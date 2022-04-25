В оккупированном РФ Приднестровье – взрывы в здании "МГБ" в Тирасполе. ФОТО

В здании так называемого "министерства государственной безопасности" оккупированного Россией Приднестровья раздался ряд взрывов.

Об этом сообщают местные СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Территория вокруг объекта оцеплена. У здания лежат пустые тубусы от реактивных противотанковых гранат РПГ-18 и РПГ-27.

СМИ сообщают о жертвах, но детали пока неизвестны.

Из-за взрывов повреждены окна в соседних зданиях. На место прибывают автомобили экстренных служб.

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