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Новости Война
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Никто не заинтересован в начале Третьей мировой войны, - МИД Китая

веньбінь

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что страна не заинтересована в Третьей мировой войне. Там выступили за поддержку мирного урегулирования ситуации в Украине.

Об этом пишет Huanqiu, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

С соответствующим заявлением выступил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, отвечая на вопрос журналиста, согласна ли КНР с Россией, заявившей, что "мир сейчас сталкивается с реальной угрозой Третьей мировой войны": "Никто не хочет увидеть начало Третьей мировой войны. Мы надеемся , что все заинтересованные стороны будут проявлять спокойствие и сдержанность, предотвращать эскалацию ситуации, как можно быстрее достичь мира и не будут платить большую цену Европе и миру", - ответил он.

По словам официального представителя МИД Китая, в нынешней ситуации Украина и РФ должны сначала поддержать диалог и переговоры, чтобы предотвратить расширение и долгосрочное распространение конфликта.

Читайте: В конечном счете, Китаю придется сделать выбор относительно войны РФ против Украины, - Блинкен

"В то же время мы должны также задуматься над тем, почему Европа снова вошла в водоворот геополитических конфликтов более чем через 30 лет после окончания холодной войны, как построить сбалансированную, эффективную и устойчивую европейскую архитектуру безопасности и как укрепить глобальную систему управления безопасностью", - добавил он.

Китай (2991) россия (95687)


