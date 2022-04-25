УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10680 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
12 306 11

Російська артилерія знищила вщент селище Новотошківське. ВIДЕО З ДРОНУ

Російські окупанти захопили селище Новотошківське на Луганщині, водночас населений пункт вщент зруйновано.

Відео оприлюднив блогер Necro Mancer, передає Цензор.НЕТ.

#Новотошковское Луганская обл. после "освобождения" рашистами https://t.co/v40HMlRPRn #русскиймир pic.twitter.com/rWiCKC4Uxf

— Necro Mancer (@666_mancer) April 25, 2022

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбасі відбито 6 атак ворога. Знищено 4 танки, 5 артсистем, 13 одиниць бронетехніки, - ООС

Автор: 

Луганська область (4883)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
наша Стугночка (экспортная) ипашит рашистские танчики, как уток в тире! (видео 2 части)
https://twitter.com/i/status/1518676280362905602
показати весь коментар
25.04.2022 23:19
+6
ну, если там мирняка уже нет, то пусть наши гаубицами тренируются по захватчикам.
показати весь коментар
25.04.2022 23:25
+4
Це якийсь Маріуполь у мініатюрі... Хоча, що я верзу. Це саме те, що оті істоти роблять, саме те, що вони в змозі робити. Нищіти, руйнувати, вбивати.
показати весь коментар
25.04.2022 23:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
наша Стугночка (экспортная) ипашит рашистские танчики, как уток в тире! (видео 2 части)
https://twitter.com/i/status/1518676280362905602
показати весь коментар
25.04.2022 23:19 Відповісти
ну, если там мирняка уже нет, то пусть наши гаубицами тренируются по захватчикам.
показати весь коментар
25.04.2022 23:25 Відповісти
друзья давно вижу Джамала ,Али Хасана , Шевченко с Марика кто знает про их что ?
показати весь коментар
25.04.2022 23:27 Відповісти
І холодний Яр зник. Останнього разу заходив о 7 ранку 24 лютого...
показати весь коментар
25.04.2022 23:39 Відповісти
Яр заходил последний раз 9 марта в 12-35...
показати весь коментар
26.04.2022 00:01 Відповісти
джамал и Шевченко в оккупации - не узнаем до окончания войны, а акк Али деактивирован...(((
показати весь коментар
26.04.2022 00:03 Відповісти
Це якийсь Маріуполь у мініатюрі... Хоча, що я верзу. Це саме те, що оті істоти роблять, саме те, що вони в змозі робити. Нищіти, руйнувати, вбивати.
показати весь коментар
25.04.2022 23:31 Відповісти
А где рои дронов-камикадзе для уничтожения тех же сау ? Вокруг банковой и конченой заспы кружат ?
показати весь коментар
25.04.2022 23:43 Відповісти
та не..., там уже дивизионы Patriot развернуты......
показати весь коментар
26.04.2022 00:03 Відповісти
Так кортить взяти за шкірку всю українську вату і закинути в Новотошківське, щоб падлюки бачили що наробили своїми "путєн ввіді". І щоб відбудовували за хліб і воду!
показати весь коментар
26.04.2022 06:56 Відповісти
Стояли ми там на Бахмутській трасі, Оріхово-Новотошківка 16-17 роках.Срашно дивитись на "освобожденные" міста України.
показати весь коментар
26.04.2022 07:19 Відповісти
 
 