РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4427 посетителей онлайн
Новости Санкции против России Война
7 743 15

Туроператор TUI просит отели Турции отменить броню турфирм с российскими владельцами

турция

Большой туроператор TUI попросил отели в Турции отменить бронирование ряда туристических фирм, среди владельцев которых россияне.

Об этом пишет издание Turizm Gazetesi, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ".

Как пишет издание, соответствующее письмо распространила компания Tantur – партнер TUI. Письмо касается сотрудничества с туроператорами из стран Балтии – TI Travel LLC, TI Baltics SIA и Borublita.

"Цель этого письма, сообщить вам, что все операции компании Tantur в Турции для TI Travel LLC, TI Baltics SIA ve Borublita Holdings Limited прекращены. Сообщаем о прекращении новых запросов на бронирование по любой операции, связанной с TI Travel LLC, действие контракта, подписанного между вашей гостиницей и компанией Tantur по TI Baltics SIA и Borublita, было прекращено согласно 9-й статье контракта", — говорится в письме, копию которого приводит Turizm Gazetesi.

Несмотря на то, что они работают на европейском рынке, среди владельцев этих компаний есть россияне и сотрудничество с ними связано с рисками санкций.

Поэтому Tantur просит отели не принимать клиентов этих компаний и отменить бронирование.

Читайте: Николаев готовится к нападению или осаде, - мэр Сенкевич

Положение будет действовать до 31 мая, после чего 20 числа каждого месяца будет появляться информация об аннуляциях на следующий месяц.

гостиницы (107) туризм (1543) Турция (3379) бронирование (155)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
Ссыкотно в крым❗Там скоро бандеровцы будут, можно не успеть через мост свалить
показать весь комментарий
26.04.2022 12:51
+7
куда же им теперича податься? снова в Крым ваш?
показать весь комментарий
26.04.2022 12:35
+6
если я всё праивльно поняла в мире началась игра - кто смачно не харкнет в рыло козлорылой мрази - тот лох
показать весь комментарий
26.04.2022 13:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
куда же им теперича податься? снова в Крым ваш?
показать весь комментарий
26.04.2022 12:35 Ответить
Ссыкотно в крым❗Там скоро бандеровцы будут, можно не успеть через мост свалить
показать весь комментарий
26.04.2022 12:51 Ответить
Це якщо він стояти ще буде. А так, маска - ласти.
показать весь комментарий
26.04.2022 13:10 Ответить
Порядні туроператори країн Балтії не розуміють, що на жаль наразі турки не проти співпрацювати з кацапами
показать весь комментарий
26.04.2022 12:45 Ответить
Пусть сотрудничают, просто в отели для людей орков пускать не будут.
показать весь комментарий
26.04.2022 12:55 Ответить
русо турісто-обліко морале ********* мордате
показать весь комментарий
26.04.2022 13:05 Ответить
Что-ли отели отдельные придётся строить туркам, для руских...
показать весь комментарий
26.04.2022 13:13 Ответить
И не гидотно туркам приглашать к себе росеян(
показать весь комментарий
26.04.2022 13:16 Ответить
Росіян в Турції здається навіть більше ніж самих турок. Скрізь чутно російську мову, дуже галасливі.
показать весь комментарий
26.04.2022 15:22 Ответить
аууу Египт, не спите
показать весь комментарий
26.04.2022 13:19 Ответить
если я всё праивльно поняла в мире началась игра - кто смачно не харкнет в рыло козлорылой мрази - тот лох
показать весь комментарий
26.04.2022 13:20 Ответить
Хай козломорді на морі Лаптєвих відпочивають, а ще краще - під шаром землі!
показать весь комментарий
26.04.2022 13:43 Ответить
Российская фирма TUI, которая принадлежит санкционному российскому алигарху Мордашову просит отменить броню фирм с российскими собственниками. Это вообще как? Пчелы против меда?
показать весь комментарий
26.04.2022 13:48 Ответить
ТУР - это немецкая и английская стороны. Штаб-квартира в Германии. Россией и не пахнет. Ну разве что как партнеры-агенты
показать весь комментарий
26.04.2022 17:37 Ответить
***** шастать
показать весь комментарий
26.04.2022 14:00 Ответить
 
 