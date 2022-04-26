Гуманитарные организации ООН призывают предоставить Украине $2,25 млрд помощи
В понедельник гуманитарные организации ООН распространили новый призыв о предоставлении помощи Украине в объеме 2,25 млрд долларов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ООН.
Ранее через несколько дней после начала войны ООН призвала собрать для Украины 1 млрд долларов.
Отмечается, что из 44-миллионного населения в помощи нуждаются примерно 15,7 млн человек.
Почти 13 млн покинули свои дома, из них более 7 млн являются внутриперемещенными лицами, 5,2 млн пересекли границу с соседними странами.
2,25 млрд долларов, о которых идет речь в "обновленном призыве", должны быть направлены на помощь 8,7 млн человек, более половины из которых – женщины.
Помощь предусматривает, в частности, доставку гуманитарных грузов в наиболее пострадавшие районы и денежные выплаты перемещенным лицам.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
раша - военная преступница . РАШУ ИЗ ООН -ВОН.
Когда будут слушания про военные преступления раши - через 8 лет как с МН17? Не теряйте драгоценное время .