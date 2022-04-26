Несмотря на запрет, в Москву прилетел самолет из Люблина. ФОТО
Несмотря на запрет авиасообщения, из РФ в Москву из Люблина прилетел чартер с немецкой регистрацией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на данные из Flightradar24.
Самолет прилетел во вторник утром и совершил посадку в московском аэропорту "Внуково". Борт вылетел из Польши, но имеет немецкую регистрацию.
Это первый самолет за время войны в Украину, улетевший из Европы в Россию.
"26 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш должен был посетить Российскую Федерацию. В Москве у генсека ООН запланированы встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и с президентом России Владимиром Путиным", - говорится в материале.
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