В оккупированном РФ Приднестровье – взрывы в здании "МГБ" в Тирасполе. ФОТО
В здании так называемого "министерства государственной безопасности" оккупированного Россией Приднестровья раздался ряд взрывов.
Об этом сообщают местные СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Территория вокруг объекта оцеплена. У здания лежат пустые тубусы от реактивных противотанковых гранат РПГ-18 и РПГ-27.
СМИ сообщают о жертвах, но детали пока неизвестны.
Из-за взрывов повреждены окна в соседних зданиях. На место прибывают автомобили экстренных служб.
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