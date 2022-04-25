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В Кременной произошел взрыв во время совещания оккупантского "мэра" и силовиков-изменников. Есть много жертв

кремінна

Сегодня около 15.00 в захваченной российскими оккупантами Кременной Луганской области произошел мощный взрыв. Погибли силовики-изменники.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его словам, в Кременной в результате нарушения правил пожарной безопасности в горисполкоме произошел взрыв бытового газа.

По предварительным данным, в результате много погибших и раненых.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орки свое дело сделали. В Луганской области разрушены почти все больницы. Не работает ни одна аптека, - Гайдай. ФОТОрепортаж

"По странному стечению обстоятельств, взрыв газа произошел во время совещания так называемого "народного мэра" Кременной с предателями силовых структур. Говорят, что все, кто предал присягу на верность народу Украины, погибли", — сообщил Геращенко.

"Не сочувствуем и не скучаем!" – подчеркнул он.

Геращенко Антон (1438) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+130
Аби людям шибки у вікнах не побило...
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25.04.2022 18:32
+100
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25.04.2022 18:46
+84
ну ,как всегда...как сборище кацапни-так курение в неустановленном месте .
когда вы уже ,мля,накуритесь?
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25.04.2022 18:33
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це всього лише вибух газу...потрiбно менше смалити, манкурти)

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25.04.2022 19:52 Ответить
Москали их сами подорвали. Предателей не любят.
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25.04.2022 19:52 Ответить
Кому вручать теперь награду: Philip Morris, British American Tobacco, Japan Tobacco, Imperial Tobacco
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25.04.2022 19:59 Ответить
2:0 у пользу Креминной: сепар струк и исчё адин и имени нету. ПС. Не везет сепарам с Креминной.
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25.04.2022 20:00 Ответить
Благослови, господи, те окурки, которые взрывают предателей и кацапню. И прошу, господи, дай тем окуркам побольше сил и осторожности, шоб самим не спалиться
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25.04.2022 20:06 Ответить
Знову лівійці?
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25.04.2022 20:10 Ответить
хлопок и небольшое задымление с незначительным возгоранием
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25.04.2022 20:16 Ответить
Вот к чему приводит избыток газа - к хлопкам и задымлениям.
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25.04.2022 20:26 Ответить
та наши в****** МОН-50, не стоит заниматься эвфемизмами
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26.04.2022 00:06 Ответить
"Калибр" отсырел и не долетел до Одессы. ( Как версия)
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25.04.2022 20:28 Ответить
"Вы держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения, здоровья!"(с)

.....Здоровья, упс........
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25.04.2022 20:40 Ответить
Теперь отправились на нараду к кобздону😁
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25.04.2022 20:54 Ответить
Уламки газу були дуже гострі...
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25.04.2022 21:03 Ответить
Мінздрав попереджує: Куріння в недозволених місцях шкодить вашому здоров'ю.
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25.04.2022 21:52 Ответить
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25.04.2022 22:30 Ответить
Мабуть українські курили, а там написано : "Куріння вбиває !" А по українськи то читати не вміють, тільки на свайом скрєпном. От така ху№ня, малята...
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25.04.2022 22:40 Ответить
Пане добродію Єноте! Ваш вихід, любий друже!..

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25.04.2022 23:15 Ответить
З позиції Церкви шкодити власному та чужому здоров'ю - це гріх. Адже Бог, створивши людину, подарував їй життя, і нікому, навіть їй самій, не дозволив цього життя вкорочувати, відбирати. Він дав заповідь «Не вбий», дотримуючись якої, людство мало б жити у мирі, любові та злагоді. Свідома шкода своєму здоров'ю - це дія проти Бога, це свідоме нищення, повільне вбивство, а отже - гріх.
Часто від куріння страждає не лише сам курець, а й люди довкола нього.
Так шкода помножується і завдає зла й здоров'ю інших людей.
Що теж є неприпустимим з точки зору християнства.
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26.04.2022 00:30 Ответить
Покура знов засадили?
Ловко!
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26.04.2022 04:28 Ответить
Упс....
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26.04.2022 06:16 Ответить
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