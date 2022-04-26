Двух принудительно вывезенных россиянами из Мариуполя детей вернули родственникам, - Офис омбудсмена

Двоих детей, которые были принудительно вывезены из Мариуполя, вернули их родственникам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Офис омбудсмена Украины в Телеграм-канале.

Сообщается, что отец 12-летней Киры Обеденской, Евгений Обединский, неоднократный чемпион Украины по водному поло погиб в Мариуполе. Дедушка ребенка хотел вернуть ребенка и установить над ним опеку.

Также к Уполномоченному обращалась бабушка 9-летнего Ильи Матвиенко, мать которого погибла во время бомбежки г. Мариуполь. Бабушка осталась единственным родственником ребенка и хотела установить опеку над внуком.

Детей вывезли российские военные, и их судьба и местонахождение оставались неизвестными.

"По инициативе Уполномоченного 15.04.2022 Правительством урегулирован вопрос установления над детьми, потерявшими родителей на временно оккупированной территории или за пределами Украины, опеки/попечительства лицом, находящимся семейных отношениях (в том числе крестными родителями). Искренне радуемся вместе с семьям, что после всего, что пришлось пережить, дети наконец-то смогли вернуться в родные семьи", - говорится в сообщении.

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