Двох примусово вивезених росіянами з Маріуполя дітей повернули родичам, - Офіс омбудсмена

Двох дітей, яких було примусово вивезено з Маріуполя, повернули їхнім родичам.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Офіс омбудсмена України в Телеграмі.

Повідомляється, що батько 12-річної Кіри Обединської, Євген Обединський, неодноразовий чемпіон України з водного поло, загинув у Маріуполі. Дідусь дитини хотів повернути дитину і встановити над нею опіку.

Також до Уповноваженого зверталася бабуся 9-річного Іллі Матвієнка, мати якого загинула під час бомбардування м. Маріуполь. Бабуся залишилась єдиним родичем дитини та хотіла встановити опіку над онуком.

Дітей вивезли російські військові, і їхня доля та місцезнаходження залишалися невідомими.

"За ініціативи Уповноваженого 15.04.2022 Урядом врегульовано питання встановлення над дітьми, які втратили батьків на тимчасово окупованій території або за межами України, опіки/піклування особою, яка перебуває у сімейних, родинних відносинах (у тому числі хрещеними батьками). Щиро радіємо разом з родинами, що після всього, що довелося пережити, діти нарешті змогли повернутися у рідні родини", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У Херсоні 58 дітей-сиріт більше місяця переховуються у підвалі церкви, - Денісова