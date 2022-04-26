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Новости Агрессия России против Украины Война
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РФ пытается восполнить потери, обещая контрактникам заоблачные зарплаты и возможность мародерства. Список согласившихся, - разведка

мобілізація,примусова

После катастрофических потерь в Украине для восстановления боеспособности воинских частей российское командование всяческими методами пытается привлечь россиян к прохождению военной службы по контракту.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУР МО Украины.

"Если во временно оккупированных районах Украины проходит принудительная мобилизация мужчин и отправка их на верную смерть, то в центральных регионах страны-оккупанта на службу по контракту приглашают обещаниями высокой зарплаты, социальных льгот и возможности безнаказанного грабежа и мародерства", - говорится в сообщении украинских разведчиков. .

По данным военной разведки Украины, только в Центральном военном округе России за период январь – апрель 2022 года заключен 2861 контракт на прохождение военной службы. Стоит отметить, что большинство россиян, несмотря на вероятность гибели в Украине, побуждают к военной службе их родители и родственники. Вот такая загадочность русской души… возможность заработать на смерти родных.

Военная разведка Украины обнародует сведения о военнослужащих Центрального военного округа РФ, которые в течение января – апреля 2022 заключили контракт о военной службе и напоминают, что за преступления против территориальной целостности и населения Украины все военные преступники будут привлечены к ответственности.

Со списком почти 3000 мобилизованных вы можете ознакомиться здесь.

Также читайте: Взрывы в Приднестровье – спланированная провокация ФСБ, - ГУР Минобороны. ДОКУМЕНТ

армия РФ (19387) разведка (4181) мобилизация (2782)


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Топ комментарии
+29
Платить будут много, но не долго. И не всем. И не факт, что будут. Так что вперед, в пакеты.
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26.04.2022 11:10
+15
Душа рашиста = душа фашиста
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26.04.2022 11:13
+12
З мацкви і санкт-ленінграда - жодного.
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26.04.2022 11:11
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Висока зарплата це що чорний мішок чи може червоний особливим приготують.
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26.04.2022 11:09 Ответить
Багато вже зрозуміли, що іншим способом з раші нікуди не втекти. Хочуть здатися і жити, може ще й на шару кормитимуть, як рабів. Та їм не звикати
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26.04.2022 11:33 Ответить
Платить будут много, но не долго. И не всем. И не факт, что будут. Так что вперед, в пакеты.
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26.04.2022 11:10 Ответить
прикопають як скажених псів у вирвах від снарядів-це в кращому випадку, а ви пакет, пакет.
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26.04.2022 20:56 Ответить
З мацкви і санкт-ленінграда - жодного.
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26.04.2022 11:11 Ответить
Душа рашиста = душа фашиста
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26.04.2022 11:13 Ответить
Ось вам і санкції в дії, де ж шаленна інфляція, щоб ці бумажки рублі нічого не коштували, і зарплати в тому числі.!???
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26.04.2022 11:13 Ответить
Инерция в экономике большая. Нужны месяцы. Да и для глубинных кацапов, вливающих поллитра к полудню разница еще долго не будет критичной.
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26.04.2022 11:35 Ответить
Единственное что огорчает,что мяса будет больше..

Єто пока контрактники...
Есть еще сомневающиеся и єтот % большой..

Когда уровень жизни на россии упадет то пойдут уже на контракт и те кто сомневался или те кто хочет заработать...

Если обьявят мобилизацию то пойдут алкаши и тд (но єто так)
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26.04.2022 11:13 Ответить
В ближайшее время это не будет для ВСУ проблемой❗Сколько дикарей едут на дедовском железе❓Да пох сколько, нажал кнопку пуск и высокоточная ракета 💥❗👍
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26.04.2022 11:25 Ответить
Коли в тебе є MLRS M144 або MLRS M270 та гаубиці Дана, Сузанна та Цезар (або німецькі) - кількість кацапів в піхоті, на іржавих бмп-1 та танках Т-55 (а саджати на щось новіше вже не можуть - вже ідуть фотки битих кацапських танків Т-72 без динамічного захисту) - просто неважлива.

На відміну від наших та кацапських гаубиць Д-30 або МСТА, які кладуть снаряд в круг радіусом 25м на максимальній відстані для ********** (24-30 км), натівські гаубиці кладуть снаряд в круг радіусом 5 метрів на відстані 40 км. Це і є легендарні "стандарти НАТО".

Тож всієї різниці для України та світу буде - в статистиці будуть не 100-1000 дохлих кацапів в день, а 1000-10000 в день.
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26.04.2022 14:20 Ответить
А ми їм у відповідь: "Здавайтесь, ви оточені! Вас чекає сухий одяг, гарячий чай і наше "радушиє" !
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26.04.2022 11:17 Ответить
Хм 2868 не так много. Дураки начали заканчиваться ?
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26.04.2022 11:17 Ответить
Это только один Центральный округ
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26.04.2022 11:20 Ответить
дураков дохера, но осталось только слабоумие

