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Попри заборону в Москву прилетів літак із Любліна. ФОТО

Попри заборону авіасполучення з РФ в Москву з Любліна прилетів чартер із німецькою реєстрацією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда з посиланням на дані з Flightradar24.

Літак прилетів у вівторок зранку і здійснив посадку у московському аеропорту "Внуково". Борт вилетів з Польщі, проте має німецьку реєстрацію.

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Попри заборону в Москву прилетів літак із Любліна 01
Попри заборону в Москву прилетів літак із Любліна 02
Попри заборону в Москву прилетів літак із Любліна 03

Це перший літак за час війни в Україні, який полетів із Європи до Росії.

"26 квітня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш мав відвідати Російську Федерацію. У Москві в генсека ООН заплановані зустрічі з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим та з президентом Росії Володимиром Путіним", - йдеться у матеріалі.

заборона (1455) Польща (8535) росія (65394) літак (2919) авіасполучення (3074)


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Топ коментарі
+19
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26.04.2022 11:34
+11
Назад забере 40 дипломатів. І всьо, Германія буде давати зброю, раз їх образили.
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26.04.2022 11:36
+8
Шкода що росіянські ****** не збили його і не почали волати, що військовий літак збили
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26.04.2022 11:34
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Шкода що росіянські ****** не збили його і не почали волати, що військовий літак збили
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26.04.2022 11:34 Відповісти
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26.04.2022 11:34 Відповісти
в мене бомбить що 30 років до цього вони все пропускали і нічого не бачили... корупція тотальна
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26.04.2022 11:46 Відповісти
30 років іх "жаліли", а тeпeр чeргову дозу коксу орки нe отримають. Чeрeз три дні стануть як овочі.
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26.04.2022 12:53 Відповісти
санкции на чёрном рынке
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26.04.2022 11:55 Відповісти
Та хай би той кокаїн їхав на рашку, навіщо його затримали?
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26.04.2022 13:39 Відповісти
Шольц та Лінднер прилетіли інструкції отримувати
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26.04.2022 11:35 Відповісти
Самолеты начали облетать Молдову.
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26.04.2022 11:35 Відповісти
Та вони її з кінця лютого переважно облітають, разом з Україною...
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26.04.2022 11:44 Відповісти
не заганяй....навіть з Кишинева в Стамбул рейси через Румунію гак дають
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26.04.2022 11:57 Відповісти
Назад забере 40 дипломатів. І всьо, Германія буде давати зброю, раз їх образили.
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26.04.2022 11:36 Відповісти
выперли кого-то и выкинули в родной говени, бо руцьке мир нигде накуй не нужен....
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26.04.2022 11:37 Відповісти
Гутерриш скорее всего.
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26.04.2022 11:43 Відповісти
4 травня кацапи мають сплатити відсотки по кредитах, інакше- дефолт.
Що привіз цей літак?
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26.04.2022 11:44 Відповісти
Може ту русню із Хорватії...
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26.04.2022 11:44 Відповісти
***, вони всі мають облітати Європу через північний полюс!
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26.04.2022 11:45 Відповісти
санкції картинка для українців.від гейропи
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26.04.2022 11:52 Відповісти
Привезли путлеру парабеллум?
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26.04.2022 11:54 Відповісти
а підари по премію прилетіли
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26.04.2022 11:59 Відповісти
по премію уйобки прилетіли,миротворці мля
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26.04.2022 12:05 Відповісти
Если нельзя, но очень хочется $ то можно...
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26.04.2022 12:09 Відповісти
 
 