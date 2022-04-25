РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9101 посетитель онлайн
Новости Видео Война
12 306 11

Российская артиллерия уничтожила поселок Новотошковское. ВИДЕО С ДРОНА

Российские оккупанты захватили поселок Новотошковское на Луганщине, в то же время населенный пункт полностью разрушен.

Видео обнародовал блогер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.

#Новотошковское Луганская обл. после "освобождения" рашистами https://t.co/v40HMlRPRn #русскиймир pic.twitter.com/rWiCKC4Uxf

— Necro Mancer (@666_mancer) April 25, 2022

Также читайте: В Кременной произошел взрыв во время совещания оккупантского "мэра" и силовиков-изменников. Есть много жертв

Автор: 

Луганская область (6501)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
наша Стугночка (экспортная) ипашит рашистские танчики, как уток в тире! (видео 2 части)
https://twitter.com/i/status/1518676280362905602
показать весь комментарий
25.04.2022 23:19
+6
ну, если там мирняка уже нет, то пусть наши гаубицами тренируются по захватчикам.
показать весь комментарий
25.04.2022 23:25
+4
Це якийсь Маріуполь у мініатюрі... Хоча, що я верзу. Це саме те, що оті істоти роблять, саме те, що вони в змозі робити. Нищіти, руйнувати, вбивати.
показать весь комментарий
25.04.2022 23:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
наша Стугночка (экспортная) ипашит рашистские танчики, как уток в тире! (видео 2 части)
https://twitter.com/i/status/1518676280362905602
показать весь комментарий
25.04.2022 23:19 Ответить
ну, если там мирняка уже нет, то пусть наши гаубицами тренируются по захватчикам.
показать весь комментарий
25.04.2022 23:25 Ответить
друзья давно вижу Джамала ,Али Хасана , Шевченко с Марика кто знает про их что ?
показать весь комментарий
25.04.2022 23:27 Ответить
І холодний Яр зник. Останнього разу заходив о 7 ранку 24 лютого...
показать весь комментарий
25.04.2022 23:39 Ответить
Яр заходил последний раз 9 марта в 12-35...
показать весь комментарий
26.04.2022 00:01 Ответить
джамал и Шевченко в оккупации - не узнаем до окончания войны, а акк Али деактивирован...(((
показать весь комментарий
26.04.2022 00:03 Ответить
Це якийсь Маріуполь у мініатюрі... Хоча, що я верзу. Це саме те, що оті істоти роблять, саме те, що вони в змозі робити. Нищіти, руйнувати, вбивати.
показать весь комментарий
25.04.2022 23:31 Ответить
А где рои дронов-камикадзе для уничтожения тех же сау ? Вокруг банковой и конченой заспы кружат ?
показать весь комментарий
25.04.2022 23:43 Ответить
та не..., там уже дивизионы Patriot развернуты......
показать весь комментарий
26.04.2022 00:03 Ответить
Так кортить взяти за шкірку всю українську вату і закинути в Новотошківське, щоб падлюки бачили що наробили своїми "путєн ввіді". І щоб відбудовували за хліб і воду!
показать весь комментарий
26.04.2022 06:56 Ответить
Стояли ми там на Бахмутській трасі, Оріхово-Новотошківка 16-17 роках.Срашно дивитись на "освобожденные" міста України.
показать весь комментарий
26.04.2022 07:19 Ответить
 
 