В окупованому РФ Придністров’ї - вибухи в будівлі "МДБ" в Тирасполі. ВІДЕО+ФОТО
В будівлі так званого "міністерства державної безпеки" окупованого Росією Придністров’я пролунав ряд вибухів.
Про це повідомляють тамтешні ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
Територію довкола об’єкту очіплено. Біля будівлі лежать порожні тубуси від реактивних протитанкових гранат РПГ-18 и РПГ-27.
ЗМІ повідомляють про жертви, та деталі поки невідомі.
Через вибухи пошкоджено вікна в сусідніх будівлях. На місце прибувають автомобілі екстрених служб.
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