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Новини Санкції проти Росії
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Польща запровадила санкції проти "Газпрому" та "НОВАТЕК"

рф,санкції

Міністерство внутрішніх справ Польщі запровадило санкції проти ПАТ "Газпром", ПАТ "НОВАТЕК", а також щодо його місцевої дочірньої компанії Novatek Green Energy Sp. z o.o. (Краків).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Санкції стосовно "НОВАТЕКа" передбачають замороження активів, а стосовно його краківської "дочки" - ще й виключення із процедур держзакупівель.

Санкції стосовно ПАТ "Газпром", який є власником 48% акцій польської компанії - співвласника газогону Ямал-Європа STG EuRoPol GAZ SA, - замороження здійснення прав на акції та інші цінні папери, замороження дивідендів.

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26.04.2022 12:19 Відповісти
 
 