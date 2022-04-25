Взрывы в Приднестровье – спланированная провокация ФСБ, - ГУР Минобороны. ДОКУМЕНТ

Взрывы в помещении "Министерства государственной безопасности" непризнанного Приднестровья – спланированная провокация российского ФСБ.

Об этом заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В столице непризнанной "Приднестровской Молдавской республики" (ПМР) 25 апреля около 17:45 прогремела серия взрывов. Они прошли в помещении, где расположены офисы местного "Министерства государственной безопасности" и филиала российской "Федеральной службы безопасности" в ПМР."

В результате инцидента здание повреждено, окна выбиты. На улице рядом с помещением лежат предметы. Вероятно, использованы РПГ-22 и РПГ-27", - говорится в сообщении.

Впрочем, для руководства "ПМР" это событие не стало неожиданностью, отмечают в ГУР. Еще 22 апреля секретарь Госкомиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций ПМР Вадим Шмаленко обратился с письмом к председателю Каменского района Владимиру Бычкову. В нем говорилось о срочной (до 16:00 того же дня) подготовке сведений о наличии и местоположении "защищенного пункта управления гражданской обороны города". С указанием: наименование объекта, адреса размещения, типа защитного сооружения. В случае отсутствия такого пункта ставился вопрос о его срочном создании.

То есть, еще за три дня до инцидента, руководители "ПМР" уже готовились к его проведению и позаботились об обустройстве защищенного и комфортного бункера, объясняют разведчики.

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По мнению ГУР Минобороны, очевидно, что этот случай – одна из ряда провокативных мероприятий, организованных ФСБ для нагнетания панических и антиукраинских настроений. По замыслу авторов, они должны оправдать войну на территории Украины или привлечь ПМР к боевым действиям. Либо в качестве территории с определенным мобилизационным резервом, либо как территорию, с которой российские войска могут проводить атаки на украинскую территорию.

Напоминаем, что 22 апреля заместитель командующего войсками Центрального военного округа РФ, генерал-майор Рустам Миннекаев озвучил планы по непризнанной "ПМР". Он заявил, что у российской армии есть задача "установления полного контроля над Донбассом и южной Украиной". После этого оккупанті должны пробить коридор в непризнанную "ПМР", где "отмечаются факты притеснений русскоязычного населения".

По имеющейся в ГУР МО информации, ФСБ продолжит серию провокативных терактов на территории ПМР.

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