ЗСУ проведуть військові навчання на Чернігівщині, місцевих мешканців закликали не панікувати
У Чернігівській області проведуть військові навчання 26 та 27 квітня. Жителів області попередили про стрільби та закликали не панікувати.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Корюківської районної військової адміністрації у фейсбуці.
Навчання Збройних сил України проведуть на території Менської територіальної громади. Місцевих мешканців закликали не панікувати та зберігати спокій.
"Якщо ви будете чути звуки пострілів на території громади, не панікуйте, зберігайте спокій", - йдеться в повідомленні.
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"Пф, знайшли чим лякати. А "Піони" будуть шмаляти? Бо без "Піонів", то якось не серйозно."