От оккупантов освобождены пять сел в Херсонской области

В Херсонском направлении Вооруженные силы Украины освободили 5 сел, оккупанты отступают на рубеже Чернобаевки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает Оперативный ВСУ.

"На Херсонском направлении освобождены 5 сел, оккупанты отступают на рубеже легендарной Чернобаевки", - говорится в сообщении.

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