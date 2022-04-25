В Кременной произошел взрыв во время совещания оккупантского "мэра" и силовиков-изменников. Есть много жертв

Сегодня около 15.00 в захваченной российскими оккупантами Кременной Луганской области произошел мощный взрыв. Погибли силовики-изменники.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его словам, в Кременной в результате нарушения правил пожарной безопасности в горисполкоме произошел взрыв бытового газа.

По предварительным данным, в результате много погибших и раненых.

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"По странному стечению обстоятельств, взрыв газа произошел во время совещания так называемого "народного мэра" Кременной с предателями силовых структур. Говорят, что все, кто предал присягу на верность народу Украины, погибли", — сообщил Геращенко.

"Не сочувствуем и не скучаем!" – подчеркнул он.