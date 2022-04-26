ВСУ проведут военные учения на Черниговщине, местных жителей призвали не паниковать
В Черниговской области проведут военные учения 26 и 27 апреля. Жителей области предупредили о стрельбах и призывали не паниковать.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Корюковской районной военной администрации в фейсбуке.
Учения Вооруженных сил Украины проведут на территории Менской территориальной громады. Местных жителей призывали не паниковать и сохранять спокойствие.
"Если вы будете слышать звуки выстрелов на территории громады, не паникуйте, сохраняйте спокойствие", - говорится в сообщении.
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"Пф, знайшли чим лякати. А "Піони" будуть шмаляти? Бо без "Піонів", то якось не серйозно."