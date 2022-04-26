Ніхто не зацікавлений у початку Третьої світової війни, - МЗС Китаю

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що країна не зацікавлена у Третій світовій війні. Там виступили за підтримку мирного врегулювання ситуації в Україні.

Про це пише Huanqiu,інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

З відповідною заявою виступив офіційний представник МЗС Китаю Ван Веньбінь, відповідаючи на питання журналіста, чи згодна КНР з Росією, яка заявила, що "світ наразі стикається з реальною загрозою Третьої світової війни": "Ніхто не хоче побачити початок Третьої світової війни. Ми сподіваємося, що всі зацікавлені сторони виявлятимуть спокій і стриманість, запобігатимуть ескалації ситуації, якнайшвидше досягнуть миру і не платитимуть великої ціни Європі та світу", - відповів він.

За словами офіційного представника МЗС Китаю, в нинішній ситуації Україна та РФ повинні спочатку підтримати діалог і переговори, щоб запобігти розширенню та довгостроковому поширенню конфлікту.

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"Водночас ми повинні також замислитися над тим, чому Європа знову увійшла у вир геополітичних конфліктів більш ніж через 30 років після закінчення холодної війни, як побудувати збалансовану, ефективну та стійку європейську архітектуру безпеки та як зміцнити глобальну систему управління безпекою", - додав він.