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Гуманитарные организации ООН призывают предоставить Украине $2,25 млрд помощи

оон

В понедельник гуманитарные организации ООН распространили новый призыв о предоставлении помощи Украине в объеме 2,25 млрд долларов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ООН.

Ранее через несколько дней после начала войны ООН призвала собрать для Украины 1 млрд долларов.

Отмечается, что из 44-миллионного населения в помощи нуждаются примерно 15,7 млн ​​человек.

Почти 13 млн покинули свои дома, из них более 7 млн ​​являются внутриперемещенными лицами, 5,2 млн пересекли границу с соседними странами.

2,25 млрд долларов, о которых идет речь в "обновленном призыве", должны быть направлены на помощь 8,7 млн ​​человек, более половины из которых – женщины.

Помощь предусматривает, в частности, доставку гуманитарных грузов в наиболее пострадавшие районы и денежные выплаты перемещенным лицам.

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ООН (4178) помощь (7822) Украина (44973)


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Пусть закликають, все равно все *******.
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26.04.2022 09:32 Ответить
Зеленский , посему раша до сих пор в Совете безопасности ООН ?

раша - военная преступница . РАШУ ИЗ ООН -ВОН.

Когда будут слушания про военные преступления раши - через 8 лет как с МН17? Не теряйте драгоценное время .
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26.04.2022 09:46 Ответить
 
 