Кількість біженців із України наближається до 5,2 мільйона, - ООН
Кількість біженців, які виїхали з України від початку повномасштабного російського вторгнення, становить 5 186 744 особи.
Як інформує Цензор.НЕТ, такі дані станом на 23 квітня наводить Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ), передає Укрінформ.
За квітень виїхало понад 1 151 000 українців, тоді як у березні країну залишили 3,4 мільйона людей.
Найбільше українців виїхало до Польщі, нині їх там 2,9 млн. У Румунії - 774 094 особи, Угорщині - 489 754 особи, Молдові - 433 214 особи та у Словаччині - 354 329 осіб. За даними, наданими УВКБ владою росії, в країні-агресорі знаходяться 578 255 українських біженців.
Топ коментарі
+4 акаб акабіч
показати весь коментар24.04.2022 20:21
+2 Дмитрий Иванов #512538
показати весь коментар24.04.2022 20:07
+2 Valter Valter
показати весь коментар24.04.2022 20:11
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
просто злобный пук
Что они курят?