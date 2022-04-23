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Новости Война
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Адекватный человек не может использовать ядерное оружие, - Зеленский

рф,зброя,ядерна

Президент Владимир Зеленский прокомментировал возможность применения ядерного оружия Россией.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не считаю, что сегодня в мире адекватный человек может использовать ядерное оружие. Не тогда, когда он загнан в угол, а когда потерял связь с реальностью. Если руководство РФ не потеряет связь с реальностью, оно не будет использовать ядерное оружие .

Может ли это быть? Может быть. Верю ли я в это? Честно говоря, верить в такое не хочется", - сказал президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны РФ разгоняет фейки о химической, биологической или ядерной атаке в Украине, - Центр противодействия дезинформации при СНБО

Зеленский Владимир (20456) ядерное оружие (1336)


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Топ комментарии
+26
так куйло неадекватный, ты ещё не понял? ты профнепригодный
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23.04.2022 21:30
+25
Угу.Россияне тоже люди они не нападут на Украину-говорил недавно.
Даже визы для свинорылых отказался вводить.
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23.04.2022 21:32
+24
неадекват тут только зеля, который ніц ничо не понимает
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23.04.2022 21:32
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23.04.2022 21:29 Ответить
так куйло неадекватный, ты ещё не понял? ты профнепригодный
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23.04.2022 21:30 Ответить
Угу.Россияне тоже люди они не нападут на Украину-говорил недавно.
Даже визы для свинорылых отказался вводить.
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23.04.2022 21:32 Ответить
неадекват тут только зеля, который ніц ничо не понимает
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23.04.2022 21:32 Ответить
**** влад, ти что опять тормозную в прямую кишку клизмиш. бережеш гортань??
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26.04.2022 08:34 Ответить
От дурень. Він ще до війни казав що російський народ не зможе напасти на Україну.
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23.04.2022 21:34 Ответить
якось у Борі Нємцова спитали:
- чому ми програємо *****?
- бо воно *******. Нам здається що воно ну ось так не зробить, а воно робить
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23.04.2022 21:34 Ответить
Переведу для лохтората.

Путин неадекватен и может жахнуть бимбою,поэтому я буду через свою переговорную группу внедрять план под названием "Сойдемся посредине"
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23.04.2022 21:34 Ответить
два місяці тому ви не вірили шо воно нападе, і шо?
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23.04.2022 21:36 Ответить
ЯО называли оружием сдерживания,оружием возмездия.Для пупкина это может стать оружием отчаяния.Есть опасност
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23.04.2022 21:36 Ответить
зелох сам неадекват, который верит в глаз, когда над ним ядерный удар
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23.04.2022 21:36 Ответить
Я слушал как он это говорил. Если прислушаться, то как
Зеленский сказал, то можно понять что он практически уверен, что путлер применит ЯО
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23.04.2022 21:41 Ответить
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23.04.2022 21:37 Ответить
классический сосун парашки
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23.04.2022 22:07 Ответить
Что путин не в адеквате уже понятно давным-давно, вспомните только его слова:"- Зачем нам весь мир если в нём не будет России?" и вы сомневаетесь что он не сможет кинуть ядерную бомбу?
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23.04.2022 21:38 Ответить
Воно вже давно в "альтернативній реальності"
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23.04.2022 21:38 Ответить
Ходят слухи о том, что сегодня ночью будет удар по Харькову и Киеву, Опу уже всю вывезли из Киева, и скорей всего, из страны.

Дорогие наши украинцы!!!! будьте бдительны, не игнорируйте воздушные тревоги, все прячемся и берегите себя!!! Молюсь, чтобы инфа была фейком!
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23.04.2022 21:40 Ответить
Чем ЯО? Ещё рано для этого, это фейк. А вот крылатыми ракетами да могут обстрелять
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23.04.2022 21:43 Ответить
Они и так каждый день обстреливают ракетами. Именно тактическим ЯО. Сказали , что эту инфу им дали люди из ОПы
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23.04.2022 21:50 Ответить
Что путин не в адеквате уже понятно давным-давно, вспомните только его слова:"- Зачем нам весь мир если в нём не будет России?" и вы сомневаетесь что он не сможет кинуть ядерную бомбу?
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23.04.2022 21:40 Ответить
Т.е. Хутин Пуй - адекватный человек? Не думаю, что адекватный, в любом случае - НЕадекватный
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23.04.2022 21:41 Ответить
а звичайними гарматами пуляти по житловим будинкам - може?
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23.04.2022 21:41 Ответить
Хайло давно неадекватний
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23.04.2022 21:44 Ответить
То стриже то голить-роздвоєння особистості,це вже психіатрія
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23.04.2022 21:44 Ответить
Не зрозуміло, в що не хочеться вірити, і хто загнаний в кут і втратив зв"язок з реальністю. Перекладачі вішаються. Хтось може перекласти на нормальну мову? Як важко зрозуміти експромт дебла..
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23.04.2022 21:45 Ответить
Тобто скорее за всё, таки будет використана......... бо адекватною людиною там i не пахне.......
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23.04.2022 21:47 Ответить
52555
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23.04.2022 21:47 Ответить
Так путін же неадекватна! )))
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23.04.2022 22:00 Ответить
Ми Вас почули, путин може...
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23.04.2022 22:01 Ответить
Адекватна людина на посаді керівника держави не може, також, обговорювати питання територіальної цілісності своєї держави в умовах війни проти неї!
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23.04.2022 22:20 Ответить
Красиво поссорил нас с сша?
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24.04.2022 00:00 Ответить
в рашке 99 процентов неадекватов таких как *****!
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24.04.2022 14:36 Ответить
зе забув, як впевнено заявляв, що "русские люди не могут в нас стрелять"?!!! і шо ми тепер маємо?
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26.04.2022 00:19 Ответить
"путін не нападе" 2.0
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07.05.2022 01:57 Ответить
 
 