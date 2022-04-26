Никто не заинтересован в начале Третьей мировой войны, - МИД Китая

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что страна не заинтересована в Третьей мировой войне. Там выступили за поддержку мирного урегулирования ситуации в Украине.

Об этом пишет Huanqiu, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

С соответствующим заявлением выступил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, отвечая на вопрос журналиста, согласна ли КНР с Россией, заявившей, что "мир сейчас сталкивается с реальной угрозой Третьей мировой войны": "Никто не хочет увидеть начало Третьей мировой войны. Мы надеемся , что все заинтересованные стороны будут проявлять спокойствие и сдержанность, предотвращать эскалацию ситуации, как можно быстрее достичь мира и не будут платить большую цену Европе и миру", - ответил он.

По словам официального представителя МИД Китая, в нынешней ситуации Украина и РФ должны сначала поддержать диалог и переговоры, чтобы предотвратить расширение и долгосрочное распространение конфликта.

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"В то же время мы должны также задуматься над тем, почему Европа снова вошла в водоворот геополитических конфликтов более чем через 30 лет после окончания холодной войны, как построить сбалансированную, эффективную и устойчивую европейскую архитектуру безопасности и как укрепить глобальную систему управления безопасностью", - добавил он.