УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5501 відвідувач онлайн
Новини
2 366 6

У Херсоні 58 дітей-сиріт більше місяця переховуються у підвалі церкви, - Денісова

денісова

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова закликала допомогти з евакуацією 58 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування з Херсонської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уповноважену Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову.

За словами Денісової, 58 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування більше місяця переховуються у підвалі місцевої церкви у Херсоні.

З них 10 дітей віком від 4 місяців до 1 року, решта - від 1 до 4 років, у тому числі діти з інвалідністю, які потребують спеціального догляду та лікування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Росії намагаються спростити всиновлення дітей, яких вивезли з України, – Денісова

"Ми знайшли безпечне місце перебування для цих дітей в регіоні України, в якому не ведуться активні бойові дії. Там вихованцям будинку дитини буде надаватись вся необхідна допомога, лікування та догляд. Я прошу всіх, хто може надати сприяння у переведенні цих дітей до безпечного регіону України, не залишатися осторонь та здійснити всі залежні від вас заходи для відкриття та роботи гуманітарного коридору, щоб малеча нарешті опинилася у безпеці", - закликала Денісова.

Автор: 

Денісова Людмила (883) діти (5095) сироти (82)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
...тепер орки підуть по церквах Херсону. Ну вже писала би Херсонщина!!!
показати весь коментар
25.04.2022 18:18 Відповісти
Ну їх вивезуть до сибіру і усиновлять ватники, бо асфальтом багато не навоюєш нажаль, спитайте пікадлова і кащєвога...
показати весь коментар
25.04.2022 18:23 Відповісти
кошевой - 39 лет
пикалов - 46 лет

Почему эти ****** не копают окопы? или они в Пильше?
показати весь коментар
25.04.2022 18:27 Відповісти
Как там сказал кандидат - Я людина публічна, треба було з повістками мене шукати.
показати весь коментар
25.04.2022 20:37 Відповісти
Одні балачки...
показати весь коментар
25.04.2022 18:29 Відповісти
Молодець - баба без ума
показати весь коментар
25.04.2022 18:34 Відповісти
 
 