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Топ комментарии
+24
комуняки в кнр транслюють на державному телебаченні відеосюжети лугандону та телеканалів свинособак про "спецоперацію" в Україні. Червоні скоти!
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26.04.2022 11:58
+23
В Європі і без вас розберуться жовті нацисти ,пособники *****.
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26.04.2022 11:58
+23
Мразота Китайська!!! Так то Європа "увійшла у вир конфліктів" а з нелюдями рашисстами треба "домовлятись" .... мразота!!!
ЄС та Америка зробила великі помилки зростивши двох монстрів Китай та рфію, зміцнили їх фінансово.... це ВЕЛИКА ПОМИЛКА!
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26.04.2022 12:04
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Китай чекає, коли вже можна буде почати доїти усіх, і нас в тому числі.
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26.04.2022 11:57 Ответить
Вас он и не переставл доить. Иди лес туши.
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26.04.2022 12:25 Ответить
Доить он будет рашку.
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26.04.2022 12:32 Ответить
комуняки в кнр транслюють на державному телебаченні відеосюжети лугандону та телеканалів свинособак про "спецоперацію" в Україні. Червоні скоти!
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26.04.2022 11:58 Ответить
В Європі і без вас розберуться жовті нацисти ,пособники *****.
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26.04.2022 11:58 Ответить
Они не пособники *****.
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26.04.2022 12:33 Ответить
Так что едь косоглазый в мацкву и говори это Пу Куй Лу. Украина этот гандонизм не начинала.
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26.04.2022 11:58 Ответить
СуньВинь, так поясни це своїм партнерам із Свинособачиї
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26.04.2022 11:58 Ответить
Знищення раісі запорука більш стійкої архітектури миру у Європі.
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26.04.2022 12:00 Ответить
А хазяїн рашистів прокинувся.
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26.04.2022 12:00 Ответить
Найбільше нервує, коли хтось починає закликати до миру Україну! Це, як правило, ті лицеміри і недруги України
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26.04.2022 12:00 Ответить
"Чий Тайвань?"
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26.04.2022 12:01 Ответить
Это означает лишь то, что Китай знает, что пуйло уже решил применять я/о.
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26.04.2022 12:01 Ответить
То пошліть на.уй пуйла
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26.04.2022 12:01 Ответить
давайте начнем с того, что китаю не место в Совбезе ООН... это место принадлежит Тайваню... но а что касается поведения китая по отношению к агрессии расии против Украины, его оценки всего происходящего, то можно сказать - как страна китай является дешевой придорожной шалавой во всем... поэтому Украине надо сильно подумать или покупать дешевое дерьмо из вонючего китая, или установить дипотношения с Тайванем, плюнув при этом на точку зрения подземельной, купить пару-тройку высокотехнологичных заводов по производству чипов и работать... а мнение трахамонии по поводу китая - это мнение горножителя, впервые увидевшего унитаз в 30 лет и так и не понявшего его назначения - то ли воду пить, то ли воду смывать...
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26.04.2022 12:02 Ответить
А как, это по-китайски мирное урегулирование?
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26.04.2022 12:02 Ответить
Сунь Цзы-Жопу подотри.
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26.04.2022 12:02 Ответить
китайози отримують бабло від путлера і будуть підтримувати диктаторський режим, бо китай також диктаторський
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26.04.2022 12:03 Ответить
Мразота Китайська!!! Так то Європа "увійшла у вир конфліктів" а з нелюдями рашисстами треба "домовлятись" .... мразота!!!
ЄС та Америка зробила великі помилки зростивши двох монстрів Китай та рфію, зміцнили їх фінансово.... це ВЕЛИКА ПОМИЛКА!
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26.04.2022 12:04 Ответить
Китай как раз нет.
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26.04.2022 12:35 Ответить
цей вузько-глазий голуб миру не хоче там пояснити, чому Фінляндія і Швеція мають право бути в НАТО, і це ніяк не становить загрозу для Китаю, а от Українці не мають право, бо це бач загроза для *стабільності*... продажні лицеміри і підсоси бункерного
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26.04.2022 12:05 Ответить
Жовтипикі краще б не чесали язиками без толку а навели порядки в своїй кацапській провінції. А то так самі себе можуть наї#ати. Хитрозроблені дуже.
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26.04.2022 12:07 Ответить
Коли в тебе в хаті пожежа - її гасять, а не вмовляють потухнути...
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26.04.2022 12:07 Ответить
Хитро жопі китайці,ідіть на х.. за кораблем)ці паскуди дали добро на війну рашці і тепер вони стурбовані *****.
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26.04.2022 12:07 Ответить
Водночас ми повинні також замислитися над тим, чому Європа знову увійшла у вир геополітичних конфліктів більш ніж через 30 років після закінчення холодної війни
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Так это Европа виновата, что у них под боком бешеная обизяна с ядерной гранатой беснуется?! Китайцы сцутся, что диктатура оказалось не такой уж и эффективной, когда демократия встает с уютного дивана и начинает действовать.
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26.04.2022 12:08 Ответить
Китаю, конечно, комфортно сейчас. Из-за войны в Украине мир забыл про расследование причины ковида, Китай пока еще де-факто, но не де-юре оттяпал себе Сибирь аж до Урала. Путлер гонит по бросовой цене нефть и газ. Но это не тот случай, когда надо долго сидеть у реки и ждать проплывающего мимо трупа врага. Захватите путлера и отдайте его в руки международного трибунала и весь мир согласится что "Сибирьваш".
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26.04.2022 12:09 Ответить
Опять сказки про искуственный ковид.
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26.04.2022 12:36 Ответить
Щось мені здається що ***** не буде кидати ядрьоні бімби. Вони вже на території України. Це наші АС. Їх і використає для ядерної катастрофи.
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26.04.2022 12:10 Ответить
То есть - будет все-таки "бомбить Воронеж"?
