Двух принудительно вывезенных россиянами из Мариуполя детей вернули родственникам, - Офис омбудсмена
Двоих детей, которые были принудительно вывезены из Мариуполя, вернули их родственникам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Офис омбудсмена Украины в Телеграм-канале.
Сообщается, что отец 12-летней Киры Обеденской, Евгений Обединский, неоднократный чемпион Украины по водному поло погиб в Мариуполе. Дедушка ребенка хотел вернуть ребенка и установить над ним опеку.
Также к Уполномоченному обращалась бабушка 9-летнего Ильи Матвиенко, мать которого погибла во время бомбежки г. Мариуполь. Бабушка осталась единственным родственником ребенка и хотела установить опеку над внуком.
Детей вывезли российские военные, и их судьба и местонахождение оставались неизвестными.
"По инициативе Уполномоченного 15.04.2022 Правительством урегулирован вопрос установления над детьми, потерявшими родителей на временно оккупированной территории или за пределами Украины, опеки/попечительства лицом, находящимся семейных отношениях (в том числе крестными родителями). Искренне радуемся вместе с семьям, что после всего, что пришлось пережить, дети наконец-то смогли вернуться в родные семьи", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль