Несмотря на запрет, в Москву прилетел самолет из Люблина. ФОТО

Несмотря на запрет авиасообщения, из РФ в Москву из Люблина прилетел чартер с немецкой регистрацией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на данные из Flightradar24.

Самолет прилетел во вторник утром и совершил посадку в московском аэропорту "Внуково". Борт вылетел из Польши, но имеет немецкую регистрацию.

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Это первый самолет за время войны в Украину, улетевший из Европы в Россию.

"26 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш должен был посетить Российскую Федерацию. В Москве у генсека ООН запланированы встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и с президентом России Владимиром Путиным", - говорится в материале.