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Взрывы в Приднестровье – спланированная провокация ФСБ, - ГУР Минобороны. ДОКУМЕНТ

тирасполь,придністров'я

Взрывы в помещении "Министерства государственной безопасности" непризнанного Приднестровья – спланированная провокация российского ФСБ.

Об этом заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В столице непризнанной "Приднестровской Молдавской республики" (ПМР) 25 апреля около 17:45 прогремела серия взрывов. Они прошли в помещении, где расположены офисы местного "Министерства государственной безопасности" и филиала российской "Федеральной службы безопасности" в ПМР."

В результате инцидента здание повреждено, окна выбиты. На улице рядом с помещением лежат предметы. Вероятно, использованы РПГ-22 и РПГ-27", - говорится в сообщении.

Впрочем, для руководства "ПМР" это событие не стало неожиданностью, отмечают в ГУР. Еще 22 апреля секретарь Госкомиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций ПМР Вадим Шмаленко обратился с письмом к председателю Каменского района Владимиру Бычкову. В нем говорилось о срочной (до 16:00 того же дня) подготовке сведений о наличии и местоположении "защищенного пункта управления гражданской обороны города". С указанием: наименование объекта, адреса размещения, типа защитного сооружения. В случае отсутствия такого пункта ставился вопрос о его срочном создании.

Взрывы в Приднестровье – спланированная провокация ФСБ, - ГУР Минобороны 01

То есть, еще за три дня до инцидента, руководители "ПМР" уже готовились к его проведению и позаботились об обустройстве защищенного и комфортного бункера, объясняют разведчики.

Также читайте: В оккупированном РФ Приднестровье – взрывы в здании "МГБ" в Тирасполе. ФОТО

По мнению ГУР Минобороны, очевидно, что этот случай – одна из ряда провокативных мероприятий, организованных ФСБ для нагнетания панических и антиукраинских настроений. По замыслу авторов, они должны оправдать войну на территории Украины или привлечь ПМР к боевым действиям. Либо в качестве территории с определенным мобилизационным резервом, либо как территорию, с которой российские войска могут проводить атаки на украинскую территорию.

Напоминаем, что 22 апреля заместитель командующего войсками Центрального военного округа РФ, генерал-майор Рустам Миннекаев озвучил планы по непризнанной "ПМР". Он заявил, что у российской армии есть задача "установления полного контроля над Донбассом и южной Украиной". После этого оккупанті должны пробить коридор в непризнанную "ПМР", где "отмечаются факты притеснений русскоязычного населения".

По имеющейся в ГУР МО информации, ФСБ продолжит серию провокативных терактов на территории ПМР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты готовят диверсантов в непризнанном Приднестровье для их дальнейшего перебрасывания на территории Украины

взрыв (6772) Приднестровье (657) разведка (4179) ФСБ (1939)


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Топ комментарии
+10
Надеюсь, у Украины дойдут руки после освобождения наших территорий додавить этот голодный клоповник.
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25.04.2022 21:32
+7
так и представляю себе ползущую Санду, обвешанную гранатометами.......
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25.04.2022 21:28
+7
Этот прыщ по любому нужно удалить. Он нам в Украине нафиг не нужен.
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25.04.2022 21:34
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Мімікрія як вона є.
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25.04.2022 21:25 Ответить
так и представляю себе ползущую Санду, обвешанную гранатометами.......
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25.04.2022 21:28 Ответить
)))
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25.04.2022 21:34 Ответить
Надеюсь, у Украины дойдут руки после освобождения наших территорий додавить этот голодный клоповник.
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25.04.2022 21:32 Ответить
Этот прыщ по любому нужно удалить. Он нам в Украине нафиг не нужен.
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25.04.2022 21:34 Ответить
Якщо й не додавити, то склад у Ковбасній точно знищити.
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25.04.2022 21:42 Ответить
Думаю, его уже нужно раздавить, чтобы в будущем не создавал проблем
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25.04.2022 21:44 Ответить
Хай тільки сунуться потвори,от тоді дадуть нам підстави віджати склади з ************.Але вони і самі це розуміють,тому цей дешевий водевіль тільки для тупоголової орчої публіки,буря в стакані води.
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25.04.2022 21:33 Ответить
Основний клоповник не там. Давити потрібно зєлю коломойського і весь кагал.
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25.04.2022 21:38 Ответить
Из предпоследнего абзаца текста сообщения понятно, что в ПМР "утискають російськомовне населення". Поэтому Миннекаев - главный подозреваемый
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25.04.2022 21:50 Ответить
его давно надо демилитаризировать с помощью арты....
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25.04.2022 22:27 Ответить
Когда уже взорвутся склады российской армии в Приднестровье???
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25.04.2022 22:42 Ответить
Гіркін у телеграм каналі писав, що за його інформацією у Молдову везуть військових з Румунії. Можливо у Молдові готуються, щоб вдарити по Придністров'ю з двох боків разом з Україною
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25.04.2022 22:45 Ответить
Для початку два кацапські "гадюшики" - Прижніzтровя і Калінінград - варто негайно ізолювати. Блокада. А далі видно буде. . Трішечки диверсйіної роботи по інфраструктурі життєзабезпечення (техногенні аварії) і усьо...
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25.04.2022 23:37 Ответить
 
 