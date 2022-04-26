РФ пытается восполнить потери, обещая контрактникам заоблачные зарплаты и возможность мародерства. Список согласившихся, - разведка

После катастрофических потерь в Украине для восстановления боеспособности воинских частей российское командование всяческими методами пытается привлечь россиян к прохождению военной службы по контракту.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУР МО Украины.

"Если во временно оккупированных районах Украины проходит принудительная мобилизация мужчин и отправка их на верную смерть, то в центральных регионах страны-оккупанта на службу по контракту приглашают обещаниями высокой зарплаты, социальных льгот и возможности безнаказанного грабежа и мародерства", - говорится в сообщении украинских разведчиков. .

По данным военной разведки Украины, только в Центральном военном округе России за период январь – апрель 2022 года заключен 2861 контракт на прохождение военной службы. Стоит отметить, что большинство россиян, несмотря на вероятность гибели в Украине, побуждают к военной службе их родители и родственники. Вот такая загадочность русской души… возможность заработать на смерти родных.

Военная разведка Украины обнародует сведения о военнослужащих Центрального военного округа РФ, которые в течение января – апреля 2022 заключили контракт о военной службе и напоминают, что за преступления против территориальной целостности и населения Украины все военные преступники будут привлечены к ответственности.

Со списком почти 3000 мобилизованных вы можете ознакомиться здесь.

Также читайте: Взрывы в Приднестровье – спланированная провокация ФСБ, - ГУР Минобороны. ДОКУМЕНТ