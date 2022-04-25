Российская артиллерия уничтожила поселок Новотошковское. ВИДЕО С ДРОНА

Российские оккупанты захватили поселок Новотошковское на Луганщине, в то же время населенный пункт полностью разрушен.

Видео обнародовал блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.

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