Российская артиллерия уничтожила поселок Новотошковское. ВИДЕО С ДРОНА
Российские оккупанты захватили поселок Новотошковское на Луганщине, в то же время населенный пункт полностью разрушен.
Видео обнародовал блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.
#Новотошковское Луганская обл. после "освобождения" рашистами https://t.co/v40HMlRPRn #русскиймир pic.twitter.com/rWiCKC4Uxf— Necro Mancer (@666_mancer) April 25, 2022
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