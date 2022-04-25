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В оккупированном РФ Приднестровье – взрывы в здании "МГБ" в Тирасполе. ФОТО

В здании так называемого "министерства государственной безопасности" оккупированного Россией Приднестровья раздался ряд взрывов.

Об этом сообщают местные СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Территория вокруг объекта оцеплена. У здания лежат пустые тубусы от реактивных противотанковых гранат РПГ-18 и РПГ-27.

СМИ сообщают о жертвах, но детали пока неизвестны.

Из-за взрывов повреждены окна в соседних зданиях. На место прибывают автомобили экстренных служб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Со стороны РФ возможны провокации на территории Приднестровья, - Генштаб ВСУ

В оккупированном РФ Приднестровье – взрывы в здании МГБ в Тирасполе 01
В оккупированном РФ Приднестровье – взрывы в здании МГБ в Тирасполе 02
В оккупированном РФ Приднестровье – взрывы в здании МГБ в Тирасполе 03

Автор: 

взрыв (6772) Приднестровье (657)


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Топ комментарии
+70
Давайте вгадаю...Молдавські нацисти притисняють російськомовних духовних страждальців? 30 років терплять притискання...
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25.04.2022 18:53
+59
мамалигу готували.. от так
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25.04.2022 18:53
+39
Ще одні курили не там де треба?
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25.04.2022 18:55
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***** розважається ....на своїх.
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25.04.2022 19:35 Ответить
Швидку бачили? 'Скорая помощь россии'' 😉😉😉Десь за рогом і ********* чергувала! 😂
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25.04.2022 19:38 Ответить
С этим гнойником(приднестровьем) надо срочно, что то делать.!! Кацапьё будет к нему пробиваться через Николаев и Одессу.
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25.04.2022 19:50 Ответить
От умнички. Молдоване поняли, что или к ним придут москальня рано или поздно, или они отвоюют свою землю у вонючих русских
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25.04.2022 19:57 Ответить
Цену себе набивают ушлепки - типа в Украину воевать не пойдем из-за того ,что и дома обстановка напряженная. Гондоны гондонами,а шарики работают. Знают, что с ЗСУ лучше не связываться.
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25.04.2022 20:00 Ответить
Оказывается, обстреляли из российского РПГ. Более того, в 17 часов, а жертв нет. Значит, людей вывели предварительно. Такая же поделка, и путло на Пасху в храме.
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25.04.2022 20:24 Ответить
файно, але мало
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25.04.2022 20:45 Ответить
Щурам скоротили підсос грошими. От вони і почали скорочувати своє поголів'я. Залишків на всіх не вистачає. Звідси і зажмурені цілими сім'ями банкіри, і скорочення особового складу терористів...
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25.04.2022 20:46 Ответить
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