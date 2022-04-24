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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Кількість біженців із України наближається до 5,2 мільйона, - ООН

біженці,евакуація

Кількість біженців, які виїхали з України від початку повномасштабного російського вторгнення, становить 5 186 744 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, такі дані станом на 23 квітня наводить Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ), передає Укрінформ.

За квітень виїхало понад 1 151 000 українців, тоді як у березні країну залишили 3,4 мільйона людей.

Найбільше українців виїхало до Польщі, нині їх там 2,9 млн. У Румунії - 774 094 особи, Угорщині - 489 754 особи, Молдові - 433 214 особи та у Словаччині - 354 329 осіб. За даними, наданими УВКБ владою росії, в країні-агресорі знаходяться 578 255 українських біженців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 1 млн українців повернулися до країни від 24 лютого, - Шмигаль

Автор: 

біженці (1871) ООН (3359)


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Топ коментарі
+4
насильно вывозят десятками тысяч
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24.04.2022 20:21
+2
Из них более миллиона уже вернулись. Почему этого не говорят?
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24.04.2022 20:07
+2
Интересно, кто то подаст заявку чтобы отобрать у Обамы нобелевскую премию мира которую ему дали за то что сейчас происходит?
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24.04.2022 20:11
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Из них более миллиона уже вернулись. Почему этого не говорят?
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24.04.2022 20:07 Відповісти
те, кто вернулся, это уже не беженцы. ООН их считать не должен
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24.04.2022 20:20 Відповісти
Плоховато с логикой
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24.04.2022 21:17 Відповісти
я вижу. аргументов-ноль.
просто злобный пук
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25.04.2022 12:05 Відповісти
1
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25.04.2022 12:11 Відповісти
Откуда у вас такие данные?
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24.04.2022 20:21 Відповісти
очереди на границе в Украину - или ты тупо новости не читаешь
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24.04.2022 21:45 Відповісти
Интересно, кто то подаст заявку чтобы отобрать у Обамы нобелевскую премию мира которую ему дали за то что сейчас происходит?
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24.04.2022 20:11 Відповісти
Йому замість «Нобелівської премії» видати в'язку бананів.
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24.04.2022 20:24 Відповісти
вам кацапам вязку говна скоро будут выдавать и то только зимой
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24.04.2022 21:47 Відповісти
"в країні-агресорі знаходяться 578 255 українських біженців" - от цих ***** не пускати назад після перемоги в будь-якому випадку! А майно націоналізувати, реалізувати, а кошти розподілити між постраждалими! Тільки так!
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24.04.2022 20:16 Відповісти
насильно вывозят десятками тысяч
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24.04.2022 20:21 Відповісти
ты свинья кацапская что ты несешь падло !
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24.04.2022 21:48 Відповісти
У ООН погибших в УКРАИНЕ ВООБЩЕ ПОНТЫ. .Зато беженнцев пол Украины.
Что они курят?
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24.04.2022 20:57 Відповісти
Наверное, марихуану
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24.04.2022 21:18 Відповісти
Их давно разогнать пора, а они все считают
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24.04.2022 21:19 Відповісти
Бабы уезжают, но многие женщины остаются спасибо им огромное
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24.04.2022 22:30 Відповісти
пусть уезжают все кто хотят тем более если с детьми - лучше спать в спортзале на раскладушке в германии чем в подвале на Азовстале
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25.04.2022 05:30 Відповісти
 
 