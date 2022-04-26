Никто не заинтересован в начале Третьей мировой войны, - МИД Китая
В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что страна не заинтересована в Третьей мировой войне. Там выступили за поддержку мирного урегулирования ситуации в Украине.
Об этом пишет Huanqiu, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
С соответствующим заявлением выступил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, отвечая на вопрос журналиста, согласна ли КНР с Россией, заявившей, что "мир сейчас сталкивается с реальной угрозой Третьей мировой войны": "Никто не хочет увидеть начало Третьей мировой войны. Мы надеемся , что все заинтересованные стороны будут проявлять спокойствие и сдержанность, предотвращать эскалацию ситуации, как можно быстрее достичь мира и не будут платить большую цену Европе и миру", - ответил он.
По словам официального представителя МИД Китая, в нынешней ситуации Украина и РФ должны сначала поддержать диалог и переговоры, чтобы предотвратить расширение и долгосрочное распространение конфликта.
"В то же время мы должны также задуматься над тем, почему Европа снова вошла в водоворот геополитических конфликтов более чем через 30 лет после окончания холодной войны, как построить сбалансированную, эффективную и устойчивую европейскую архитектуру безопасности и как укрепить глобальную систему управления безопасностью", - добавил он.
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ЄС та Америка зробила великі помилки зростивши двох монстрів Китай та рфію, зміцнили їх фінансово.... це ВЕЛИКА ПОМИЛКА!
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Так это Европа виновата, что у них под боком бешеная обизяна с ядерной гранатой беснуется?! Китайцы сцутся, что диктатура оказалось не такой уж и эффективной, когда демократия встает с уютного дивана и начинает действовать.
Для этого ему сначала нужно издать указ запрещающий синоптикам направлять ветер хотя бы в сторону кремля
***** спитали ?
Коротко
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
Слава нації
Смерть москалям
Тормозишь узкоглазый...
Это принципиально новая тема в китайской риторике...
В інтересах Китаю - найбільш кривава й виснажлива війна, в ідеалі з обмеженим використанням ядерної зброї.
Щоб цьому запобігти, весь цивілізований світ (разом навіть з Німеччиною, маю таку надію) повинен допомогти якомога швидше і з меншими втратами демілітарізувати оркостан і позбавити ядерної зброї.
Але - жодних ілюзій. Після перемоги над рашкою мир буде недовгий, зіткнення цивілізованого світу з КНР+КНДР+іншими людожерами неминуче.
До речі, Байден це добре розуміє, уся його зовнішня політика - це підготовка протистояння демократій з ї*анутими.
***** давно мечтает утащить с собой в "рай" (по факту в АД) кучу народа, одному страшно помирать (надеется своими РАБАМИ ЫМПЕРИИ и там "руководить")!
Когда фарон умирал, убивали его рабов (приближенных и жен) и тоже хоронили вместе с ним (чтоб было куму прислуживать и ублажать на "том свете")!