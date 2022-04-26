Попри заборону в Москву прилетів літак із Любліна. ФОТО

Попри заборону авіасполучення з РФ в Москву з Любліна прилетів чартер із німецькою реєстрацією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда з посиланням на дані з Flightradar24.

Літак прилетів у вівторок зранку і здійснив посадку у московському аеропорту "Внуково". Борт вилетів з Польщі, проте має німецьку реєстрацію.

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Це перший літак за час війни в Україні, який полетів із Європи до Росії.

"26 квітня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш мав відвідати Російську Федерацію. У Москві в генсека ООН заплановані зустрічі з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим та з президентом Росії Володимиром Путіним", - йдеться у матеріалі.