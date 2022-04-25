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В окупованому РФ Придністров’ї - вибухи в будівлі "МДБ" в Тирасполі. ВІДЕО+ФОТО

В будівлі так званого "міністерства державної безпеки" окупованого Росією Придністров’я пролунав ряд вибухів.

Про це повідомляють тамтешні ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Територію довкола об’єкту очіплено. Біля будівлі лежать порожні тубуси від реактивних протитанкових гранат РПГ-18 и РПГ-27.

ЗМІ повідомляють про жертви, та деталі поки невідомі.

Через вибухи пошкоджено вікна в сусідніх будівлях. На місце прибувають автомобілі екстрених служб.

Читайте: Окупанти готують диверсантів у невизнаному Придністров'ї для подальшого перекидання їх на території України, - Генштаб

В окупованому РФ Придністров’ї - вибухи в будівлі МДБ в Тирасполі 01
В окупованому РФ Придністров’ї - вибухи в будівлі МДБ в Тирасполі 02
В окупованому РФ Придністров’ї - вибухи в будівлі МДБ в Тирасполі 03

Автор: 

вибух (4484) Придністров’я (474)


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Топ коментарі
+70
Давайте вгадаю...Молдавські нацисти притисняють російськомовних духовних страждальців? 30 років терплять притискання...
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25.04.2022 18:53
+59
мамалигу готували.. от так
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25.04.2022 18:53
+39
Ще одні курили не там де треба?
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25.04.2022 18:55
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***** розважається ....на своїх.
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25.04.2022 19:35 Відповісти
Швидку бачили? 'Скорая помощь россии'' 😉😉😉Десь за рогом і ********* чергувала! 😂
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25.04.2022 19:38 Відповісти
С этим гнойником(приднестровьем) надо срочно, что то делать.!! Кацапьё будет к нему пробиваться через Николаев и Одессу.
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25.04.2022 19:50 Відповісти
От умнички. Молдоване поняли, что или к ним придут москальня рано или поздно, или они отвоюют свою землю у вонючих русских
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25.04.2022 19:57 Відповісти
Цену себе набивают ушлепки - типа в Украину воевать не пойдем из-за того ,что и дома обстановка напряженная. Гондоны гондонами,а шарики работают. Знают, что с ЗСУ лучше не связываться.
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25.04.2022 20:00 Відповісти
Оказывается, обстреляли из российского РПГ. Более того, в 17 часов, а жертв нет. Значит, людей вывели предварительно. Такая же поделка, и путло на Пасху в храме.
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25.04.2022 20:24 Відповісти
файно, але мало
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25.04.2022 20:45 Відповісти
Щурам скоротили підсос грошими. От вони і почали скорочувати своє поголів'я. Залишків на всіх не вистачає. Звідси і зажмурені цілими сім'ями банкіри, і скорочення особового складу терористів...
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25.04.2022 20:46 Відповісти
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