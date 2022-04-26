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Новости Санкции против России
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Польша ввела санкции против "Газпрома" и "НОВАТЭК"

рф,санкції

Министерство внутренних дел Польши ввело санкции против ПАО "Газпром", ПАО "НОВАТЭК", а также в отношении его местной дочерней компании Novatek Green Energy Sp. z o.o. (Краков).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Санкции в отношении "НОВАТЭКа" предусматривают заморозку активов, а в отношении его краковской "дочки" - еще и исключение из процедур госзакупок.

Санкции в отношении ПАО "Газпром", являющегося владельцем 48% акций польской компании - совладельца газопровода Ямал-Европа STG EuRoPol GAZ SA, - заморозка осуществления прав на акции и другие ценные бумаги, заморозка дивидендов.

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26.04.2022 12:19 Ответить
 
 