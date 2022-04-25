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Вибухи в Придністров'ї - спланована провокація ФСБ, - ГУР Міноборони. ДОКУМЕНТ

тирасполь,придністров'я

Вибухи у приміщенні "Міністерства державної безпеки" невизнаного Придністров'я - спланована провокація російського ФСБ.

Про це заявили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"В столиці невизнаної "Придністровської Молдавської республіки" (ПМР) 25 квітня близько 17:45 прогриміла серія вибухів. Вони відбулись у приміщенні, де розташовані офіси місцевого "Міністерства державної безпеки" та філіалу російської "Федеральної служби безпеки" в ПМР.

В результаті інциденту будівлю пошкоджено, вікна вибито. На вулиці поруч з приміщенням лежать предмети. Імовірно використані РПГ-22 та РПГ-27", - йдеться у повідомленні.

Втім, для керівництва "ПМР" ця подія не стала несподіванкою, зазначають у ГУР.  Ще 22 квітня секретар "Держкомісії з ліквідації надзвичайних ситуацій" "ПМР" Вадим Шмаленко звернувся з листом до голови Каменського району Володимира Бичкова. В ньому йшлось про термінову (до 16:00 того ж дня) підготовку відомостей про наявність та місце розташування "захищеного пункту управління цивільної оборони міста". З вказанням: найменування об’єкту, адреси розміщення, типу захисної споруди. В разі відсутності такого пункту, ставилось питання про його термінове створення.

Вибухи в Придністровї - спланована провокація ФСБ, - ГУР Міноборони 01

Тобто, ще за три дні до інциденту, керівники "ПМР" вже готувались до його проведення і подбали про облаштування захищеного і комфортного бункера, пояснюють розвідники.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованому РФ Придністров’ї - вибухи в будівлі "МДБ" в Тирасполі. ВІДЕО+ФОТО

На думку ГУР Міноборони, очевидно, що цей випадок – один з низки провокативних заходів, організованих ФСБ для нагнітання панічних та антиукраїнських настроїв. За задумом авторів, вони мають виправдати війну на території України, чи залучити "ПМР" до бойових дій. Або в якості території з певним мобілізаційним резервом, або ж як територію, з якої російські війська можуть проводити атаки на українську територію.

Нагадуємо, що 22 квітня заступник командувача військ Центрального військового округу РФ, генерал-майор Рустам Міннекаєв озвучив плани щодо невизнаної "ПМР". Він заявив, що російська армія має завдання "встановлення повного контролю над Донбасом та південною Україною". Після цього окупанти мають пробити коридор до невизнаної "ПМР", де "відзначаються факти утисків російськомовного населення".

За наявною у ГУР МО інформацією, ФСБ продовжить серію провокативних терактів на території "ПМР".

Також читайте: Окупанти готують диверсантів у невизнаному Придністров'ї для подальшого перекидання їх на території України, - Генштаб

Автор: 

вибух (4484) Придністров’я (474) розвідка (3866) ФСБ (1454)


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Топ коментарі
+10
Надеюсь, у Украины дойдут руки после освобождения наших территорий додавить этот голодный клоповник.
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25.04.2022 21:32
+7
так и представляю себе ползущую Санду, обвешанную гранатометами.......
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25.04.2022 21:28
+7
Этот прыщ по любому нужно удалить. Он нам в Украине нафиг не нужен.
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25.04.2022 21:34
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Мімікрія як вона є.
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25.04.2022 21:25 Відповісти
так и представляю себе ползущую Санду, обвешанную гранатометами.......
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25.04.2022 21:28 Відповісти
)))
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25.04.2022 21:34 Відповісти
Надеюсь, у Украины дойдут руки после освобождения наших территорий додавить этот голодный клоповник.
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25.04.2022 21:32 Відповісти
Этот прыщ по любому нужно удалить. Он нам в Украине нафиг не нужен.
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25.04.2022 21:34 Відповісти
Якщо й не додавити, то склад у Ковбасній точно знищити.
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25.04.2022 21:42 Відповісти
Думаю, его уже нужно раздавить, чтобы в будущем не создавал проблем
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25.04.2022 21:44 Відповісти
Хай тільки сунуться потвори,от тоді дадуть нам підстави віджати склади з ************.Але вони і самі це розуміють,тому цей дешевий водевіль тільки для тупоголової орчої публіки,буря в стакані води.
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25.04.2022 21:33 Відповісти
Основний клоповник не там. Давити потрібно зєлю коломойського і весь кагал.
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25.04.2022 21:38 Відповісти
Из предпоследнего абзаца текста сообщения понятно, что в ПМР "утискають російськомовне населення". Поэтому Миннекаев - главный подозреваемый
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25.04.2022 21:50 Відповісти
его давно надо демилитаризировать с помощью арты....
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25.04.2022 22:27 Відповісти
Когда уже взорвутся склады российской армии в Приднестровье???
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25.04.2022 22:42 Відповісти
Гіркін у телеграм каналі писав, що за його інформацією у Молдову везуть військових з Румунії. Можливо у Молдові готуються, щоб вдарити по Придністров'ю з двох боків разом з Україною
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25.04.2022 22:45 Відповісти
Для початку два кацапські "гадюшики" - Прижніzтровя і Калінінград - варто негайно ізолювати. Блокада. А далі видно буде. . Трішечки диверсйіної роботи по інфраструктурі життєзабезпечення (техногенні аварії) і усьо...
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25.04.2022 23:37 Відповісти
 
 