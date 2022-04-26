От оккупантов освобождены пять сел в Херсонской области
В Херсонском направлении Вооруженные силы Украины освободили 5 сел, оккупанты отступают на рубеже Чернобаевки.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает Оперативный ВСУ.
"На Херсонском направлении освобождены 5 сел, оккупанты отступают на рубеже легендарной Чернобаевки", - говорится в сообщении.
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Солдатське
Правдине
Зелений Гай
Барвінок
Кисилівка
Клапая
Це 6, а постять про 5. ХЗ що то значить
ну, і коли танчики, вертушки і гаубиці підтягнуть.
Так і не зрозуміло, чому Антонівський міст не було підірвано. Зараз не було б орків в Херсоні, не було б загрози Одесі, Миколаїву, Кривому Рогу, не було б навіть базарів про коридор в Придністров'я, не треба було б тримати на правому березі Дніпра купу військ для прикриття цих напрямків.
Інколи пояснення ГШ межують з дебілізмом...
Ви подивіться шо робиться! Ген.Штаб ЗСУhttps://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D1%81%D1%83?__eep__=6&__cft__[0]=AZX7gWG5mFrA2bQ_p4nj2E4jBkGlNOnmqXr1LrXiBPer7OC2c7KjEu7VOw9i0uXDq85G1-2uaWYsQkDIVG9OANF1qg3bzl3u5WgETUiHum-zQVmEf1W2SPmRrwVYsnw4bhNHK4CknT3Mf2ijx7E6c_l7Jf020b1ChKbUpyayBpHYl35XL-7w3eAyU_yFSpt0s-8&__tn__=-UK-R дав відповідь щодо Чонгарських мостів. Бла-бла-бла, крокуємо-нищимо, мости були не підірвані, тому шо орків було *****!
Винні мабуть і є, але будемо шукати їх після нашої перемоги! ******!
Чому мости зараз стоять? Чому по ним окупанти цілодобово завозять соляру-снаряди і вивозять награбоване? Невже ви, лампасовані генерали, не розумієте стратегічність цих мостів. і для клятого *****, а шоб він здох, і для нас?
Нема мостів - нема окупації херсонської землі, нема наступу на Миколаїв, Запоріжжя... і на Одесу! РОЗЇБІТЬ ЇХ *****, і не пишіть *****, бла-бла-бла, винних, коли переможемо, знайдемо! Це для ЗЕідіотів!
РОЗЇБІТЬ МОСТИ! НЕГАЙНО!
И ТЕПЕРЬ 30000 погибших в Мариуполе на вашей совести ‼️
Таких демагогів -73%
Поясни це людям з Бучи, Іпреня, Тростянця, Бердянська, Нової Каховки, Маріка, які не встигли навіть добігти до воєнкоматів, бо орки вільно прошли в їхні міста за 1-2 дні.
І не намагайся більше писати коменти - це не твоє...
Гумор і сатира - це не твоє...
Зараз вже знищення Чонгарського мосту не порве оркам логістику.
Зараз треба Антонівський міст між Олешками і Херсоном знищити.
Тоді орки в Херсоні опиняться в оперативному оточенні. Але ГШ шось підтуплює.
Таке враження, що "політичної волі" немає вирішувати проблему Херсона.