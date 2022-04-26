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ВСУ проведут военные учения на Черниговщине, местных жителей призвали не паниковать

навчання

В Черниговской области проведут военные учения 26 и 27 апреля. Жителей области предупредили о стрельбах и призывали не паниковать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Корюковской районной военной администрации в фейсбуке.

Учения Вооруженных сил Украины проведут на территории Менской территориальной громады. Местных жителей призывали не паниковать и сохранять спокойствие.

"Если вы будете слышать звуки выстрелов на территории громады, не паникуйте, сохраняйте спокойствие", - говорится в сообщении.

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военные учения (3459) Черниговщина (1485) ВСУ (6626)


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