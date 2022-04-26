Британия и Канада будут совместно добиваться ответственности для российских военных, совершавших сексуальное насилие в Украине
Великобритания и Канада будут совместно добиваться ответственности для российских военных, совершавших сексуальное насилие в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье совместного авторства министров иностранных дел Канады и Великобритании Мелани Жоли и Лиз Трасс.
"Мы никогда не забудем устрашающие сцены из Бучи после российской оккупации и возмутительные совершенные преступления, особенно против женщин. Соединенное Королевство и Канада преданы борьбе с этими ужасными поступками и использованием сексуального насилия в войне, и решительно настроены продлить к ответственности их - говорится в материале.
Отмечается, что подобное насилие "используется как систематическое оружие для покорения и давления на женщин".
"Оно - такое же разрушительное в конфликте, как мины и химическое оружие - оба из которых запрещены международными соглашениями - но не получает столь же серьезного отношения", - отметили авторы.
Жоли и Трасс подчеркнули, что международное сообщество "должно усилить реагирование и принять все меры для прекращения этой практики".
"Объединенное королевство и Канада делают все возможное, чтобы все ответственные за преступления Путина предстали перед судом по всей строгости закона", - заверили дипломаты.
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Надо навечно вбить эти слова рядом со словом « россияне»
в а по факту - был тупой нацисткой свиньей всегда
Так называемое "ОСВОБОЖДЕНИЕ" по факту было ЫМПЕРСКИМ ЗАВОЕВАНИЕМ (одни оккупанты заменили других оккупантов)"!
НИЧЕГО ПО СУТИ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ В МОСКАЛЬСКОЙ ЫМПЕРИИ!
Папа Франциск молчал , бо кацапские гроши в банках Ватикана душу грели ?
А как украинцы стали защищать себя и своих женщин , писать и говорить о позорном явлении изнасилований 5 летних детей россиянами , ТАК ПАПА ВСПОМНИЛ ПРО РАСИЗМ - мол зачем так заботитесь об украинцах , когда есть арабы и негры
А где был этот папа, когда россияне насиловали сириек ? Так кто там расист ????
от кого вы вимагаете ? кто будет исполнять ваши вимоги? вот эти пустые разговоры и болтовня тоже самое что и у зеленского реально бесит .. вы сделайте а потом будете хайповать и пиарится ..
Але такий світ - не світло, а вівчарня, чи може сказати мовчарня якась.
За любое военное преступление должна быть ответственость (в том числе за пропаганду войны и ненависти)!