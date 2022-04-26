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Новости Агрессия России против Украины Война
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Британия и Канада будут совместно добиваться ответственности для российских военных, совершавших сексуальное насилие в Украине

зґвалтування

Великобритания и Канада будут совместно добиваться ответственности для российских военных, совершавших сексуальное насилие в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье совместного авторства министров иностранных дел Канады и Великобритании Мелани Жоли и Лиз Трасс.

"Мы никогда не забудем устрашающие сцены из Бучи после российской оккупации и возмутительные совершенные преступления, особенно против женщин. Соединенное Королевство и Канада преданы борьбе с этими ужасными поступками и использованием сексуального насилия в войне, и решительно настроены продлить к ответственности их - говорится в материале.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине уже зафиксировано 400 обращений по поводу изнасилований со стороны российских военных. Среди жертв - дети, пенсионеры, мужчины, - Денисова

Отмечается, что подобное насилие "используется как систематическое оружие для покорения и давления на женщин".

"Оно - такое же разрушительное в конфликте, как мины и химическое оружие - оба из которых запрещены международными соглашениями - но не получает столь же серьезного отношения", - отметили авторы.

Жоли и Трасс подчеркнули, что международное сообщество "должно усилить реагирование и принять все меры для прекращения этой практики".

"Объединенное королевство и Канада делают все возможное, чтобы все ответственные за преступления Путина предстали перед судом по всей строгости закона", - заверили дипломаты.

Автор: 

армия РФ (19387) Великобритания (4984) изнасилование (920) Канада (2091) Трасс Элизабет (116) Жоли Мелани (55)


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Топ комментарии
+9
А сколько российские мрази насиловали чеченок, сириек, ливиек ?

Папа Франциск молчал , бо кацапские гроши в банках Ватикана душу грели ?

А как украинцы стали защищать себя и своих женщин , писать и говорить о позорном явлении изнасилований 5 летних детей россиянами , ТАК ПАПА ВСПОМНИЛ ПРО РАСИЗМ - мол зачем так заботитесь об украинцах , когда есть арабы и негры

А где был этот папа, когда россияне насиловали сириек ? Так кто там расист ????
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26.04.2022 06:56
+7
Прошли времена, когда руский солдат был героем-антифашистом, освободителем, спасителем немецких девочек. Нет, дорогие кацапы-мокшанцы-якуты-буряты-тувинцы-татары-мордва... Теперь это уже не про вас. Теперь русский солдат - это фашист, живодер, оккупант, агрессор.
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26.04.2022 06:56
+6
Не забывайте писать слова « насильник и педофил»
Надо навечно вбить эти слова рядом со словом « россияне»
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26.04.2022 06:58
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Прошли времена, когда руский солдат был героем-антифашистом, освободителем, спасителем немецких девочек. Нет, дорогие кацапы-мокшанцы-якуты-буряты-тувинцы-татары-мордва... Теперь это уже не про вас. Теперь русский солдат - это фашист, живодер, оккупант, агрессор.
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26.04.2022 06:56 Ответить
Не забывайте писать слова « насильник и педофил»
Надо навечно вбить эти слова рядом со словом « россияне»
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26.04.2022 06:58 Ответить
Тем более, говорят, что солдат девочку не спасал а в сарай насиловать тащил.
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26.04.2022 07:56 Ответить
зі словом русскіє, бо вони за кордоном себе називають саме русскіми, щоб вони не могли так себе називати.
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26.04.2022 09:00 Ответить
он таковым был только в сказках пропагандонов.
в а по факту - был тупой нацисткой свиньей всегда
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26.04.2022 08:05 Ответить
не були вони ніколи захисниками німецьких дівчаток, те що вони в Бучі зробили, рівно то саме робили їх діди в Варшаві і в Берліні теж, тільки поляки пам"ятають, а у німців бачте "почуття провини" перед русскіми і куплене скоріш за все за русскіє гроші.
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26.04.2022 09:02 Ответить
Некогда "ГЕРОЯМИ-антифашистами" ОНИ НЕ БЫЛИ, в ту прошлую войну УБИВАЛИ и НАСИЛОВАЛИ их деды и прадеды, а в эту их выродки ничем не лучше предков!
Так называемое "ОСВОБОЖДЕНИЕ" по факту было ЫМПЕРСКИМ ЗАВОЕВАНИЕМ (одни оккупанты заменили других оккупантов)"!

НИЧЕГО ПО СУТИ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ В МОСКАЛЬСКОЙ ЫМПЕРИИ!
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26.04.2022 09:47 Ответить
Согласен, это была просто смена концлагеря.
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26.04.2022 10:44 Ответить
А сколько российские мрази насиловали чеченок, сириек, ливиек ?

Папа Франциск молчал , бо кацапские гроши в банках Ватикана душу грели ?

А как украинцы стали защищать себя и своих женщин , писать и говорить о позорном явлении изнасилований 5 летних детей россиянами , ТАК ПАПА ВСПОМНИЛ ПРО РАСИЗМ - мол зачем так заботитесь об украинцах , когда есть арабы и негры

А где был этот папа, когда россияне насиловали сириек ? Так кто там расист ????
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26.04.2022 06:56 Ответить
слишком много разговоров о том что все вимагають покарання?
от кого вы вимагаете ? кто будет исполнять ваши вимоги? вот эти пустые разговоры и болтовня тоже самое что и у зеленского реально бесит .. вы сделайте а потом будете хайповать и пиарится ..
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26.04.2022 07:20 Ответить
най роблять, головне щоб не мовчали, саме страшне то мовчання.
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26.04.2022 09:04 Ответить
Коли світ із цікавістю споглядає з партеру (а деякі з окремої ложи) драму на сцені - він мовчить. Він насолоджується новинами. Мовчати - це теж мистецтво, щоб не відволікатися від дійства та не прогавити анічого.

Але такий світ - не світло, а вівчарня, чи може сказати мовчарня якась.
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26.04.2022 13:41 Ответить
Для цього більше ракет нам, а їм буде піз...єць
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26.04.2022 07:27 Ответить
Дякуємо.
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26.04.2022 08:57 Ответить
А что озабоченность только на сексуальном насилии?
За любое военное преступление должна быть ответственость (в том числе за пропаганду войны и ненависти)!
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26.04.2022 09:50 Ответить
ну вперед! побажаємо їм успіхів. "домагання відповідальності" - це вже і так крок вперед в порівнянні із "занепокоєнням і стурбованістю"....
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26.04.2022 10:27 Ответить
 
 