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Новости Агрессия России против Украины Война
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Несмотря на запрет, в Москву прилетел самолет из Люблина. ФОТО

Несмотря на запрет авиасообщения, из РФ в Москву из Люблина прилетел чартер с немецкой регистрацией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на данные из Flightradar24.

Самолет прилетел во вторник утром и совершил посадку в московском аэропорту "Внуково". Борт вылетел из Польши, но имеет немецкую регистрацию.

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Несмотря на запрет, в Москву прилетел самолет из Люблина 01
Несмотря на запрет, в Москву прилетел самолет из Люблина 02
Несмотря на запрет, в Москву прилетел самолет из Люблина 03

Это первый самолет за время войны в Украину, улетевший из Европы в Россию.

"26 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш должен был посетить Российскую Федерацию. В Москве у генсека ООН запланированы встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и с президентом России Владимиром Путиным", - говорится в материале.

запрет (1708) Польша (8435) россия (95687) самолет (3605) авиасообщение (794)


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Топ комментарии
+19
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26.04.2022 11:34
+11
Назад забере 40 дипломатів. І всьо, Германія буде давати зброю, раз їх образили.
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26.04.2022 11:36
+8
Шкода що росіянські ****** не збили його і не почали волати, що військовий літак збили
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26.04.2022 11:34
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Шкода що росіянські ****** не збили його і не почали волати, що військовий літак збили
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26.04.2022 11:34 Ответить
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26.04.2022 11:34 Ответить
в мене бомбить що 30 років до цього вони все пропускали і нічого не бачили... корупція тотальна
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26.04.2022 11:46 Ответить
30 років іх "жаліли", а тeпeр чeргову дозу коксу орки нe отримають. Чeрeз три дні стануть як овочі.
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26.04.2022 12:53 Ответить
санкции на чёрном рынке
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26.04.2022 11:55 Ответить
Та хай би той кокаїн їхав на рашку, навіщо його затримали?
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26.04.2022 13:39 Ответить
Шольц та Лінднер прилетіли інструкції отримувати
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26.04.2022 11:35 Ответить
Самолеты начали облетать Молдову.
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26.04.2022 11:35 Ответить
Та вони її з кінця лютого переважно облітають, разом з Україною...
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26.04.2022 11:44 Ответить
не заганяй....навіть з Кишинева в Стамбул рейси через Румунію гак дають
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26.04.2022 11:57 Ответить
Назад забере 40 дипломатів. І всьо, Германія буде давати зброю, раз їх образили.
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26.04.2022 11:36 Ответить
выперли кого-то и выкинули в родной говени, бо руцьке мир нигде накуй не нужен....
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26.04.2022 11:37 Ответить
Гутерриш скорее всего.
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26.04.2022 11:43 Ответить
4 травня кацапи мають сплатити відсотки по кредитах, інакше- дефолт.
Що привіз цей літак?
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26.04.2022 11:44 Ответить
Може ту русню із Хорватії...
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26.04.2022 11:44 Ответить
***, вони всі мають облітати Європу через північний полюс!
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26.04.2022 11:45 Ответить
санкції картинка для українців.від гейропи
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26.04.2022 11:52 Ответить
Привезли путлеру парабеллум?
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26.04.2022 11:54 Ответить
а підари по премію прилетіли
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26.04.2022 11:59 Ответить
по премію уйобки прилетіли,миротворці мля
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26.04.2022 12:05 Ответить
Если нельзя, но очень хочется $ то можно...
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26.04.2022 12:09 Ответить
 
 