 21:37 Відповісти
классический сосун парашки
показати весь коментар
23.04.2022 22:07 Відповісти
Что путин не в адеквате уже понятно давным-давно, вспомните только его слова:"- Зачем нам весь мир если в нём не будет России?" и вы сомневаетесь что он не сможет кинуть ядерную бомбу?
показати весь коментар
23.04.2022 21:38 Відповісти
Воно вже давно в "альтернативній реальності"
показати весь коментар
23.04.2022 21:38 Відповісти
Ходят слухи о том, что сегодня ночью будет удар по Харькову и Киеву, Опу уже всю вывезли из Киева, и скорей всего, из страны.

Дорогие наши украинцы!!!! будьте бдительны, не игнорируйте воздушные тревоги, все прячемся и берегите себя!!! Молюсь, чтобы инфа была фейком!
показати весь коментар
23.04.2022 21:40 Відповісти
Чем ЯО? Ещё рано для этого, это фейк. А вот крылатыми ракетами да могут обстрелять
показати весь коментар
23.04.2022 21:43 Відповісти
Они и так каждый день обстреливают ракетами. Именно тактическим ЯО. Сказали , что эту инфу им дали люди из ОПы
показати весь коментар
23.04.2022 21:50 Відповісти
Что путин не в адеквате уже понятно давным-давно, вспомните только его слова:"- Зачем нам весь мир если в нём не будет России?" и вы сомневаетесь что он не сможет кинуть ядерную бомбу?
показати весь коментар
23.04.2022 21:40 Відповісти
Т.е. Хутин Пуй - адекватный человек? Не думаю, что адекватный, в любом случае - НЕадекватный
показати весь коментар
23.04.2022 21:41 Відповісти
а звичайними гарматами пуляти по житловим будинкам - може?
показати весь коментар
23.04.2022 21:41 Відповісти
Хайло давно неадекватний
показати весь коментар
23.04.2022 21:44 Відповісти
То стриже то голить-роздвоєння особистості,це вже психіатрія
показати весь коментар
23.04.2022 21:44 Відповісти
Не зрозуміло, в що не хочеться вірити, і хто загнаний в кут і втратив зв"язок з реальністю. Перекладачі вішаються. Хтось може перекласти на нормальну мову? Як важко зрозуміти експромт дебла..
показати весь коментар
23.04.2022 21:45 Відповісти
Тобто скорее за всё, таки будет використана......... бо адекватною людиною там i не пахне.......
показати весь коментар
23.04.2022 21:47 Відповісти
52555
показати весь коментар
23.04.2022 21:47 Відповісти
Так путін же неадекватна! )))
показати весь коментар
23.04.2022 22:00 Відповісти
Ми Вас почули, путин може...
показати весь коментар
23.04.2022 22:01 Відповісти
Адекватна людина на посаді керівника держави не може, також, обговорювати питання територіальної цілісності своєї держави в умовах війни проти неї!
показати весь коментар
23.04.2022 22:20 Відповісти
Красиво поссорил нас с сша?
показати весь коментар
24.04.2022 00:00 Відповісти
в рашке 99 процентов неадекватов таких как *****!
показати весь коментар
24.04.2022 14:36 Відповісти
зе забув, як впевнено заявляв, що "русские люди не могут в нас стрелять"?!!! і шо ми тепер маємо?
показати весь коментар
26.04.2022 00:19 Відповісти
"путін не нападе" 2.0
показати весь коментар
07.05.2022 01:57 Відповісти
 
 