а слабоумие+отвага - закончилось, это уже сложный характер, редкость...
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26.04.2022 11:21 Ответить
не багато, але і не мало
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26.04.2022 12:04 Ответить
То пишут, что ни кто не хочет и набрали всего 20 кацапов со всей центральной кацапии ,теперь уже другое . У нас так и продолжают сводки выдавать все кто хочет
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26.04.2022 11:22 Ответить
Це за січень-квітень, тобто статистика і за довоєнний період.
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26.04.2022 11:40 Ответить
Ну що тут говорити. Українська розвідка вона і є РОЗВІДКА. Так само як і Українська АРМІЯ.
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26.04.2022 11:24 Ответить
У стилі так - моргольської орди.
Та замість мародерити - отримали 3,14-зди.
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26.04.2022 11:24 Ответить
Ну так кацаподебилы видят по телевизору про "взятие Киева к 9 мая" и спешат к празднику. А получится на тот свет.
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26.04.2022 11:26 Ответить
200 000 руб/мес. - для РФ космическая зарплата. У них идет очень активная запись "на контракт" в армию Мордора. По оценкам оппозиционых блогеров-россиян, речь идет о 15 000-20 000 новых контрактников ежемесячно. Через месяц-два учебки, они пополняют ряды орков, воюющих в Украине.
Такими темпами очень сложно создать ударные группировки прорыва, которые кардинально изменят ход войны в пользу Мордора. Но вполне позволят оказывать постоянное огневое давление и тактическое продавливание нашей обороны. Таким образом противник переводит войну в долгосрочную или т.н. ресурсную войну - войну на истощение. По очевидным причинам, это крайне невыгодно и опасно для Украины. Противостоять этому можно. Но это отдельная и очень неприятная тема разговора.
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26.04.2022 11:31 Ответить
Через пару месяцев 200 000 ржубелей,превратятся в туалетные бумажки,печатать которые конечно можно,но стоить они будут не больше самого рулона этих изделий.
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26.04.2022 11:45 Ответить
Это слишком сложная мысль Там так сложно не думают.
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26.04.2022 12:51 Ответить
можно плотить мылом..макаронами в чемодане или венками)
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26.04.2022 14:17 Ответить
1. Ваші дані щодо темпів мобілізації "контрактників" - брехня. ЦВО за 3 місяці набрав 2800 осіб. А в ЦВО живе значна частина населення рашки. Ніяких 20к "контрактників" щомісячно вони не могли набрати навіть торік, коли війни ще не було, а зарплати вже обіцяли по 150'000. Дурню за кацапами повторюєте.
2. Для війни на виснаження потрібно, аби обидві сторони воювали приблизно однаковою зброєю. Як Німеччина та Антанта під час 1 світової війни - піхота з гвинтівками та артилерія якась. А чим через місяць будуть воювати "сторони" в Україні? Кацапам світять немодернізовані танки Т-72 та зняті зі зберігання Т-55 + БМП-1, іржаві та без оптики з електронікою. А Україна отримує модернізовані та нові танки з країн Східної Європи, вже є заявки на нові танки Леопард, ідуть сотнями гаубиці, які кладуть снаряд в круг 5 метрів на відстань 24-40 км (стандарт НАТО, до речі! - рашці до такої точності ніколи вже не дістатись).
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26.04.2022 14:29 Ответить
Контрактників у полон не варто брати.
Zомбі лізуть в Україну.
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26.04.2022 11:46 Ответить
Да то, что им обещают платить, всё досраки, их, тупо, *********. Знают, что скоро их всех или почти всех утилизируют в Украине.
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26.04.2022 11:49 Ответить
их возможности безбрежны целое море орков - на каждый квадратный метр по одному орку. лавина дойдет даже до ламанша. по моему.рузге всегда старается приукрасить обыденность. нету там никого, это приписка.
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26.04.2022 11:50 Ответить
ласкаво просимо до пекла шакали
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26.04.2022 11:50 Ответить
У списку - такий собі Батый Биче-Оолович.
Їде "защіщіть рускоязичних"
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26.04.2022 11:51 Ответить
А если " пропал без вести" , то похоронные не платят?
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26.04.2022 11:58 Ответить
треба завчасно порадувати рідних цих мародерів виславши їм похоронки
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26.04.2022 12:09 Ответить
быдла в мордоре много поэтому надо уничтожать технику без нее они мясо
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26.04.2022 12:15 Ответить
родственники длббв и алкашей играют в беспроигрышную лотерею.
и от дегенерата избавятся, и шанс на мешок лука есть
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26.04.2022 12:19 Ответить
і що характерно, всі орки з мухосранських зажопинських місцин, жодного з їхніх мААцкви чи підера...
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26.04.2022 12:21 Ответить
бо мацква та підер - це окрема країна всередині рашки. З мацкви та підера дохнути за контракт - ніхто не захоче. Навіть бомжі. Туди з всієї країни "за красивим життям" чи "заробити" їдуть за будь-якої можливості. І що, іти дохнути, коли важкою працею хоч якось "влаштувався в мацкві"?!? Нє, в масовку на ТВ, плескати сімонянчисі чи соловйову - без проблем, піде. А в армію?!? ха!
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26.04.2022 14:35 Ответить
Чурка на чурке сидит и бурятом погоняет.
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26.04.2022 12:30 Ответить
А якось той список можна засвітити на рашці? З попередженням-а ми то прийдемо до вас і ваших сімей...думаю ажіотаж як не впаде, то зменшиться ...
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26.04.2022 12:49 Ответить
Немає дурнів з центральних областей і північних,більшість поволжжя,урал,сибір. Ну що ж «ласкаво просимо» дурнів до чорного мішечка!!!
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26.04.2022 12:53 Ответить
трусы нюхать и ворованое сало с черещня мелитопольская для пиzzдоглаzzой твари с юрты завезенной в обмен на депортированных по классике украинцев на тарелках с голубой коемкой
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26.04.2022 14:16 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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26.04.2022 14:49 Ответить
Судя по фамилиям - самая настоящая ОРДА , идут грабить и убивать , а чмо кремлевское уверяет "мы один народ" . Будь ты проклят, кремлевский карлик !
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26.04.2022 15:27 Ответить
 
 