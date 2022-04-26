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Двох примусово вивезених росіянами з Маріуполя дітей повернули родичам, - Офіс омбудсмена

Двох дітей, яких було примусово вивезено з Маріуполя, повернули їхнім родичам.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Офіс омбудсмена України в Телеграмі.

Повідомляється, що батько 12-річної Кіри Обединської, Євген Обединський, неодноразовий чемпіон України з водного поло, загинув у Маріуполі. Дідусь дитини хотів повернути дитину і встановити над нею опіку.

Також до Уповноваженого зверталася бабуся 9-річного Іллі Матвієнка, мати якого загинула під час бомбардування м. Маріуполь. Бабуся залишилась єдиним родичем дитини та хотіла встановити опіку над онуком.

Дітей вивезли російські військові, і їхня доля та місцезнаходження залишалися невідомими.

"За ініціативи Уповноваженого 15.04.2022 Урядом врегульовано питання встановлення над дітьми, які втратили батьків на тимчасово окупованій території або за межами України, опіки/піклування особою, яка перебуває у сімейних, родинних відносинах (у тому числі хрещеними батьками). Щиро радіємо разом з родинами, що після всього, що довелося пережити, діти нарешті змогли повернутися у рідні родини", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

діти (5096) Маріуполь (3236)


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а вот за воровство и торговлю детьми - во время войны все русские военные , жители, граждане, собаки, червяки - все должны нести очень жестокую ответственность - ведь преступления против наших детей происходит на их глазах, под их молчанием - и гребанных граждан кацапии это устраивает.. ..
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26.04.2022 07:25 Відповісти
Кацап - значить виродок.
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26.04.2022 07:39 Відповісти
А що, в д***лів може бути щось святе?
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26.04.2022 07:52 Відповісти
Омбудсмен, скільки позовів проти мордора подано в міжнародні суди за кінднепінг?
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26.04.2022 09:05 Відповісти
Не вижу повода для радости и пиара .... 2 вернули....Сотни распределяют по быдло рашинским семьям.... КПД = 0
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26.04.2022 11:52 Відповісти
 
 