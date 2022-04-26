РФ пытается восполнить потери, обещая контрактникам заоблачные зарплаты и возможность мародерства. Список согласившихся, - разведка
После катастрофических потерь в Украине для восстановления боеспособности воинских частей российское командование всяческими методами пытается привлечь россиян к прохождению военной службы по контракту.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУР МО Украины.
"Если во временно оккупированных районах Украины проходит принудительная мобилизация мужчин и отправка их на верную смерть, то в центральных регионах страны-оккупанта на службу по контракту приглашают обещаниями высокой зарплаты, социальных льгот и возможности безнаказанного грабежа и мародерства", - говорится в сообщении украинских разведчиков. .
По данным военной разведки Украины, только в Центральном военном округе России за период январь – апрель 2022 года заключен 2861 контракт на прохождение военной службы. Стоит отметить, что большинство россиян, несмотря на вероятность гибели в Украине, побуждают к военной службе их родители и родственники. Вот такая загадочность русской души… возможность заработать на смерти родных.
Военная разведка Украины обнародует сведения о военнослужащих Центрального военного округа РФ, которые в течение января – апреля 2022 заключили контракт о военной службе и напоминают, что за преступления против территориальной целостности и населения Украины все военные преступники будут привлечены к ответственности.
Со списком почти 3000 мобилизованных вы можете ознакомиться здесь.
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Єто пока контрактники...
Есть еще сомневающиеся и єтот % большой..
Когда уровень жизни на россии упадет то пойдут уже на контракт и те кто сомневался или те кто хочет заработать...
Если обьявят мобилизацию то пойдут алкаши и тд (но єто так)
На відміну від наших та кацапських гаубиць Д-30 або МСТА, які кладуть снаряд в круг радіусом 25м на максимальній відстані для ********** (24-30 км), натівські гаубиці кладуть снаряд в круг радіусом 5 метрів на відстані 40 км. Це і є легендарні "стандарти НАТО".
Тож всієї різниці для України та світу буде - в статистиці будуть не 100-1000 дохлих кацапів в день, а 1000-10000 в день.
а слабоумие+отвага - закончилось, это уже сложный характер, редкость...
Та замість мародерити - отримали 3,14-зди.
Такими темпами очень сложно создать ударные группировки прорыва, которые кардинально изменят ход войны в пользу Мордора. Но вполне позволят оказывать постоянное огневое давление и тактическое продавливание нашей обороны. Таким образом противник переводит войну в долгосрочную или т.н. ресурсную войну - войну на истощение. По очевидным причинам, это крайне невыгодно и опасно для Украины. Противостоять этому можно. Но это отдельная и очень неприятная тема разговора.
2. Для війни на виснаження потрібно, аби обидві сторони воювали приблизно однаковою зброєю. Як Німеччина та Антанта під час 1 світової війни - піхота з гвинтівками та артилерія якась. А чим через місяць будуть воювати "сторони" в Україні? Кацапам світять немодернізовані танки Т-72 та зняті зі зберігання Т-55 + БМП-1, іржаві та без оптики з електронікою. А Україна отримує модернізовані та нові танки з країн Східної Європи, вже є заявки на нові танки Леопард, ідуть сотнями гаубиці, які кладуть снаряд в круг 5 метрів на відстань 24-40 км (стандарт НАТО, до речі! - рашці до такої точності ніколи вже не дістатись).
Zомбі лізуть в Україну.
Їде "защіщіть рускоязичних"
и от дегенерата избавятся, и шанс на мешок лука есть