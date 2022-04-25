В Херсоне 58 детей-сирот больше месяца скрываются в подвале церкви, - Денисова

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала помочь с эвакуацией 58 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки из Херсонской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уполномоченную Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову.

По словам Денисовой, 58 детей-сирот и детей лишенных родительской опеки больше месяца скрываются в подвале местной церкви в Херсоне.

Из них 10 детей в возрасте от 4 месяцев до 1 года, остальные – от 1 до 4 лет, в том числе дети с инвалидностью, нуждающиеся в специальном уходе и лечении.

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"Мы нашли безопасное место нахождения для этих детей в регионе Украины, в котором не ведутся активные боевые действия. Там воспитанникам дома ребенка будет предоставляться вся необходимая помощь, лечение и уход. Я прошу всех, кто может оказать содействие в переводе этих детей в безопасный регион Украины, не оставаться в стороне и предпринять все зависящие от вас меры по открытию и работе гуманитарного коридора, чтобы малыши наконец-то оказались в безопасности", - призвала Денисова.