Від окупантів звільнено п'ять сіл на Херсонщині

На Херсонському напрямку Збройні сили України звільнили 5 сіл, окупанти відступають на рубежі Чорнобаївки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі повідомляє Оперативний ЗСУ.

"На Херсонському напрямку звільнено 5 сіл, окупанти відступають на рубежі легендарної Чорнобаївки", - йдеться в повідомленні.

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