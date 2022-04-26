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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Від окупантів звільнено п'ять сіл на Херсонщині

зсу

На Херсонському напрямку Збройні сили України звільнили 5 сіл, окупанти відступають на рубежі Чорнобаївки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі повідомляє Оперативний ЗСУ.

"На Херсонському напрямку звільнено 5 сіл, окупанти відступають на рубежі легендарної Чорнобаївки", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

армія рф (17538) Херсонська область (5795)


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Топ коментарі
+30
Я так понимаю , что Вы вместе с Верещук и Ермаком мосты разминировали для прохода кацапской армии ?

И ТЕПЕРЬ 30000 погибших в Мариуполе на вашей совести ‼️
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26.04.2022 08:09
+26
Надеюсь, в Чернобаевке им напоследок ещё прилетит:
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26.04.2022 07:49
+26
Залужного не чiпайте, тут просто питають ХТО здав Пiвдень без бою, хто дав команду розмiнувати Чонгар i мости? Зрозумiно ж, аби не Марченко в Миколаэвi, а Азов в Марiополi орки були б в Одесi. Ви цього хотiли?
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26.04.2022 08:43
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На карті з постом помічені зеленими кільцями:

Солдатське
Правдине
Зелений Гай
Барвінок
Кисилівка
Клапая

Це 6, а постять про 5. ХЗ що то значить
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26.04.2022 07:37 Відповісти
Значит одно село еще не зачистили. Дело не в докладах, а в безопасности
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26.04.2022 07:50 Відповісти
Це всі на Миколаївському напрямку. А коли на Дніпропетровському напрямку визволятимуть?
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26.04.2022 08:07 Відповісти
Я не Генштаб, але певно коли розіб'ють ту купу що збирається на Кривий Ріг.

ну, і коли танчики, вертушки і гаубиці підтягнуть.
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26.04.2022 08:22 Відповісти
Теж так думаю. Але раз про той напрямок мовчать, значить там не добре для нас
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26.04.2022 09:19 Відповісти
Так не мовчать же. Он сьогодні була новина, що розгепали їхній склад в Новій Олександрівці і заодно знищили понад 80 окупантів. А те що наступальні дії поки не ведуться, пооки нам важливіше повернути Херсон ну а потім вже відкинемо їх за Дніпро
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26.04.2022 09:52 Відповісти
Саме так! Повернення Херсону під контроль ЗСУ позбавить орків підкріплень з Криму.
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26.04.2022 10:42 Відповісти
Було б непогано звільнити Херсон до 9 травня. Я за те, щоб підірвати Антонівський міст та влаштувати оркам котел. Нехай би х@йло на параді розповів як вони обісралися. Орки все одно цей міст підірвуть самі якщо будуть відступати.
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26.04.2022 12:21 Відповісти
там им насыпают. Арестович вчера удивлялся. что они поперли на Кривой рог, где у нас преимущество.
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26.04.2022 10:02 Відповісти
Якась сволота не підірвала при відступі Антонівський міст, тепер ЗСУ вимушені виковирювати орків з кожного села га правому березі Дніпра...

Так і не зрозуміло, чому Антонівський міст не було підірвано. Зараз не було б орків в Херсоні, не було б загрози Одесі, Миколаїву, Кривому Рогу, не було б навіть базарів про коридор в Придністров'я, не треба було б тримати на правому березі Дніпра купу військ для прикриття цих напрямків.

Інколи пояснення ГШ межують з дебілізмом...
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26.04.2022 08:28 Відповісти
потому что предатели преза были везде. Все разведки мира в его пустую башку вливали о войне, но он сливал Украину бездействием с шаурмой
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26.04.2022 09:25 Відповісти
нечего сказать ведь они и так долго отмалчивались пытаясь отбиться с помощью -ще не на часі Но так как волна негодования поднимается то приходится что то лепетать и это при том что никто из тех кто предал не взят под стражу и даже не отстранен А продолжает "служить"
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26.04.2022 10:39 Відповісти
Там не только Антоновский мост - там и мосты на Мариуполь( несколько) и мосты на Снигирёвку и на Запорожье ...и всё минирование не сработало - кроме одного - Виталий Скакун ценой своей жизни его взорвал.
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26.04.2022 11:22 Відповісти
Ого! Під Киселівкою і Клапая був укріпрайон орків
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26.04.2022 09:07 Відповісти
Сумніваюсь, що повністю зачищено Клапая.
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26.04.2022 09:10 Відповісти
Надеюсь, в Чернобаевке им напоследок ещё прилетит:
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26.04.2022 07:49 Відповісти
‼️‼️‼️

