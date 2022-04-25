Російська артилерія знищила вщент селище Новотошківське. ВIДЕО З ДРОНУ
Російські окупанти захопили селище Новотошківське на Луганщині, водночас населений пункт вщент зруйновано.
Відео оприлюднив блогер Necro Mancer, передає Цензор.НЕТ.
#Новотошковское Луганская обл. после "освобождения" рашистами https://t.co/v40HMlRPRn #русскиймир pic.twitter.com/rWiCKC4Uxf— Necro Mancer (@666_mancer) April 25, 2022
Топ коментарі
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