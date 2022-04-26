Гуманітарні організації ООН закликають надати Україні $2,25 млрд допомоги
У понеділок гуманітарні організації ООН поширили новий заклик про надання допомоги Україні в обсязі 2,25 млрд доларів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ООН.
Раніше, через кілька днів після початку війни, ООН закликала зібрати для України 1 млрд доларів.
Зазначається, що із 44-мільйоного населення допомоги потребують приблизно 15,7 млн осіб.
Майже 13 млн покинули свої домівки, з них понад 7 млн є внутрішньо переміщеними особами, 5,2 млн перетнули кордон із сусідніми країнами.
2,25 млрд доларів, про які йдеться в "оновленому заклику", мають бути спрямовані на допомогу 8,7 млн осіб, більш як половина з яких – жінки.
Допомога передбачає, зокрема, доставку гуманітарних вантажів до найбільш постраждалих районів та грошові виплати переміщеним особам.
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Когда будут слушания про военные преступления раши - через 8 лет как с МН17? Не теряйте драгоценное время .