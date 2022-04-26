Британия и Канада будут совместно добиваться ответственности для российских военных, совершавших сексуальное насилие в Украине

Великобритания и Канада будут совместно добиваться ответственности для российских военных, совершавших сексуальное насилие в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье совместного авторства министров иностранных дел Канады и Великобритании Мелани Жоли и Лиз Трасс.

"Мы никогда не забудем устрашающие сцены из Бучи после российской оккупации и возмутительные совершенные преступления, особенно против женщин. Соединенное Королевство и Канада преданы борьбе с этими ужасными поступками и использованием сексуального насилия в войне, и решительно настроены продлить к ответственности их - говорится в материале.

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Отмечается, что подобное насилие "используется как систематическое оружие для покорения и давления на женщин".

"Оно - такое же разрушительное в конфликте, как мины и химическое оружие - оба из которых запрещены международными соглашениями - но не получает столь же серьезного отношения", - отметили авторы.

Жоли и Трасс подчеркнули, что международное сообщество "должно усилить реагирование и принять все меры для прекращения этой практики".

"Объединенное королевство и Канада делают все возможное, чтобы все ответственные за преступления Путина предстали перед судом по всей строгости закона", - заверили дипломаты.