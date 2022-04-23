Адекватный человек не может использовать ядерное оружие, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский прокомментировал возможность применения ядерного оружия Россией.
Об этом он сообщил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.
"Я не считаю, что сегодня в мире адекватный человек может использовать ядерное оружие. Не тогда, когда он загнан в угол, а когда потерял связь с реальностью. Если руководство РФ не потеряет связь с реальностью, оно не будет использовать ядерное оружие .
Может ли это быть? Может быть. Верю ли я в это? Честно говоря, верить в такое не хочется", - сказал президент.
Топ комментарии
+26 Vadym Tsyrkalyuk
показать весь комментарий23.04.2022 21:30
+25 Alex 999 #470283
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+24 Vadym Tsyrkalyuk
показать весь комментарий23.04.2022 21:32
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Даже визы для свинорылых отказался вводить.
- чому ми програємо *****?
- бо воно *******. Нам здається що воно ну ось так не зробить, а воно робить
Путин неадекватен и может жахнуть бимбою,поэтому я буду через свою переговорную группу внедрять план под названием "Сойдемся посредине"
Зеленский сказал, то можно понять что он практически уверен, что путлер применит ЯО
Дорогие наши украинцы!!!! будьте бдительны, не игнорируйте воздушные тревоги, все прячемся и берегите себя!!! Молюсь, чтобы инфа была фейком!