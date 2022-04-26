Туроператор TUI просит отели Турции отменить броню турфирм с российскими владельцами

Большой туроператор TUI попросил отели в Турции отменить бронирование ряда туристических фирм, среди владельцев которых россияне.

Об этом пишет издание Turizm Gazetesi, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ".

Как пишет издание, соответствующее письмо распространила компания Tantur – партнер TUI. Письмо касается сотрудничества с туроператорами из стран Балтии – TI Travel LLC, TI Baltics SIA и Borublita.

"Цель этого письма, сообщить вам, что все операции компании Tantur в Турции для TI Travel LLC, TI Baltics SIA ve Borublita Holdings Limited прекращены. Сообщаем о прекращении новых запросов на бронирование по любой операции, связанной с TI Travel LLC, действие контракта, подписанного между вашей гостиницей и компанией Tantur по TI Baltics SIA и Borublita, было прекращено согласно 9-й статье контракта", — говорится в письме, копию которого приводит Turizm Gazetesi.

Несмотря на то, что они работают на европейском рынке, среди владельцев этих компаний есть россияне и сотрудничество с ними связано с рисками санкций.

Поэтому Tantur просит отели не принимать клиентов этих компаний и отменить бронирование.

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Положение будет действовать до 31 мая, после чего 20 числа каждого месяца будет появляться информация об аннуляциях на следующий месяц.