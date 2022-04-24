Кількість біженців із України наближається до 5,2 мільйона, - ООН

Кількість біженців, які виїхали з України від початку повномасштабного російського вторгнення, становить 5 186 744 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, такі дані станом на 23 квітня наводить Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ), передає Укрінформ.

За квітень виїхало понад 1 151 000 українців, тоді як у березні країну залишили 3,4 мільйона людей.

Найбільше українців виїхало до Польщі, нині їх там 2,9 млн. У Румунії - 774 094 особи, Угорщині - 489 754 особи, Молдові - 433 214 особи та у Словаччині - 354 329 осіб. За даними, наданими УВКБ владою росії, в країні-агресорі знаходяться 578 255 українських біженців.

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