Ви подивіться шо робиться! Ген.Штаб ЗСУhttps://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D1%81%D1%83?__eep__=6&__cft__[0]=AZX7gWG5mFrA2bQ_p4nj2E4jBkGlNOnmqXr1LrXiBPer7OC2c7KjEu7VOw9i0uXDq85G1-2uaWYsQkDIVG9OANF1qg3bzl3u5WgETUiHum-zQVmEf1W2SPmRrwVYsnw4bhNHK4CknT3Mf2ijx7E6c_l7Jf020b1ChKbUpyayBpHYl35XL-7w3eAyU_yFSpt0s-8&__tn__=-UK-R дав відповідь щодо Чонгарських мостів. Бла-бла-бла, крокуємо-нищимо, мости були не підірвані, тому шо орків було *****!
Винні мабуть і є, але будемо шукати їх після нашої перемоги! ******!

Чому мости зараз стоять? Чому по ним окупанти цілодобово завозять соляру-снаряди і вивозять награбоване? Невже ви, лампасовані генерали, не розумієте стратегічність цих мостів. і для клятого *****, а шоб він здох, і для нас?

Нема мостів - нема окупації херсонської землі, нема наступу на Миколаїв, Запоріжжя... і на Одесу! РОЗЇБІТЬ ЇХ *****, і не пишіть *****, бла-бла-бла, винних, коли переможемо, знайдемо! Це для ЗЕідіотів!

РОЗЇБІТЬ МОСТИ! НЕГАЙНО!
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26.04.2022 07:54 Відповісти
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26.04.2022 07:55 Відповісти
Раніше міський голова Херсона Ігор Колихаєв, коментуючи швидку окупацію міста, заявив, що з незрозумілих причин заздалегідь було розміновано не лише Кримський перешийок, а й низку мостів та Північно-Кримський канал. Окремо він згадав про Антонівський міст, який, на його думку, мав бути підірваний. Через нього, заявляв Колихаєв, ворог перекидував військову техніку РФ з окупованого Криму вглиб Херсонщини.
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26.04.2022 07:57 Відповісти
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26.04.2022 07:59 Відповісти
Знову диванний стратег вискочив. Прийде час виб'ють їх звідти. А ні то бери вибухівку і вперед підривати мости. Докази справою реальною а не строчінням по клавіатурі давати зараз ''поради'' нашому Генштабу.
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26.04.2022 08:04 Відповісти
Я так понимаю , что Вы вместе с Верещук и Ермаком мосты разминировали для прохода кацапской армии ?

И ТЕПЕРЬ 30000 погибших в Мариуполе на вашей совести ‼️
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26.04.2022 08:09 Відповісти
придурошний троль, йди воювати в армію, а не поради тут всім роздавати
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26.04.2022 08:17 Відповісти
Ясно генераллісімус диванних військ. Воєнкомат, полігон , передова. В чому проблема? Очолює дрг і вперед підривати мости... А не розказувати як Залужний має діяти. Він і без тебе знає що робити армії.
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26.04.2022 08:17 Відповісти
Залужного не чiпайте, тут просто питають ХТО здав Пiвдень без бою, хто дав команду розмiнувати Чонгар i мости? Зрозумiно ж, аби не Марченко в Миколаэвi, а Азов в Марiополi орки були б в Одесi. Ви цього хотiли?
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26.04.2022 08:43 Відповісти
який логін в тебе був в лютому, ще до деактивації за постійну брехню тут?
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26.04.2022 08:49 Відповісти
Ті, хто до війни писав у коментах - "не треба нагнітити", "влада все контролює", тепер пишуть "а ти бери зброю і йди на передову"...
Таких демагогів -73%

Поясни це людям з Бучи, Іпреня, Тростянця, Бердянська, Нової Каховки, Маріка, які не встигли навіть добігти до воєнкоматів, бо орки вільно прошли в їхні міста за 1-2 дні.

