Ніхто не зацікавлений у початку Третьої світової війни, - МЗС Китаю
У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що країна не зацікавлена у Третій світовій війні. Там виступили за підтримку мирного врегулювання ситуації в Україні.
Про це пише Huanqiu,інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
З відповідною заявою виступив офіційний представник МЗС Китаю Ван Веньбінь, відповідаючи на питання журналіста, чи згодна КНР з Росією, яка заявила, що "світ наразі стикається з реальною загрозою Третьої світової війни": "Ніхто не хоче побачити початок Третьої світової війни. Ми сподіваємося, що всі зацікавлені сторони виявлятимуть спокій і стриманість, запобігатимуть ескалації ситуації, якнайшвидше досягнуть миру і не платитимуть великої ціни Європі та світу", - відповів він.
За словами офіційного представника МЗС Китаю, в нинішній ситуації Україна та РФ повинні спочатку підтримати діалог і переговори, щоб запобігти розширенню та довгостроковому поширенню конфлікту.
"Водночас ми повинні також замислитися над тим, чому Європа знову увійшла у вир геополітичних конфліктів більш ніж через 30 років після закінчення холодної війни, як побудувати збалансовану, ефективну та стійку європейську архітектуру безпеки та як зміцнити глобальну систему управління безпекою", - додав він.
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ЄС та Америка зробила великі помилки зростивши двох монстрів Китай та рфію, зміцнили їх фінансово.... це ВЕЛИКА ПОМИЛКА!
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Так это Европа виновата, что у них под боком бешеная обизяна с ядерной гранатой беснуется?! Китайцы сцутся, что диктатура оказалось не такой уж и эффективной, когда демократия встает с уютного дивана и начинает действовать.
Для этого ему сначала нужно издать указ запрещающий синоптикам направлять ветер хотя бы в сторону кремля
***** спитали ?
Коротко
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
Слава нації
Смерть москалям
Тормозишь узкоглазый...
Это принципиально новая тема в китайской риторике...
В інтересах Китаю - найбільш кривава й виснажлива війна, в ідеалі з обмеженим використанням ядерної зброї.
Щоб цьому запобігти, весь цивілізований світ (разом навіть з Німеччиною, маю таку надію) повинен допомогти якомога швидше і з меншими втратами демілітарізувати оркостан і позбавити ядерної зброї.
Але - жодних ілюзій. Після перемоги над рашкою мир буде недовгий, зіткнення цивілізованого світу з КНР+КНДР+іншими людожерами неминуче.
До речі, Байден це добре розуміє, уся його зовнішня політика - це підготовка протистояння демократій з ї*анутими.
***** давно мечтает утащить с собой в "рай" (по факту в АД) кучу народа, одному страшно помирать (надеется своими РАБАМИ ЫМПЕРИИ и там "руководить")!
Когда фарон умирал, убивали его рабов (приближенных и жен) и тоже хоронили вместе с ним (чтоб было куму прислуживать и ублажать на "том свете")!