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Количество беженцев из Украины приближается к 5,2 млн, - ООН

біженці,евакуація

Количество беженцев, выехавших из Украины с начала полномасштабного российского вторжения, составляет 5 186 744 человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такие данные по состоянию на 23 апреля приводит Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), передает Укринформ.

За апрель выехало более 1 151 000 украинцев, в то время как в марте страну покинули 3,4 миллиона человек.

Наибольшее количество украинцев выехало в Польшу, сейчас их там 2,9 млн. В Румынии - 774 094 человека, Венгрии - 489 754 человека, Молдове - 433 214 человек и в Словакии - 354 329 человек. По данным, предоставленным УВКБ властями России, в стране-агрессоре находятся 578 255 украинских беженцев.

Читайте также: Более 1 млн украинцев вернулись в страну от 24 февраля, - Шмыгаль

Автор: 

беженцы (1643) ООН (4177)


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Топ комментарии
+4
насильно вывозят десятками тысяч
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24.04.2022 20:21
+2
Из них более миллиона уже вернулись. Почему этого не говорят?
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24.04.2022 20:07
+2
Интересно, кто то подаст заявку чтобы отобрать у Обамы нобелевскую премию мира которую ему дали за то что сейчас происходит?
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24.04.2022 20:11
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Из них более миллиона уже вернулись. Почему этого не говорят?
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24.04.2022 20:07 Ответить
те, кто вернулся, это уже не беженцы. ООН их считать не должен
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24.04.2022 20:20 Ответить
Плоховато с логикой
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24.04.2022 21:17 Ответить
я вижу. аргументов-ноль.
просто злобный пук
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25.04.2022 12:05 Ответить
1
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25.04.2022 12:11 Ответить
Откуда у вас такие данные?
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24.04.2022 20:21 Ответить
очереди на границе в Украину - или ты тупо новости не читаешь
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24.04.2022 21:45 Ответить
Интересно, кто то подаст заявку чтобы отобрать у Обамы нобелевскую премию мира которую ему дали за то что сейчас происходит?
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24.04.2022 20:11 Ответить
Йому замість «Нобелівської премії» видати в'язку бананів.
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24.04.2022 20:24 Ответить
вам кацапам вязку говна скоро будут выдавать и то только зимой
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24.04.2022 21:47 Ответить
"в країні-агресорі знаходяться 578 255 українських біженців" - от цих ***** не пускати назад після перемоги в будь-якому випадку! А майно націоналізувати, реалізувати, а кошти розподілити між постраждалими! Тільки так!
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24.04.2022 20:16 Ответить
насильно вывозят десятками тысяч
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24.04.2022 20:21 Ответить
ты свинья кацапская что ты несешь падло !
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24.04.2022 21:48 Ответить
У ООН погибших в УКРАИНЕ ВООБЩЕ ПОНТЫ. .Зато беженнцев пол Украины.
Что они курят?
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24.04.2022 20:57 Ответить
Наверное, марихуану
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24.04.2022 21:18 Ответить
Их давно разогнать пора, а они все считают
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24.04.2022 21:19 Ответить
Бабы уезжают, но многие женщины остаются спасибо им огромное
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24.04.2022 22:30 Ответить
пусть уезжают все кто хотят тем более если с детьми - лучше спать в спортзале на раскладушке в германии чем в подвале на Азовстале
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25.04.2022 05:30 Ответить
 
 