Для этого ему сначала нужно издать указ запрещающий синоптикам направлять ветер хотя бы в сторону кремля
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26.04.2022 12:35 Ответить
Еще один диванный знаток.
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26.04.2022 12:39 Ответить
А *****!?
***** спитали ?
Коротко
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
Слава нації
Смерть москалям
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26.04.2022 12:11 Ответить
Китай хоче під шумок віджати Тайвань, замість того щоб вернути свій Уссурійський край (який москалі віджали в нього втіхаря під час опіумної війни). Дурість і близорукість, звичайно
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26.04.2022 12:13 Ответить
Китайози типу найхитріші: і вашим і нашим. Комуняки , одне слов
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26.04.2022 12:14 Ответить
Не комуняки а именно азиаты. Это чисто азиатский менталитет.
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26.04.2022 12:38 Ответить
Воно натякає, що демократичні системи призводять до конфлікту в Європі і треба будувати щось таке, як у них. Іди ти в глибоку печеру зі своїм тоталітаризмом і знищенням незгодних ванвенбвень, з такими пропозиціями.
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26.04.2022 12:15 Ответить
Китайські ЗМІ для свого населення транслюють ту саму пропаганду з москви тільки із своїм перекладом.І вони задовго до початку війни знали про це ,готувалися,за рік китайська державна корпорація ССЕС накопичила історичні рекорди продовольства.
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26.04.2022 12:16 Ответить
Кацапи з уйлом зацікавлені. Вони ні на що більше не здатні. Тільки грабувати, гвалтувати, здихати.
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26.04.2022 12:16 Ответить
Судя по всему, назревает не Третья мировая, а российско-мировая, так как даже Ын наверное не такой дебил, чтобы на практике впрягаться за "братских" кремлевских товарищей.
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26.04.2022 12:19 Ответить
Так 3 мировая уже началась.... И х-ло очень в ней заинтересовано....
Тормозишь узкоглазый...
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26.04.2022 12:19 Ответить
Кактай - лжецы и лицемеры. вам НИКТО не верит, коммуняки желтомордые. Вам то же надо санкций насыпать по самое небалуй.
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26.04.2022 12:21 Ответить
Якщо я вірно зрозумів зміст того що сказав шановний дипломат, то Україні і Європі запропоновано здатися і виконати умови РФ і ще однієї великої країни і тоді світ знову буде стабільним. Але це буде стабільність кладовища
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26.04.2022 12:23 Ответить
Нет. Ты услышал то что хотел услышать
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26.04.2022 12:37 Ответить
Не думаю, что вы правы. Ключевая фраза тут - "Ніхто не хоче побачити початок Третьої світової війни. Ми сподіваємося, що всі зацікавлені сторони виявлятимуть спокій і стриманість, запобігатимуть ескалації ситуації, якнайшвидше досягнуть миру і не платитимуть великої ціни Європі та світу". Давят Китайцы на рфию...
Это принципиально новая тема в китайской риторике...
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26.04.2022 12:44 Ответить
Не думаю що ви праві. Ті хто хоче сказати той зміст, що в вашому коментарі, і говорять іншими словами, і діють інакше
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26.04.2022 16:40 Ответить
От саме Китай і зацікавлений у третій світовій. Захід буде ослаблений і потрапить в ще більшу економічну залежність від Китаю, а рашка взагалі увесь схід віддасть китайцям - чи сама, чи її навіть питати не будуть, чи взагалі не буде кого питати.
В інтересах Китаю - найбільш кривава й виснажлива війна, в ідеалі з обмеженим використанням ядерної зброї.
Щоб цьому запобігти, весь цивілізований світ (разом навіть з Німеччиною, маю таку надію) повинен допомогти якомога швидше і з меншими втратами демілітарізувати оркостан і позбавити ядерної зброї.
Але - жодних ілюзій. Після перемоги над рашкою мир буде недовгий, зіткнення цивілізованого світу з КНР+КНДР+іншими людожерами неминуче.
До речі, Байден це добре розуміє, уся його зовнішня політика - це підготовка протистояння демократій з ї*анутими.
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26.04.2022 12:30 Ответить
Эти желтые обезьяны и дали благословение на войну, твари.
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26.04.2022 12:40 Ответить
...крім Китаю, але якось так збоку... піждьомс-с...
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26.04.2022 12:43 Ответить
Поки ці красносракі вилупки не наштампували ядерних ракет, США має знищити їх економічно, тим більш, що для цього навіть напружуватися особливо не потрібно
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26.04.2022 12:47 Ответить
Как это НИКТО?
***** давно мечтает утащить с собой в "рай" (по факту в АД) кучу народа, одному страшно помирать (надеется своими РАБАМИ ЫМПЕРИИ и там "руководить")!
Когда фарон умирал, убивали его рабов (приближенных и жен) и тоже хоронили вместе с ним (чтоб было куму прислуживать и ублажать на "том свете")!
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26.04.2022 12:51 Ответить
Вся умеренность и разумность Китая показана в этом конфликте. Нету там мозгов ни на грамм. Короче, не быть Китаю мировым гегемоном с таким поведением.
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26.04.2022 12:51 Ответить
все просто, Си Цзиньпин должен приехать в Москву и отпустить три крепких шалбана Путину, и сказать по украински "Вова, ніколи знов, інакше Сибір наш"
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26.04.2022 13:07 Ответить
так,ви просто хотіли трохи наших чорноземів руками рашистів придбати в стилі гібридної війни...Моторсіч,деякі порти...
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26.04.2022 13:20 Ответить
"Водночас ми повинні також замислитися над тим, чому Європа знову увійшла у вир геополітичних конфліктів більш ніж через 30 років після закінчення холодної війни, як побудувати збалансовану, ефективну та стійку європейську архітектуру безпеки та як зміцнити глобальну систему управління безпекою", - додав він. - КИТАЙСЬКИЙ У-Є- БАН, так це ЄВРОПА НАРУШИЛА ХЕЛЬСІНСЬКИЙ АКТ, БУДАПЕШТСЬКИЙ МЕМОРАНДУМ про недоторканість границь , а чи рашистське куйло, котре перед олімпіадою в Китаї благословив КИТАЙСЬКИЙ У-Є-БАН ?Китай за рашистським коритом.
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26.04.2022 15:03 Ответить
Fuck Prc
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26.04.2022 15:46 Ответить
 
 