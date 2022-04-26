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Попри заборону в Москву прилетів літак із Любліна. ФОТО
Попри заборону авіасполучення з РФ в Москву з Любліна прилетів чартер із німецькою реєстрацією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда з посиланням на дані з Flightradar24.
Літак прилетів у вівторок зранку і здійснив посадку у московському аеропорту "Внуково". Борт вилетів з Польщі, проте має німецьку реєстрацію.
Це перший літак за час війни в Україні, який полетів із Європи до Росії.
"26 квітня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш мав відвідати Російську Федерацію. У Москві в генсека ООН заплановані зустрічі з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим та з президентом Росії Володимиром Путіним", - йдеться у матеріалі.
Топ коментарі
+19 Йцу Кенг #461207
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+11 Микола Мазуренко
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+8 Артем #512840
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