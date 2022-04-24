Количество беженцев из Украины приближается к 5,2 млн, - ООН

Количество беженцев, выехавших из Украины с начала полномасштабного российского вторжения, составляет 5 186 744 человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такие данные по состоянию на 23 апреля приводит Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), передает Укринформ.

За апрель выехало более 1 151 000 украинцев, в то время как в марте страну покинули 3,4 миллиона человек.

Наибольшее количество украинцев выехало в Польшу, сейчас их там 2,9 млн. В Румынии - 774 094 человека, Венгрии - 489 754 человека, Молдове - 433 214 человек и в Словакии - 354 329 человек. По данным, предоставленным УВКБ властями России, в стране-агрессоре находятся 578 255 украинских беженцев.

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