І не намагайся більше писати коменти - це не твоє...
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26.04.2022 08:57 Відповісти
всі наші загиблі на совісті русскіх і їх посіпак, допоки вони тут не приперлися "асвабадитєлі" грьобані, ніхто ту не гинув, нікого не бомбили, нікого не забивали і навіть їх посіпаки більшою мірою тільки смерділи і обворовували нашу країну.
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26.04.2022 08:50 Відповісти
Ага "заплачено"... Заплачено тисячами вбитих, сотнями згвалтованих і закатованих українців.
Гумор і сатира - це не твоє...
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26.04.2022 09:06 Відповісти
В Криму"прийшов час"? В ОРДЛі прийшов час? Там дехто все збирається "дипломатичним шляхом" та дебільними "переговорами" вирішувати - чи ви не чули такого??? Самі ж з окопа пишете, я не помиляюсь? Задовбали вже "генії"...
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26.04.2022 09:00 Відповісти
Не можна. Заплачено.
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26.04.2022 08:11 Відповісти
Не кіпішуй! Крім Чонгарського виходу з Криму, на якому є міст, існує ще вихід по суші на Чаплинку і Каланчак (там мінні поля були. По оцінкам експертів орки там мали б пару тижнів ковирятись).
Зараз вже знищення Чонгарського мосту не порве оркам логістику.

Зараз треба Антонівський міст між Олешками і Херсоном знищити.
Тоді орки в Херсоні опиняться в оперативному оточенні. Але ГШ шось підтуплює.

Таке враження, що "політичної волі" немає вирішувати проблему Херсона.
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26.04.2022 08:44 Відповісти
Думаю є побоювання що а такому разі поки зітруть Херсон з лиця землі стріляючи з протилежного берега Дніпра. Але вони і так швидше за все його зітруть при відступі
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26.04.2022 09:13 Відповісти
І заперти також і себе?
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26.04.2022 09:16 Відповісти
Какой же бред. Зачем нам мосты взрывать на этом направлении если мы здесь готовим наступление? Херсон можно брать хоть сегодня, но главное это накопить силы для создания плацдарма на левом берегу Днепра. Потому что как-только мы начнем наступать сразу же перебросят технику с восточного направления. И логичнее что они сами подорвут этот мост. А если подорвут мост через Днепр тогда только на Новую Каховку наступать. А там все намного сложнее. Дамбу они вряд ли будут взрывать но сам город там на левом берегу и взять его будет очень сложно. Потому нам очень важен плацдарм со стороны Херсона и особенно мосты.
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26.04.2022 11:05 Відповісти
писали що було до пуя не тільки орків але і їх посіпак, тобто саботаж мав місце, а хто і як, тут прямо говорять дізнаєтеся як тільки так одразу.
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26.04.2022 08:46 Відповісти
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26.04.2022 08:01 Відповісти
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26.04.2022 08:05 Відповісти
В Омані були домовленості що південні частини України відійдуть до кацапів після триденної війни з захватом Києва та мирної угоди після цього. Але щось пішло не так. І зараз треба крутитись як вуж на пательні. І імідж воєна і домовленності з тим кому потрібно заглянути в шоколадний глазік.
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26.04.2022 09:14 Відповісти
І постійно пояснювати нам і своїм заклятим західним партнерам, що зброї мало, недостаньо, тупо ховаючи її по складах на заході країни і саботуючи її вчасну доставку на передову...
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26.04.2022 10:51 Відповісти
Не зупиняйтесь!
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26.04.2022 09:57 Відповісти
Так це вчора писали, чи допоки будуть за ці п"ять сіл говорити!???
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26.04.2022 11:00 Відповісти
 
 