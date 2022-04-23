Адекватный человек не может использовать ядерное оружие, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский прокомментировал возможность применения ядерного оружия Россией.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не считаю, что сегодня в мире адекватный человек может использовать ядерное оружие. Не тогда, когда он загнан в угол, а когда потерял связь с реальностью. Если руководство РФ не потеряет связь с реальностью, оно не будет использовать ядерное оружие .

Может ли это быть? Может быть. Верю ли я в это? Честно говоря, верить в такое не хочется", - сказал президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны РФ разгоняет фейки о химической, биологической или ядерной атаке в Украине, - Центр противодействия дезинформации при СНБО